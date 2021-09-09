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    Потери клубов РПЛ. Влашич и Крал объединились в «Вест Хэме», Дриусси уехал в США

    Некоторые лидеры российских команд предпочли сменить чемпионат летом 2021 года

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    Никола ВлашичПотери клубов РПЛ. Влашич и Крал объединились в «Вест Хэме», Дриусси уехал в США Германия выиграла три прошлых матча с разницей 12-0Фавориты подняли головы Шиманьски сравнивает счетАнгличане не смогли обуздать характер поляков. Команда Саутгейта упустила победу
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    Никола Влашич
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    Никола Влашич
    Недавно мы вспоминали лучших футболистов, пополнивших составы российских команд минувшим летом. Теперь пришло время узнать, кому они пришли на смену.
    Потери российских клубов во время межсезонья нельзя назвать катастрофическими. Все-таки Сердар Азмун, Хвича Кварацхелия, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Малком, Тони Вильена и многие другие продолжат радовать фанатов РПЛ в сезоне 2021/22.

    И все же составить список тех, чей отъезд за рубеж не останется незамеченным, не составило большого труда.

    Никола Влашич

    «Вест Хэм», полузащитник, 23 года

    Никола Влашич

    Никола Влашич приехал в московский ЦСКА в 2018 году в статусе звезды, которая не оправдала ожиданий. Он два сезона провел в составе «Эвертона», где так и не сумел раскрыться, проведя в общей сложности 12 матчей без голов.

    Зато в России Влашич сразу же покорил сердца болельщиков армейского клуба, за который в РПЛ провел 86 матчей, забил 28 голов и сделал 16 результативных передач.

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    • Влашич запомнился своими бойцовскими качествами, отличной техникой и универсальностью. Свою репутацию он подпортил лишь в последние месяцы, когда явно не желал тренироваться и выходил на поле без особого желания, мечтая только о возвращении в Англию.

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    В суперклуб он вновь не попал, но «Вест Хэм» согласился заплатить за него 30 миллионов евро, что можно назвать хорошей суммой для ЦСКА. Пожелаем хорвату удачной карьеры в Лондоне.

    Ведран Чорлука

    Завершение карьеры, защитник, 35 лет

    Ведран Чорлука

    Еще один хорват Ведран Чорлука провел в России девять лет после переезда из Англии, где он выступал за «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

    Вместе с «Локомотивом» он стал чемпионом России в сезоне 2017/18, завоевал четыре Суперкубка России и один Суперкубок страны.

    Последние пять лет он был не просто надежным столпом обороны и лидером раздевалки, но и капитаном команды.

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    • В конце сезона 2020/21 Чорлука принял решение завершить игровую карьеру. В июне этого года он вошел в тренерский штаб Марко Николича, но быстро его покинул, сославшись на личные причины.

    Себастьян Дриусси

    «Остин», нападающий, 25 лет

    Себастьян Дриусси

    Перейдя в «Зенит» летом 2017 года, Себастьян Дриусси так и не стал незаменимым игроком в Санкт-Петербурге.

    Аргентинец нередко попадал в различные скандалы, публично критиковал Роберто Манчини и Сергея Семака, выражал недовольство своей игровой позицией.

    Тем не менее, Дриусси внес весомый вклад в успехи «Зенита», особенно на внутренней арене, где он забивал едва ли не больше всех остальных партнеров по команде.

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    • Где-то с конца 2020 года Себастьян начал активно говорить о том, что скучает по родине, явно намекая на желание уйти из «Зенита». И вот этим летом ему подвернулся шанс выкупить свой контракт, что он и сделал.

    Теперь Дриусси выступает за «Остин» в MLS, где в шести проведенных матчах забил два мяча.

    Алекс Крал

    «Вест Хэм», полузащитник, 23 года

    Алекс Крал

    Как видим, «Вест Хэм» активно поработал на российском рынке, купив не только Влашича у ЦСКА, но и Алекса Крала у московского «Спартака».

    Молодой чешский хавбек перешел в московский клуб в 2019 году и быстро завоевал доверие тренерского штаба.

    Всего за два сезона Крал провел в красно-белой футболке 53 матча. Да, голов он не забил, зато сделал немало результативных передач, попутно запомнившись своей универсальностью.

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    • Восполнить потерю Крала будет не так просто, но он еще может вернуться в Москву, ведь «молотобойцы» взяли его в аренду, а выкуп последует лишь в случае выполнения определенных условий.

    Матиас Норманн

    «Норвич», полузащитник, 25 лет

    Матиас Норманн

    Матиас Норманн стал еще одним футболистом, протоптавшим дорожку из РПЛ в АПЛ. До перехода в «Ростов» в 2019 году норвежец уже пробовал силы в «Брайтоне», но там у него не сложилось.

    И вот уже «Норвич» решился арендовать хавбека с правом выкупа за 17,5 миллиона евро, которые точно не помешают «желто-синим».

    Норманн в «Ростове» забивал не часто, зато был элитным для российского чемпионата распасовщиком, так что донскому клубу будет сложно его заменить, тем более что сделка с «канарейками» была оформлена в последние дни трансферного окна.

    Маркус Берг

    «Гетеборг», нападающий, 35 лет

    Маркус Берг

    Маркус Берг довольно возрастной форвард, поэтому его отъезд из «Краснодара» читался уже давно.

    Впрочем, в его лице «быки» все равно потеряли качественного игрока, который за счет своего игрового интеллекта был способен сделать разницу в важных матчах.

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    • Уже в дебютном для себя сезоне в России Берг стал лучшим бомбардиром «Краснодара», забив десять мячей во всех турнирах. Всего же за команду он отыграл 44 встречи и отличился 18 раз.

    Доигрывать швед решил у себя на родине в «Гетеборге», за который в этом сезоне забил четыре гола в семи матчах.

    Андрей Лунев

    «Байер», вратарь, 29 лет

    Андрей Лунев

    Единственный вратарь и единственный россиянин в этом списке. Андрей Лунев летом неожиданно покинул «Зенит», за который играл с 2017 года, будучи преимущественно первым номером команды.

    Примечательно, что свое будущее Лунев связал с «Байером», который зачастую борется за самые высокие место в Бундеслиге.

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    • Проблемой россиянина на новом месте стало то, что у «аптекарей» уже был надежный вратарь в лице Лукаша Градецки. Финн пока не дает Луневу возможности прочувствовать, что такое элитный немецкий дивизион, но шанс у Андрея наверняка еще появится, ведь от травм не застрахован никто, особенно в условиях столь напряженного постковидного календаря.

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