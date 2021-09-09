Потери клубов РПЛ. Влашич и Крал объединились в «Вест Хэме», Дриусси уехал в США

Потери российских клубов во время межсезонья нельзя назвать катастрофическими. Все-таки Сердар Азмун, Хвича Кварацхелия, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Малком, Тони Вильена и многие другие продолжат радовать фанатов РПЛ в сезоне 2021/22.

И все же составить список тех, чей отъезд за рубеж не останется незамеченным, не составило большого труда.

Никола Влашич

«Вест Хэм», полузащитник, 23 года

Никола Влашич globallookpress.com

Никола Влашич приехал в московский ЦСКА в 2018 году в статусе звезды, которая не оправдала ожиданий. Он два сезона провел в составе «Эвертона», где так и не сумел раскрыться, проведя в общей сложности 12 матчей без голов.

Зато в России Влашич сразу же покорил сердца болельщиков армейского клуба, за который в РПЛ провел 86 матчей, забил 28 голов и сделал 16 результативных передач.

Влашич запомнился своими бойцовскими качествами, отличной техникой и универсальностью. Свою репутацию он подпортил лишь в последние месяцы, когда явно не желал тренироваться и выходил на поле без особого желания, мечтая только о возвращении в Англию.

В суперклуб он вновь не попал, но «Вест Хэм» согласился заплатить за него 30 миллионов евро, что можно назвать хорошей суммой для ЦСКА. Пожелаем хорвату удачной карьеры в Лондоне.

Ведран Чорлука

Завершение карьеры, защитник, 35 лет

Ведран Чорлука globallookpress.com

Еще один хорват Ведран Чорлука провел в России девять лет после переезда из Англии, где он выступал за «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм».

Вместе с «Локомотивом» он стал чемпионом России в сезоне 2017/18, завоевал четыре Суперкубка России и один Суперкубок страны.

Последние пять лет он был не просто надежным столпом обороны и лидером раздевалки, но и капитаном команды.

В конце сезона 2020/21 Чорлука принял решение завершить игровую карьеру. В июне этого года он вошел в тренерский штаб Марко Николича, но быстро его покинул, сославшись на личные причины.

Себастьян Дриусси

«Остин», нападающий, 25 лет

Себастьян Дриусси globallookpress.com

Перейдя в «Зенит» летом 2017 года, Себастьян Дриусси так и не стал незаменимым игроком в Санкт-Петербурге.

Аргентинец нередко попадал в различные скандалы, публично критиковал Роберто Манчини и Сергея Семака, выражал недовольство своей игровой позицией.

Тем не менее, Дриусси внес весомый вклад в успехи «Зенита», особенно на внутренней арене, где он забивал едва ли не больше всех остальных партнеров по команде.

Где-то с конца 2020 года Себастьян начал активно говорить о том, что скучает по родине, явно намекая на желание уйти из «Зенита». И вот этим летом ему подвернулся шанс выкупить свой контракт, что он и сделал.

Теперь Дриусси выступает за «Остин» в MLS, где в шести проведенных матчах забил два мяча.

Алекс Крал

«Вест Хэм», полузащитник, 23 года

Алекс Крал globallookpress.com

Как видим, «Вест Хэм» активно поработал на российском рынке, купив не только Влашича у ЦСКА, но и Алекса Крала у московского «Спартака».

Молодой чешский хавбек перешел в московский клуб в 2019 году и быстро завоевал доверие тренерского штаба.

Всего за два сезона Крал провел в красно-белой футболке 53 матча. Да, голов он не забил, зато сделал немало результативных передач, попутно запомнившись своей универсальностью.

Восполнить потерю Крала будет не так просто, но он еще может вернуться в Москву, ведь «молотобойцы» взяли его в аренду, а выкуп последует лишь в случае выполнения определенных условий.

Матиас Норманн

«Норвич», полузащитник, 25 лет

Матиас Норманн globallookpress.com

Матиас Норманн стал еще одним футболистом, протоптавшим дорожку из РПЛ в АПЛ. До перехода в «Ростов» в 2019 году норвежец уже пробовал силы в «Брайтоне», но там у него не сложилось.

И вот уже «Норвич» решился арендовать хавбека с правом выкупа за 17,5 миллиона евро, которые точно не помешают «желто-синим».

Норманн в «Ростове» забивал не часто, зато был элитным для российского чемпионата распасовщиком, так что донскому клубу будет сложно его заменить, тем более что сделка с «канарейками» была оформлена в последние дни трансферного окна.

Маркус Берг

«Гетеборг», нападающий, 35 лет

Маркус Берг globallookpress.com

Маркус Берг довольно возрастной форвард, поэтому его отъезд из «Краснодара» читался уже давно.

Впрочем, в его лице «быки» все равно потеряли качественного игрока, который за счет своего игрового интеллекта был способен сделать разницу в важных матчах.

Уже в дебютном для себя сезоне в России Берг стал лучшим бомбардиром «Краснодара», забив десять мячей во всех турнирах. Всего же за команду он отыграл 44 встречи и отличился 18 раз.

Доигрывать швед решил у себя на родине в «Гетеборге», за который в этом сезоне забил четыре гола в семи матчах.

Андрей Лунев

«Байер», вратарь, 29 лет

Андрей Лунев globallookpress.com

Единственный вратарь и единственный россиянин в этом списке. Андрей Лунев летом неожиданно покинул «Зенит», за который играл с 2017 года, будучи преимущественно первым номером команды.

Примечательно, что свое будущее Лунев связал с «Байером», который зачастую борется за самые высокие место в Бундеслиге.

Проблемой россиянина на новом месте стало то, что у «аптекарей» уже был надежный вратарь в лице Лукаша Градецки. Финн пока не дает Луневу возможности прочувствовать, что такое элитный немецкий дивизион, но шанс у Андрея наверняка еще появится, ведь от травм не застрахован никто, особенно в условиях столь напряженного постковидного календаря.