Фавориты подняли головы

По итогам матчей шестого тура в европейском отборе на чемпионат мира 2022 года рассуждаем о раскладах в каждой из групп.

Группа A

Стоило сборной Сербии возглавить таблицу в данном квинтете, как гостевая ничья с Ирландией (1:1) вернула ее на второе место и грешную землю.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Тем временем, выездная победа Португалии над Азербайджаном (3:0) позволила пиренейцам снова стать лидером. Роналду и компании еще предстоит отправиться к «Зеленым», и если там они не последуют примеру конкурента, то вряд ли балканцы помешают им выиграть группу.

Группа B

Швеция, казалось, нанесла мощный удар по Испании, победив ее дома в четвертом туре (2:1), но неожиданное поражение от Греции (1:2) на выезде не позволило скандинавам удержаться на вершине.

«Фурия Роха» избежала очковых потерь в гостевом матче с Косовом (2:0), которое было на третьем месте, и снова стала лидером. Тем не менее, «Тре Крунур» отстают лишь на четыре пункта при двух матчах в запасе, так что шведы еще могут сместить фаворита с первой строчки.

Группа C

Швейцария упустила шанс стать потенциальным лидером квинтета, не сумев обыграть в пятом туре Италию (0:0) дома. И даже после этого альпийская сборная могла быть первой по потерянным очкам, но оступилась на выезде против Северной Ирландии.

Между тем, действующий чемпион Европы не терял время зря, разгромив на своем поле Литву (5:0). Теперь Швейцария догонит «Скуадру Адзурру» только если выиграет оба свои матча в запасе, но и это может ничего ей не дать, с учетом куда худшей разницы мячей.

Группа D

До шестого тура сборная Франции не знала побед пять поединков кряду во всех турнирах, из-за чего Поль Погба даже поспешил заявить, что его команда больше не лучшая в мире.

Но «Триколор» обыграли Финляндию (2:0) на своем поле, чем не только укрепили свое лидерство с отрывом в семь очков, но и помогли вернуться на второе место Украине. У сине-желтых, правда, на один матч больше, нежели у тех же финнов, а также Боснии и Герцеговины, которые потенциально опережают команду Петракова.

Группа E

Сборная Бельгии допустила лишь одну осечку по итогам шести туров, и ее главным преследователям Чехии и Уэльсу остается только бороться за путевку в плей-офф.

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Теоретически обе последние команды еще могут настигнуть «Красных Дьяволов», но трудно поверить, как те же валлийцы, которые оказались не способны обыграть дома скромную Эстонию, сумеют это сделать. Чехам же еще предстоит сыграть против фаворита на его поле.

Группа F

Еще более очевидная ситуация с победителем данной группы, где Дания выиграла все шесть своих поединков с общей разницей 22-0.

По такой игре ютландцев блишайшему преследователю в лице Шотландии остается только рассчитывать, что ей удастся опередить Израиль и Австрию, которые отстают на один и четыре баллов соотственно, и сыграть в стыковых матчах.

Группа G

Данный секстет остается наиболее интригующим из всех групп и после шестого тура. Разгромные победы над Черногорией (4:0) и Турцией (6:1) позволили Нидерландам стать лидером, но Норвегия уступает им лишь по разнице мячей.

Теперь вплоть до последнего тура у «Оранжевых» относительно легкий календарь, где разве что выезд к Черногории обещает некоторые сложности. Тогда как заключительный матч дома с Норвегией может стать битвой за прямую путевку на чемпионат мира.

Группа H

Аналогично плотную борьбу за лидерство в этой группе ведут сборные Хорватии и России, у которых по 13 очков, тогда как «Шашечные» опережают конкурента лишь на один пункт разницы мячей.

Идущая третьей в секстете Словакия имеет шансы побороться за плей-офф, только если кто-то из лидеров начнет терять очки, с учетом отставания в четыре балла. Помочь им в этом команда может и сама, поскольку в двух следующих турах она сыграет против них на выезде.

Группа I

До шестого тура Англия не знала потерь в группе I, и была близка к шестой победе, но потеряла очки в компенсированное время матча против Польши (1:1).

Тем не менее, «Львы» сохраняет комфортный отрыв в четыре очка от ближайшего преследователя Албании, которая воспользовалась ничьей «Кадры» и теперь опережает ее на один балл. Удержатся ли балканцы на этой строчке, во многом зависит от исхода ее ближайших матчей на выезде против Венгрии, которая отстает на один пункт, а также дома против Польши.

Группа J

Смена наставника явно помогает сборной Германии показать, кто главный в последнем секстете европейского отбора. С тех пор, как Ханси Флик возглавил «Бундестим», та выиграла три матча из трех с разницей 12-0 и возглавила таблицу.

Судя по всему, еще недавно лидировавшей Армении теперь придется лишь бороться за право сыграть в стыковых матчах после трех поединков без побед, включая и неожиданную домашнюю осечку с Лихтенштейном (1:1). Румыния и Северная Македония, отстающие на один и два балла соответственно, могут обойти закавказцев за счет хотя бы личных встреч.