Будут ли Россия и Армения лидерами после 5-го тура?

По итогам матчей четвертого тура в европейском отборе на чемпионат мира 2022 года рассуждаем об интригах в каждой из групп.

Группа A

Поединок Сербия — Люксембург в рамках 5-го тура этой группы еще лет 10 назад считался бы хорошей возможностью для признанного фаворита набрать легкие три очка. Но сейчас аутсайдер имеет лишь на один балл меньше, и в случае победы выйдет на второе место в квинтете. В случае же победы балканской команды она догонит лидирующую Португалию (у нее на один матч больше), от которых Люксембург будет отставать уже на четыре очка.

Группа B

Швеция нанесла первое с 1993 года поражение Испании в отборах на чемпионаты мира и вышла в лидеры группы с отрывом в два очка от поверженного соперника. Что еще хуже для пиренейцев — у скандинавов при этом есть и игра в запасе. Теперь «Фурия Роха» потенциально не является даже второй командой квинтета, где у Греции на пять очков меньше при двух матчах в запасе — впору побеспокоиться даже не о победе в группе, а о путевке в плей-офф.

Группа C

Италия сенсационно не смогла победить дома Болгарию, и теперь рискует потерять лидерство, ведь у главного преследователя Швейцарии два матча в запасе при отрыве в четыре очка. Многое в борьбе за первое место решит уже следующий тур, в котором действующий чемпион Европы отправится в нейтральную страну, в то время, как хозяева прекрасно осознают, какой шанс у них появился.

Группа D

Борьба в данном квинтете приобрела плотный и непредсказуемый характер, что подтверждают лишь две победы в восьми матчах — обе одержала Франция. Действующий чемпион мира на первый взгляд чувствует себя комфортно, опережая вторую в таблице Украину на четыре очка, однако у третьей Финляндии есть два матча в запасе при двух баллах в активе. И ведь уже в следующем туре «Триколор» предстоит непростой выезд в Киев к сборной, уже изголодавшейся по победам.

Группа E

Бельгия как всегда в последние годы подтверждает свой статус фаворита группы, позволив себе лишь раз не выиграть. Впрочем, ее главный преследователь Чехия, с которой и сыграли вничью «Красные Дьяволы», отстает от лидера лишь на три балла. Шанс догнать бронзового призера ЧМ-2018 у нее будет уже в следующем туре на выезде, и если победу одержат Лукаку и компания, помешать выиграть квинтет им может разве что Уэльс, у которого три очка и два поединка в запасе.

Группа F

Сборная Дании пока что не оставляет шансов никому в секстете F думать о том, что кто-то способен занять первое место. Израиль и Австрия отстают от ютландцев на пять очков, а Шотландия — на целых семь при равном количестве матчей у всех команд. И пока в следующем туре главные конкуренты полуфиналиста Евро-2020 встречаются между собой, сам он отправляется за верными тремя баллами на Фареры.

Группа G

Наиболее интригующая на сегодня — это группа G, где лидирующая Турция только на один пункт опережает Нидерланды, Черногорию и Норвегию, а значит трудно предсказать не только победителя секстета, но и того, кто займет четвертое место. Кое-что прояснит уже следующий тур, где Нидерланды примут Черногорию, пока конкуренты намерены оторваться после визитов к скромным Гибралтару (Турция) и Латвии (Норвегия).

Группа H

Дебют Валерия Карпина помог сборной России остаться на второй строчке группы, где Хорватия, не сумев выиграть в Москве, удерживает лидерство лишь по разнице мячей. В этом командам также помогла ничья Словении и Словакии, у которых шесть и четыре очка соответственно. Теперь «Шашечным» предстоит не менее сложный выезд к Словакии, а значит у России есть возможность стать лидером в случае победы над Кипром в гостях.

Группа I

Англия уничтожает всех на своем пути в секстете I, выиграв четыре матча из четырех с разницей мячей 13-1. Теоретически шансы догнать вице-чемпиона Европы имеют Польша и Венгрия, но отставание в пять очков не обещает особых перспектив. Определяющим должен стать матч 8 сентября, где «Кадра» примет «Львов» в Варшаве, для чего у обеих команд есть все возможности накопить нужные силы после встреч с Сан-Марино и Андоррой соответственно.

Группа J

Пожалуй, самая сенсационная ситуация в этой группе, где лидером после четырех туров неожиданно является Армения, пока еще не знающая поражений при трех победах. Главный фаворит Германия — только вторая с отставанием в один балл, но уже в следующем туре имеет хороший шанс исправить ситуацию, когда примет гостей из Закавказья на своем поле. А если в параллельном матче Северная Македония переиграет в гостях кризисную Исландию, то Мхитарян сотоварищи и вовсе опустятся на третью строчку.