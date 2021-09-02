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    Неповторимый. Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную

    Криштиану Роналду установил вечный рекорд

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    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду
    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по голам за национальную команду.
    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по голам за национальную команду.

    В домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Ирландии (2:1) 36-летний португалец забил два мяча. На 89-й минуте Криштиану сравнял счет, а на 95-й стал автором победного гола.

    Роналду довел количество своих голов за сборную Португалии до 111 и установил новый мировой рекорд по этому показателю.

  • Помощь болельщиков очень важна. Они придали нам сил. Я счастлив помочь команде победить, счастлив побить рекорд, но команда важнее всего. Это мой рекорд, и он уникален. Я безумно рад, еще один [рекорд] в моей карьере. Моя мотивация исходит из желания продолжать играть в футбол, а также из моего недавнего контракта, благодаря которому я вернулся домой, чему рад. Очень важно вставать каждый день с желанием стать лучше, порадовать фанатов и своих детей
  • Криштиану Роналду

  • Это Роналду, он всегда такой. Это под силу великим игрокам — матч может складываться не лучшим образом, но они решают его исход.
  • Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии

    • Португалец обошел бывшего нападающего сборной Ирана Али Даеи, в активе которого 109 голов за национальную команду.

    Только Роналду и Даеи удалось забить за свои сборные 100+ мячей.

    Интересно, что Ирландия стала 45-й сборной, в ворота которой забил Роналду течение своей карьеры.

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    111 Криштиану Роналду (Португалия) — 180 матчей
    109 Али Даеи (Иран) — 149 матчей
    89 Мохтар Дахари (Малайзия) — 142 матча
    84 Ференц Пушкаш (Венгрия) — 85 матчей
    79 Годфри Читалу (Замбия) — 111 матчей
    78 Хуссейн Саид (Ирак) — 137 матчей
    77 Пеле (Бразилия) — 92 матча
    76 Али Мабхут (ОАЭ) — 92 матча
    76 Лионель Месси (Аргентина) — 151 матч
    75 Шандор Кочиш (Венгрия) — 68 матчей
    75 Кунисигэ Камамото (Япония) — 76 матчей
    75 Башар Абдулла (Кувейт) — 134 матча

    Кроме того, в игре с Ирландией Роналду повторил рекорд испанского защитника Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные. Нападающий «Манчестер Юнайтед» провел 180-ю игру за национальную команду. До мирового рекорда, который принадлежит экс-защитнику сборной Малайзии Со Чин Ауну, остается еще 15 матчей.

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