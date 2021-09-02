Неповторимый. Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную

В домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Ирландии (2:1) 36-летний португалец забил два мяча. На 89-й минуте Криштиану сравнял счет, а на 95-й стал автором победного гола.
Роналду довел количество своих голов за сборную Португалии до
📸📸📸 Say ̷c̷h̷e̷e̷s̷e̷ 𝙎𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄𝙄 🐐@Cristiano pic.twitter.com/TRHMc1p9F4— Portugal (@selecaoportugal) September 1, 2021
Португалец обошел бывшего нападающего сборной Ирана Али Даеи, в активе которого 109 голов за национальную команду.
Только Роналду и Даеи удалось забить за свои сборные 100+ мячей.
Интересно, что Ирландия стала 45-й сборной, в ворота которой забил Роналду течение своей карьеры.
Лучшие бомбардиры сборных
111 Криштиану Роналду (Португалия) — 180 матчей
109 Али Даеи (Иран) — 149 матчей
89 Мохтар Дахари (Малайзия) — 142 матча
84 Ференц Пушкаш (Венгрия) — 85 матчей
79 Годфри Читалу (Замбия) — 111 матчей
78 Хуссейн Саид (Ирак) — 137 матчей
77 Пеле (Бразилия) — 92 матча
76 Али Мабхут (ОАЭ) — 92 матча
76 Лионель Месси (Аргентина) — 151 матч
75 Шандор Кочиш (Венгрия) — 68 матчей
75 Кунисигэ Камамото (Япония) — 76 матчей
75 Башар Абдулла (Кувейт) — 134 матча
Кроме того, в игре с Ирландией Роналду повторил рекорд испанского защитника Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные. Нападающий «Манчестер Юнайтед» провел 180-ю игру за национальную команду. До мирового рекорда, который принадлежит экс-защитнику сборной Малайзии Со Чин Ауну, остается еще 15 матчей.