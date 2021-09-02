Неповторимый. Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд по голам за национальную команду.

Нападающий сборной Португалииустановил новый мировой рекорд по голам за национальную команду.

В домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Ирландии (2:1) 36-летний португалец забил два мяча. На 89-й минуте Криштиану сравнял счет, а на 95-й стал автором победного гола.

Роналду довел количество своих голов за сборную Португалии до 111 и установил новый мировой рекорд по этому показателю.

Помощь болельщиков очень важна. Они придали нам сил. Я счастлив помочь команде победить, счастлив побить рекорд, но команда важнее всего. Это мой рекорд, и он уникален. Я безумно рад, еще один [рекорд] в моей карьере. Моя мотивация исходит из желания продолжать играть в футбол, а также из моего недавнего контракта, благодаря которому я вернулся домой, чему рад. Очень важно вставать каждый день с желанием стать лучше, порадовать фанатов и своих детей Криштиану Роналду

Это Роналду, он всегда такой. Это под силу великим игрокам — матч может складываться не лучшим образом, но они решают его исход. Фернанду Сантуш, главный тренер сборной Португалии

Португалец обошел бывшего нападающего сборной Ирана Али Даеи, в активе которого 109 голов за национальную команду.

Только Роналду и Даеи удалось забить за свои сборные 100+ мячей.

Интересно, что Ирландия стала 45-й сборной, в ворота которой забил Роналду течение своей карьеры.

Лучшие бомбардиры сборных

111 Криштиану Роналду (Португалия) — 180 матчей

109 Али Даеи (Иран) — 149 матчей

89 Мохтар Дахари (Малайзия) — 142 матча

84 Ференц Пушкаш (Венгрия) — 85 матчей

79 Годфри Читалу (Замбия) — 111 матчей

78 Хуссейн Саид (Ирак) — 137 матчей

77 Пеле (Бразилия) — 92 матча

76 Али Мабхут (ОАЭ) — 92 матча

76 Лионель Месси (Аргентина) — 151 матч

75 Шандор Кочиш (Венгрия) — 68 матчей

75 Кунисигэ Камамото (Япония) — 76 матчей

75 Башар Абдулла (Кувейт) — 134 матча

Кроме того, в игре с Ирландией Роналду повторил рекорд испанского защитника Серхио Рамоса по матчам за европейские сборные. Нападающий «Манчестер Юнайтед» провел 180-ю игру за национальную команду. До мирового рекорда, который принадлежит экс-защитнику сборной Малайзии Со Чин Ауну, остается еще 15 матчей.