Украина все дальше от Катара. «Желто-синие» вновь остались без победы

Подопечные Александра Петракова по ходу встречи дважды выходили вперед, но из-за собственных ошибок в обороне позволяли хозяевам отыгрываться.

Ход матча

2’ 0:1 Роман Яремчук. Отличное начало для сборной Украины, вышедшей вперед благодаря форварду «Бенфики», который грудью принял мяч за пределами штрафной площади и пробил слету в левый от себя верхний угол ворот. Отчаянный прыжок Стаса Покатилова хозяев не спас.

10’ Александр Зинченко закрутил подачу в центре вратарской, где кулаком сыграл Покатилов. Мяч прилетел к Сидорчуку, который пробил, но попал в защитника, от которого снаряд ушел на угловой.

16’ Момент! Виталий Миколенко прорвался в чужую штрафную и пытался пробить, но удар заблокировали. Мяч отскочил к Эдуарду Соболю, который угодил в штангу. Ярмоленко мог добить в пустые ворота, но его опередил защитник.

24’ Еще момент! Виталий Буяльский с левого края прострелил в центр вратарской, где оказался первым на мяче Яремчук и угодил в левую стойку. Снаряд отскочил к Сидорчуку, удар которого пришелся в перекладину!

Сергей Сидорчук УАФ

26’ Ответ от Казахстана. Исламбек Куат решился на удар метров с двадцати — мяч просвистел чуть выше ворот. Андрей Пятов успел понервничать.

31’ Азат Нургалиев принял мяч неподалеку от штрафной гостей, подработал себе под удар и двинул в правый нижний — Пятов забрал сферу в руки.

41’ Сборная Украины заработала перспективный штрафной. Буяльский пробежал мимо мяча, а Зинченко метил в левый угол, но задел кого-то в «стенке».

52’ Миколенко заработал необязательную желтую карточку, из-за которой пропустит следующий матч против Франции.

63’ Момент! Николай Матвиенко вышел на рандеву с Покатиловым, но пробил ужасно — прямо в ноги голкиперу хозяев.

65’ Еще момент! В этот раз Ярмоленко блестящей передачей разрезал оборону хозяев, однако Соболь, оказавшись один перед вратарем, тоже пробил прямо в Покатилова.

Андрей Ярмоленко УАФ

67’ Вышедший на замену Абат Аймбетов поразил ворота Пятова, но арбитр справедливо не засчитал гол, так как казахстанский игрок забежал в небольшой офсайд.

73’ Зинченко доигрался до желтой карточки, которая не позволит ему выйти на поле в следующем матче.

74’ 1:1 Руслан Валиуллин. Казахстан все-таки добился своего. Пошел длинный заброс из центра поля на Валиуллина, тот принял мяч в штрафной, оставив не у дел Александра Караваева, и мощно пробил в ближний угол.

76’ Неплохой удар вышел у Виктора Циганкова, который едва не закрутил мяч в дальний нижний угол. Повезло Казахстану.

78’ Ярмоленко сумел развернуться он в борьбе с двумя защитниками и пробил с «пыра» в дальний угол, но немного не попал в створ.

89’ Момент! Уже Казахстан должен был выходить вперед! Аймбетов классно ушел от Забарного и оказался на ударной позиции, но с его подсечкой мяча справился Пятов, бросившийся вовремя на перехват!

90+3’ 1:2 Даниил Сикан. Миколенко с левого края штрафной выполнил очередной прострел в центр, где возникла суматоха. После серии рикошетов мяч оказался у Сикана, который отправил его в сетку.

90+6’ 2:2 Руслан Валиуллин. Невероятная концовка. Прошел такой же дальний заброс в штрафную сборной Украины, Валиуллин так же убежал от Караваева и мощнейшим выстрелом прошил ближний угол ворот Пятова!

Александр Караваев УАФ

90+7’ Финальный свисток. Сборные Казахстана и Украины во второй раз в этой квалификации сыграли вничью.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D Казахстан — Украина 2:2 Голы: 0:1 Роман Яремчук (2'), 1:2 Даниил Сикан (90'), 2:2 Ruslan Valiullin (90') Казахстан: Стас Покатилов, Марат Быстров, Александр Марочкин, Юрий Логвиненко, Сергей Малый, Ruslan Valiullin, Асхат Тагыберген (Рамазан Оразов, 90'), Исламбек Куат (Ян Вороговский, 84'), Vladislav Vasiljev (Георгий Жуков, 90'), Azat Nurgaliev (Бактийор Зайнутдинов, 60'), Artur Shushenachev (Абат Аимбетов, 60') Украина: Роман Яремчук (Виктор Цыганков, 58'), Виталий Буяльский (Руслан Малиновский, 58'), Эдуард Соболь (Даниил Сикан, 82'), Александр Зинченко, Сергей Сидорчук (Николай Шапаренко, 75'), Андрей Ярмоленко, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Александр Караваев, Андрей Пятов Предупреждения: Vladislav Vasiljev (43'), Виталий Миколенко (52'), Стас Покатилов (90')

Лучшим игроком в составе сборной Казахстана признан Руслан Валиуллин, оформивший дубль. У сборной Украины болельщики выделили Романа Яремчука.

Турнирная таблица

Сборная Украины осталась на втором месте в турнирной таблице группы D, набрав 4 очка в четырех турах (все ничьи).

Впрочем, по потерянным баллам «желто-синие» теперь проигрывают и Финляндии (2 очка в двух матчах) и Казахстану (2 очка в трех матчах) и Боснии и Герцеговине (1 очко в двух матчах).

Турнирная таблица группы D LiveSport.Ru

Следующие матчи

Уже 4 сентября сборная Украины в Киеве примет команду Франции. Если подопечные Петракова вновь не победят, то о первом месте можно будет забыть.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Сборная Казахстана в этот же день на выезде встретится с Финляндией.

Прямая речь

Александр Петраков, главный тренер сборной Украины

— Даже не знаю, что сказать. На 93-й минуте забиваем мяч, я уже радуюсь, а потом одна подача — гол. Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки. Даже на юношеском уровне таких ошибок не допускают. Все ребята расстроены. Им сейчас надо на восстановление (растяжка, лед), а они даже встать не могут. Тяжело играть на искусственном поле, ноги сели у всех. Теперь лететь 5,5 часа, потом Франция. Но мы будем играть до последнего.

Роман Яремчук, нападающий сборной Украины

— Сегодня на первом месте был результат. Мы потеряли очки, поэтому считаю этот матч провальным. Сложно что-то сказать после матча. Все все видели, не надо много слов. Нам сегодня было очень важно взять 3 очка, чтобы поехать на ЧМ. Мы их не взяли, поэтому я считаю это катастрофой для нас.

Даниил Сикан, нападающий сборной Украины

— Даже не могу сказать, потеря концентрации это или усталость. Я думаю, что больше такое не повторится. Уже в следующем матче будем играть внимательнее в обороне. В раздевалке Васильевич сказал пару слов, что так нельзя играть. Думаю, мы сделаем выводы и к следующему матчу подойдем лучше.

Талгат Байсуфинов, главный тренер сборной Казахстана

— Начало было для неудачным, хотя я и говорил на установке перед матчем о том, что происшедшая замена главного тренера сборной Украины будет для нас очень большой проблемой. Успеет он или нет поставить игру своей команды, мы понять не сможем. Поэтому на первый план будет выходить индивидуальное мастерство наших соперников. Так и случилось. В связи с этим быстрый гол на 2-й минуте нас обескуражил. Переживал и Покотилов и мы вынуждены были очень долго приходить в себя. Но где-то минуте к 30-й и лидеры соперника просели и мы начали выполнять игровой план. То есть при быстрой контратаке принять правильное решение, оценить ситуацию и продвигаться вперед. Нет — мяч под контроль и готовить плановое наступление. Уже в перерыве мы эти моменты подкорректировали, и во втором тайме я не скажу, что прямо все перевернули, но начали играть, как задумывали.