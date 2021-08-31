Договорились договариваться. Не все в РПЛ готовы к кардинальным реформам

В Москве завершилось общее собрание клубов российской Премьер-лиги, на котором рассматривались вопросы реформ отечественного футбола. Несмотря на то, что деталей встречи не так много, некоторые ее участники поделились информацией.

Рабочая группа по вопросу лимита

Как известно, в РПЛ действует ограничение на иностранных футболистов — не более восьми игроков в заявке каждой команды на турнир. В РФС настроены полностью снять это ограничение. И хотя у клубов нет реального механизма воспрепятствовать этому, никто не запрещает им высказывать свое мнение.

По данным СМИ, за полную отмену лимита выступают «Зенит», «Рубин», «Краснодар», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА.

В то же время «Урал» и «Ростов» выступают самыми ярыми критиками отмены лимита, а «Уфа» призывает к постепенному реформированию.

Глава РПЛ Сергей Прядкин после очередного раунда переговоров заявил, что клубы решили воздать рабочую группу по вопросу смягчения лимита на легионеров.

Сергей Прядкин Президент РПЛ Решения общего собрания. Поддержать предложение РФС о смягчении лимита на иностранных игроков, поручить президенту РПЛ сформировать рабочую группу из числа клубов и по ее итогам направить в РФС предложение по количественному, качественному критериям для легионеров. Предложить РФС определить срок, с которого будут введены изменения лимита на легионеров. Лимит на рабочую зарубежную силу регламентируется соответствующими государственными структурами, в частности министерством спорта, поэтому все вопросы будут решаться с министерством спорта, мы по решению президента РФС мы будем участвовать в контактах с министерством спорта по данному лимиту совместно с РФС.

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов считает, что в любом случае лига поступательно будет двигаться к отмене лимита.

Рустем Сайманов Генеральный директор «Рубина» Я за отмену лимита, со стороны лиги выступаю. Было много предложений по формату отмены и смягчения. Кто-то хотел 10+15 и поэтапный период. Со Слуцким я солидарен, считаю, это пойдёт на пользу. Я не уверен, что иностранцы поедут за меньшие деньги, но то, что у нас будет больше возможностей брать квалифицированных игроков — да. Также не уверен, что у российских игроков упадут зарплаты. У средних игроков наверно упадут, а у хороших такие же и останутся. Хочу напомнить, что ещё давно, когда принимался 8+17, Гинер вышел и сказал, что это первый шаг к отмене лимита. Мы сейчас поступательно идём к этому.

Примечательно, что даже представитель «Ростова» согласился с тем мнением, что смягчение лимита должно пойти на пользу клубам.

Алексей Рыскин Спортивный директор «Ростова» Мы пришли к мнению, что смягчение лимита должно пойти на пользу клубам, особенно тем, которые участвуют в еврокубках. Мы создадим рабочую группу и обсудим, на сколько смягчить, какого критерия должны быть легионеры или без критериев. Мы направили это предложение в РФС. У нас было обсуждение и высказывался каждый клуб, голосования не было. По итогам встречи Прядкин всё сказал. У нас будут заседания рабочей группы, у нас будут предложения — мы их сообщим.

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о таком варианте, как внедрение критериев для легионеров.

Евгений Мележиков Генеральный директор «Спартака» Процесс перехода по лимиту, его послабление или отмену необходимо прорабатывать совместно с РФС и Премьер-лигой. Предполагается внедрение критериев для легионеров, часть клубов за, часть — против, но вопрос, какие критерии. Предлагается создать фонд, куда будут отчисляться деньги за легионеров, из которого также будут финансироваться клубы, ориентирующиеся на доморощенных футболистов. Будет какой-то баланс.

Как видим, смелого решения о поддержке отмены лимита со стороны клубов нет, но переговоры продолжатся, и, возможно, рабочая группа поможет кому-то изменить свою точку зрения.

Формат чемпионата России будет доработан

Еще в июле РФС представил варианты реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

Один из форматов под названием «Юпитер-16» предполагает сохранение 16 участников Премьер-лиги и разделение турнира на два этапа. На первом этапе команды будут проводить не по 30 матчей, а по 24 (по 12 дома и в гостях), но по швейцарской системе. На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, будут играть 10 матчей друг против друга для определения чемпиона.

Некоторые клубы, как сообщил Прядкин, сделали принципиальные возражения, так что в скором времени мы увидим проекты усовершенствованного формата чемпионата России.

Сергей Прядкин Президент РПЛ Реформы назрели. Реформы должны проводиться комплексно. По структуре соревнований, принимая во внимание доклад по формату «Юпитер-16», предложить РФС доработать его с учетом принципиальных возражений, озвученных клубами РПЛ. Установить срок до 4 октября. Кроме этого поручить президенту РПЛ и рабочей группе, сформированной из представителей клубов, разработать и предложить альтернативные варианты форматов проведения чемпионата с учетом соблюдения равных условий для клубов лиги.

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков добавил, что у клубов будет еще один месяц, чтобы разобраться со всеми спорными вопросами.

Евгений Мележиков Генеральный директор «Спартака» Судьбоносных решений не принято, в РФС была презентация «Юпитера-16», был спор, принимается или нет. Мы договорились о том, что есть много вопросов, в частности сопернического принципа. По презентации вызывают вопросы суммы и цифры, в частности контракт на телетрансляции суммой 6,5 млрд, то есть проведение конкурса. На сегодняшний день решения нет, возьмем месяц.

Глава компании Hypercube Питер Нювенхюйс отметил, что проект «Юпитер-16» в целом не пользуется поддержкой клубов из нижней части турнирной таблицы, поскольку они не видят в нем преимуществ.

Питер Нювенхюйс Глава компании Hypercube У нас недостаточно чётко была отлажена коммуникация с клубами. Топ-клубы в основном поддерживают систему перехода на новый формат, а клубы из нижней части таблицы не видят преимуществ перехода. Они получат больше матчей с топ-клубами, увеличится количество конкурентных матчей, на протяжении всего сезона у них будет за что бороться: первая часть чемпионата — возможность попасть в золотую группу, в серебряной — возможность попасть в еврокубки, возможность избежать стыковых матчей и остаться в Премьер-Лиге. При равных матчах будут быстрее прогрессировать футболисты. Финансовая составляющая: при переходе на формат «Юпитер-16» увеличится общая доходность, где большая часть будет приходиться на долю клубов из нижней части таблицы. Йохан Круифф говорил: «У любого недостатка есть своё преимущество». В России — это цена на телеправа, что является большой платформой для роста.

Права на телетрансляции РПЛ

На общем собрании клубов также коснулись вопроса прав на телетрансляции матчей чемпионата России и предстоящего тендера.

Большинство матчей РПЛ в текущем сезоне показывает платный телеканал «Матч Премьер», некоторые игры транслируются на общедоступном канале. «Матч ТВ» как действующий партнер имеет эксклюзивное право предоставить до 1 сентября предложение на покупку медиаправ, которое лига обязана рассмотреть на приоритетной основе.

Сергей Прядкин Президент РПЛ Сегодня вечером мы получим оферту от «Газпром-медиа». У них — преимущественное право до завтрашнего дня. С остальными компаниями ведутся переговоры. В период с 7 по 14 сентября пройдёт окончательное заседание: сначала проведём собрание рабочей группы, затем собрание правления, где онлайн обсудим с коллегами те предложения, которые будут. До конца сентября мы закончим с этим.

Также Прядкин подчеркнул, что отказ от тендера возможет только в том случае, если «Газпром-медиа» предложит за телеправа 10-12 миллиардов. По контракту, который действует с 2018 по 2022 год, РПЛ получает 1,7 миллиарда рублей в год.