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    Без сахара, но с новой атмосферой. Все самое интересное из лагеря сборной России

    Рассказываем о подготовке сборной к матчам квалификации ЧМ-2022

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    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин
    Сборная России впервые собралась под руководством нового тренера — Валерия Карпина. Рассказываем о том, как прошли эти дни в лагере команды.

    Первые игроки на базе и ранний приезд Головина

    Сборная России собралась на базе в Новогорске в районе обеда 27 августа. Первыми в расположение команды прибыли защитник ЦСКА Марио Фернандес и вратарь «Спартака» Александр Максименко.

    Полузащитник «Монако» Александр Головин также смог присоединиться к сборной 27 августа, а не 30-го, как планировалось изначально. Россиянин пропускал матч Лиги 1 «Труа» — «Монако» из-за красной карточки, и «монегаски» согласились отпустить его в сборную.

    «Благодарны "Монако", который согласился отпустить Александра в сборную. Уверен, его ранний приезд положительно скажется на команде и позволит лучше подготовиться к предстоящим матчам», — подчеркнул генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

    Вечером 27 августа сборная уже провела первую тренировку — она была закрытой для СМИ.

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    • День второй

    28 августа в составе российской сборной произошла вынужденная замена — защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прибыл в расположение команды на замену Станиславу Магкееву, который приехал в сборную с повреждением мышцы бедра . Его здоровьем решили не рисковать.

    В этот день состоялась первая открытая тренировка сборной России после назначения Валерия Карпина. Гильерме работал в тренажерном зале по индивидуальной программе. С командой не тренировались Андрей Лунев, Денис Черышев, Алексей Миранчук и Чистяков, которые к тому моменту еще не прибыли в сборную.

    Вот так проходило знакомство с тренерским штабом и первая тренировка:

    День второй

    Приезд оставшихся футболистов и просмотр пляжного футбола

    Сборная собралась в полном составе — Черышев и Миранчук уже в лагере! Также в числе последних в лагерь команды прибыл Андрей Лунев.

    «Прилетел в Россию, и сразу все по-другому. В сборной все новенькое, интересное», — отметил игрок «Аталанты».

    Алексей Миранчук
    twitter.com/TeamRussia

    Также стало известно, что Алексей Сутормин из «Зенита» заменил в команде Сергея Петрова, получившего травму на тренировке.

    Команда продолжила готовиться в режиме одной тренировки в день. В свободное время футболистам удалось поболеть за сборную по пляжному футболу, которая выиграла чемпионат мира.

    Не забыли в лагере сборной про командное фото.

    Сборная России
    twitter.com/TeamRussia

    Атмосфера в команде

    Сборная России впервые собралась под руководством нового тренера, а также впервые за долгое время в команду не был вызван Артем Дзюба.

    Далер Кузяев отметил, что Дзюбы не хватает:

    «Артема нет в команде. Дзюба отвечал за атмосферу в команде. Чувствуется, что его нет».

    Также он рассказал об отличиях тренировочного процесса:

    «Отличия, конечно же, есть. У каждого тренера свои требования к тренировочному процессу. Большое внимание уделяется восстановлению».

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    Но, например, Рифат Жемалетдинов не только не заметил отсутствие Дзюбы, но еще и сказал, что атмосфера стала веселее:

    «Стало веселее в команде, раскрепощеннее стали себя чувствовать. До этого было тяжелее. Весь тренерский штаб — очень положительные эмоции от них».

    Карпина тоже спросили об отсутствии Дзюбы, он ответил в свойственной для себя манере:

    «Отсутствие Дзюбы в сборной может помочь сборной, а может, и нет. Никто не знает. Все зависит от того, что будут делать игроки. Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь».

    Валерий Карпин
    twitter.com/TeamRussia

    Без сахара

    Карпин запретил футболистам употреблять в сборной сахар.

    Тренер объяснил свое решение коротко: «Потому что они профессиональные футболисты».

    «До этого они, может, и водку пили. Я здесь при чем? Это значит — хорошо? Сахар ничего хорошего футболистам не дает», — добавил тренер.

    Матчи сборной России в сентябре

    1 сентября. Квалификация ЧМ-2022. 21.45. Россия- Хорватия

    4 сентября. Квалификация ЧМ-2022. 19.00. Кипр — Россия

    7 сентября. Квалификация ЧМ-2022. 21.45. Россия — Мальта

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