Без сахара, но с новой атмосферой. Все самое интересное из лагеря сборной России

Сборная России впервые собралась под руководством нового тренера — Валерия Карпина. Рассказываем о том, как прошли эти дни в лагере команды.

Первые игроки на базе и ранний приезд Головина

Сборная России собралась на базе в Новогорске в районе обеда 27 августа. Первыми в расположение команды прибыли защитник ЦСКА Марио Фернандес и вратарь «Спартака» Александр Максименко.

Сборная начинает собираться в Новогорске — первыми приехали Марио и Макси 👋🇷🇺 pic.twitter.com/BS9KnqCdbp — Сборная России (@TeamRussia) August 27, 2021

Полузащитник «Монако» Александр Головин также смог присоединиться к сборной 27 августа, а не 30-го, как планировалось изначально. Россиянин пропускал матч Лиги 1 «Труа» — «Монако» из-за красной карточки, и «монегаски» согласились отпустить его в сборную.

«Благодарны "Монако", который согласился отпустить Александра в сборную. Уверен, его ранний приезд положительно скажется на команде и позволит лучше подготовиться к предстоящим матчам», — подчеркнул генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Вечером 27 августа сборная уже провела первую тренировку — она была закрытой для СМИ.

День второй

28 августа в составе российской сборной произошла вынужденная замена — защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прибыл в расположение команды на замену Станиславу Магкееву, который приехал в сборную с повреждением мышцы бедра . Его здоровьем решили не рисковать.

В этот день состоялась первая открытая тренировка сборной России после назначения Валерия Карпина. Гильерме работал в тренажерном зале по индивидуальной программе. С командой не тренировались Андрей Лунев, Денис Черышев, Алексей Миранчук и Чистяков, которые к тому моменту еще не прибыли в сборную.

Заезд на базу, тренировка в тренажёрке и съёмки — первый день на сборах. #Погнали 🇷🇺

Полная версия — https://t.co/pIsz3Js9vW pic.twitter.com/CXYmZMiymb — Сборная России (@TeamRussia) August 28, 2021

Вот так проходило знакомство с тренерским штабом и первая тренировка:

День второй

Приезд оставшихся футболистов и просмотр пляжного футбола

Сборная собралась в полном составе — Черышев и Миранчук уже в лагере! Также в числе последних в лагерь команды прибыл Андрей Лунев.

«Прилетел в Россию, и сразу все по-другому. В сборной все новенькое, интересное», — отметил игрок «Аталанты».

Алексей Миранчук twitter.com/TeamRussia

Также стало известно, что Алексей Сутормин из «Зенита» заменил в команде Сергея Петрова, получившего травму на тренировке.

Команда продолжила готовиться в режиме одной тренировки в день. В свободное время футболистам удалось поболеть за сборную по пляжному футболу, которая выиграла чемпионат мира.

Сборная России проводит вторую тренировку на поле в Новогорске

В ней принимают участие 23 полевых игрока и 3 вратаря. Гилерме продолжает заниматься по индивидуальной программе в тренажерном зале.

Сборная ожидает прибытия Алексея Миранчука и Андрея Лунева сегодня вечером. pic.twitter.com/qmw2wkVtDr — Сборная России (@TeamRussia) August 29, 2021

Не забыли в лагере сборной про командное фото.

Сборная России twitter.com/TeamRussia

Атмосфера в команде

Сборная России впервые собралась под руководством нового тренера, а также впервые за долгое время в команду не был вызван Артем Дзюба.

Далер Кузяев отметил, что Дзюбы не хватает:

«Артема нет в команде. Дзюба отвечал за атмосферу в команде. Чувствуется, что его нет».

Также он рассказал об отличиях тренировочного процесса:

«Отличия, конечно же, есть. У каждого тренера свои требования к тренировочному процессу. Большое внимание уделяется восстановлению».

Но, например, Рифат Жемалетдинов не только не заметил отсутствие Дзюбы, но еще и сказал, что атмосфера стала веселее:

«Стало веселее в команде, раскрепощеннее стали себя чувствовать. До этого было тяжелее. Весь тренерский штаб — очень положительные эмоции от них».

Карпина тоже спросили об отсутствии Дзюбы, он ответил в свойственной для себя манере:

«Отсутствие Дзюбы в сборной может помочь сборной, а может, и нет. Никто не знает. Все зависит от того, что будут делать игроки. Не хватает шуток Дзюбы? Я буду шутить, я буду клоуном теперь».

Валерий Карпин twitter.com/TeamRussia

Без сахара

Карпин запретил футболистам употреблять в сборной сахар.

Тренер объяснил свое решение коротко: «Потому что они профессиональные футболисты».

«До этого они, может, и водку пили. Я здесь при чем? Это значит — хорошо? Сахар ничего хорошего футболистам не дает», — добавил тренер.

Матчи сборной России в сентябре

1 сентября. Квалификация ЧМ-2022. 21.45. Россия- Хорватия

4 сентября. Квалификация ЧМ-2022. 19.00. Кипр — Россия

7 сентября. Квалификация ЧМ-2022. 21.45. Россия — Мальта