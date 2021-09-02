Карпин начал с ничьей. Россия поделила очки с Хорватией

Футболисты России и Хорватии разошлись миром в матче, который не был богат острыми моментами. Впрочем, Арсен Захарян все же мог порадовать московскую публику.

Ход матча

3’ Александр Головин навесил мяч в хорватскую штрафную, где Алексей Ионов пытался подстроиться под удар головой, но заработал лишь угловой.

15’ Момент! Арсен Захарян получил мяч слева в штрафной площади соперника, парой финтов ушел от двух опекунов, после чего метров с шестнадцати пробил чуть выше перекладины. Как показал повтор, Доминик Ливакович все же задел игровой снаряд кончиками пальцев.

Арсен Захарян РФС

21’ Андрей Крамарич со средней дистанции пробил прямо в Марио Фернандеса, после чего едва ли не в панике защитники сборной России вынесли мяч в центр поля.

35’ Дмитрий Баринов заработал желтую карточку при не самой грубой игре на поле.

40’ Борна Соса вырезал подачу к линии вратарской, где Марио Пашалич в борьбе с Вячеславом Караваевым пробил головой, но не так удачно, как хотелось бы хорватам.

41’ Матео Ковачич классным пасом из глубины разрезал российскую оборону, но Гильерме здорово сыграл на выходе, опередив Крамарича.

43’ Момент у Хорватии! Последовал навес с фланга в центр штрафной площади, Никола Влашич сделал скидку головой на Ивана Перишича, который с трех метров слегка корявым ударом не попал в створ.

Первый тайм завершен. Ничья 0:0 pic.twitter.com/Vn9kDdqZ0n — Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2021

47’ Еще один шанс для Захаряна, который пробил со средней дистанции чересчур уж слабо и фактически по позиции Ливаковича.

65’ После долгого затишья Гильерме без особых проблем справился с дальним ударом Сосы, который решил проверить вратаря.

73’ Крамарич выстрелил со средней дистанции намного левее рамки Гильерме, которому даже не пришлось вступать в игру.

77’ Момент у России! Головин от угла поля закрутил мяч в штрафную, где Игорь Дивеев высоко выпрыгнул и опасно пробил головой. Снаряд пролетел на какой-то сантиметр левее владений вратаря сборной Хорватии, который просто провожал его взглядом.

82’ Мяч рикошетом от ноги Дениса Черышева прибыл к Луке Иванушецу, который получил шанс на удар из пределов штрафной. Гильерме оказался к этому готов.

90+1’ Потенциально острый момент у хорватов в виде прострела Ковачича вдоль всей вратарской, где в итоге прокатывается мяч практически по ленточке его владений.

90+5’ Финальный свисток. Сборная России в первом матче под руководством Валерия Карпина сыграла вничью.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Россия — Хорватия 0:0 Россия: Гилерме, Марио Фернандес (Илья Самошников, 78'), Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев (Александр Ерохин, 84'), Дмитрий Баринов, Александр Головин, Алексей Ионов (Зелимхан Бакаев, 70'), Алексей Миранчук (Антон Заболотный, 46'), Arsen Zakharyan (Денис Черышев, 70') Хорватия: Андрей Крамарич (Мислав Оршич, 75'), Иван Перишич (Marko Livaja, 75'), Марио Пашалич (Лука Иванушец, 70'), Никола Влашич, Матео Ковачич, Марсело Брозович, Борна Соса, Дуйе Чалета-Цар (Миле Шкорич, 84'), Деян Ловрен, Josip Juranovic, Доминик Ливакович Предупреждения: Дмитрий Баринов (35'), Денис Черышев (90 + 4')

Лучшим игроком матча по версии болельщиков стал Георгий Джикия, который вывел команду России на поле с капитанской повязкой.

Георгий Джикия — лучший игрок матча по версии болельщиков и экспертов 💪🏻 #РоссияХорватия #НашиПарни pic.twitter.com/wTfHWBKvox — Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2021

Турнирная таблица

Турнирная таблица группы H не претерпела больших изменений, тем более что Словения и Словакия тоже сыграли вничью.

У Хорватии и России теперь по 7 набранных очков в четырех турах, а это значит, что борьба за выход в финальную часть ЧМ-2022 еще впереди.

Турнирная таблица после четырёх туров. Вся борьба ещё впереди!#НашиПарни pic.twitter.com/qE8YaYHNV0 — Сборная России (@TeamRussia) September 1, 2021

Следующие матчи

Уже 4 сентября сборная России в гостях сыграет с Кипром, который в этом туре потерпел сенсационное поражение от Мальты.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Хорватия в этот же день на выезде встретится со Словакией, которая отстает от лидеров группы всего на один балл.

Прямая речь

Валерий Карпин, главный тренер сборной России

— Как минимум пытались играть смело. Я не знаю, удалось или нет, но как минимум пытались. Пока делали все правильно, даже что-то получалось, я имею в виду, в прессинге. Понятно, что быть довольным совсем всем — конечно же, нет. Многие вещи еще не получаются, но, в принципе, для первой игры — я думаю, что нормально. Новая схема, для многих незнакомая. Поэтому думаю, что нормально.

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии

— Карпин удивил тем, что вышел с Миранчуком на позиции ложной девятки. Мы ожидали увидеть там Смолова. Когда на поле вышел Заболотный, стало интересно: крупный и сильный игрок. Было интересно за ним наблюдать. Я не могу комментировать тактику Карпина. Россия сыграла сегодня отлично. Уверен, их штаб знал, что они делают, они хорошо изучили нашу игру.

Арсен Захарян, полузащитник сборной России

— Эмоции, думаю, хорошие. Хотелось, конечно, выиграть, но я думаю, матч получился неплохой, поэтому доволен. Момент был хороший, под правую убрал, ударил. Чуть не исполнил. Надо было, наверное, похладнокровнее. Дай бог, еще будут моменты в следующих матчах, надо будет забивать.

Александр Дюков, президент РФС

— В принципе ожидания оправдались. Неплохая игра. Нужно побеждать. Сегодня был смелый футбол местами. И в первом, и во втором тайме. Хотелось бы, чтобы его было больше.