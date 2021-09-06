Трансферный дайджест. 31 августа — 6 сентября

Хамес Родригес

«Эвертон», полузащитник, 30 лет

Как быстро летит время. Казалось, Хамес Родригес только вчера забил тот самый гол на ЧМ, после которого перешел в «Реал». Но сегодня ему уже 30, и он может отправиться в Турцию, где трансферное окно еще не закрылось.

После прихода в «Эвертон» Рафы Бенитеса, Хамес в этом сезоне не провел за команду ни одного матча. Английский клуб ищет варианты, чтобы избавиться от колумбийца.

Как утверждает Sporx, турецкий «Истанбул» сделал официальное предложение «Эвертону» об аренде 30-летнего футболиста. Реакция «ирисок» пока не известна.

Наш прогноз: Турция

Уилсон Манафа

«Порту», защитник, 27 лет

Уилсон Манафа globallookpress.com

Московский «Спартак» сделал уже два предложения «Порту» по правому защитнику Уилсону Манафе. Однако в португальском клубе запросили за футболиста слишком много.

«Контакты по Уилсону со стороны "Спартака" действительно были. Но раз игрок до сих пор не покинул клуб, значит, его трансфер не рассматривается. Более того, ценник в 14 миллионов, которые запросил "Порту" за Манафу, нежизнеспособен», — сказал агент футболиста Мануэль Бланко Фернандес.

По информации СМИ, первое предложение «Спартака» было в размере 7 миллионов евро, второе — выше.

Наш прогноз: «Порту»

Килиан Мбаппе

ПСЖ, нападающий, 22 года

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Килиан Мбаппе остался в ПСЖ, но разговоры о его предстоящем уходе из клуба не прекращаются.

Карим Бензема, например, заявил, что появление Мбаппе в Мадриде — это лишь вопрос времени:

«Рано или поздно он будет играть за "Реал". Мы очень хорошо ладим, я бы хотел, чтобы Мбаппе уже играл со мной в "Реале". Но он также должен уважать свой нынешний клуб».

По информации Marca, «Реал» заплатит около 80 миллионов подъемных и комиссионных при подписании Мбаппе.

Наш прогноз: «Реал»

Сердар Азмун

«Зенит», нападающий, 26 лет

Сердар Азмун globallookpress.com

Сердар Азмун не покинул «Зенит» этим летом, но интерес к нему сохраняется. В частности, по информации Corriere dello Sport, «Рома» хочет подписать игрока следующим летом уже в статусе свободного агента.

Источник отмечает, что Азмун очень нравится главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью. Якобы он хотел подписать его еще во время работы в «Тоттенхэме».

Сам Азмун сообщил, что «Зенит» отклонил все предложение о его трансфере и он уйдет свободным агентом:

«У меня были предложения от "Лиона", "Ромы", "Байера" и "Тоттенхэма". Все. Все предложения отклонили, в этом году я никуда не перейду. Если я захочу куда-то уйти, то уйду свободным агентом».

Наш прогноз: «Рома»

Серж Орье

свободный агент, защитник, 28 лет

Серж Орье globallookpress.com

Защитник расторг контракт с «Тоттенхэмом» 1 сентября и стал свободным агентом. Сообщалось, что Серж Орье может продолжить карьеру в катарском «Аль-Райяне», а также в России или Турции.

Но позже Sky Sports сообщил, что защитник хотел бы остаться в Англии и готов подписать контракт с «Арсеналом». Ожидается, что этот переход состоится в ближайшее время.

Наш прогноз: «Арсенал»

Дани Ольмо

«РБ Лейпциг», полузащитник, 23 года

Дани Ольмо globallookpress.com

«Барселона» вскоре начнет переговоры с «РБ Лейпциг» по трансферу Дани Ольмо. Сообщается, что стороны уже запланировали встречу на ближайшее время, а с самим игроком каталонцы уже договорились о пятилетнем контракте.

Если это будет возможно, то сделку осуществят уже в январе, однако в «Барселоне» понимают, что «РБ Лейпциг» не горит желанием расставаться с игроком посреди сезона.

Немецкий клуб хочет получить за футболиста 75 миллионов евро без учетов бонуса. Договориться летом клубам не удалось, с учетом всех финансовых бед «Барселоны». Но после продажи Антуана Гризманна трансфер стал реальней.

Наш прогноз: «Барселона»

Андре Онана

«Аякс», вратарь, 25 лет

Андре Онана globallookpress.com

«Интер» запланировал подписание голкипера «Аякса» Андре Онаны. В итальянском клубе уже задумываются о замене для совсем немолодого Самира Хандановича, и видят потенциал в Онане.

Камерунец сможет присоединиться к итальянскому клубу следующим летом, когда истечет его контракт с «Аяксом». В нидерландском клубе при этом рассматривают вариант с продажей футболиста зимой, чтобы выручить за него хоть что-то.

Наш прогноз: «Интер»