Возвращение домой. Даже уход Месси не удержал Гризманна в «Барселоне»

В час ночи лига выступила с заявлением, в котором настояла на том, что сделка была зарегистрировала в их системе до истечения крайнего срока. Не было ни продления, ни отсрочки времени. В 1:22, через полчаса после подтверждения того, чтоедет в «Челси», «Атлетико» наконец объявил о подписании: «С возвращением, Антуан». Это то, чего он так хотел. Ну вроде как.

Гризманн не планировал подобного сценария, и даже не представлял, что все так произойдет, когда два года назад подписывал контракт с «Барселоной», но это был лучший выход из сложившейся ситуации. До этого не должно было доходить, хотя такой вариант изначально казался возможным.

И, достигнув этой точки, Гризманн задумался об уходе, и сделка состоялась. Ее хотела даже «Барселона», хотя не так хотела, как нуждалась в ней. И как только каталонцы решили, что лучшим решением станет отказ от форварда, Антуан сразу же осознал, что хочет вернуться в «Атлетико», где он будет чувствовать себя желанным, где команда может быть даже лучше той, которую он покидал.

Пока еще неизвестно, насколько он востребован «матрасниками». У некоторых фанатов, конечно же, возникнут сомнения, связанные с тем, как он ушел. И все же раны заживают голами и великодушием, которого ему никогда не хватало. И «Атлетико» лучше всех знает, насколько хорошим он может быть.

Одно можно сказать наверняка: Диего Симеоне знает обо всем. У тренера «Атлетико», которого принято считать несентиментальным, действительно есть ностальгическая полоса, из-за которой он часто возвращается к тем, с кем хорошо знаком. Он хотел, чтобы Гризманн вернулся, он убеждал француза вернуться в семью, частью которой он себя ощущал. В ожидании было утешение.

На «Камп Ноу» у Гризманна ничего подобного не было. Даже на презентации он говорил: «Если мне нужно извиниться, я сделаю это на поле». После своего ухода он опубликовал письмо фанатам, в котором поблагодарил их за поддержку, которую он не всегда чувствовал. Он сказал, что был «горд» тем, что был одним из них, и признал, что уезжал «грустным» из-за того, что не смог насладиться ими «на трибунах». Последнее замечание, вероятно, связано с чем-то большим, чем просто пустой стадион на фоне пандемии.

Гризманн так и не нашел своего места в «Барселоне», по крайней мере такого, которое он представлял и имел в свое время в «Атлетико». Теперь он уходит именно в тот момент, когда, наконец, условия теоретически могли бы его устроить. За исключением, конечно, того, что экономические условия стали драматическими, затмевая все остальное, и многое было потеряно на этом пути.

Гризманн прибыл в «Барселону» за 120 миллионов евро плюс бонусы. Он уезжает бесплатно, согласившись на двухлетнюю аренду. В соглашении имеется пункт, согласно которому, если он сыграет более 50 процентов матчей во втором сезоне, «Атлетико» будет обязан заплатить за него 40 миллионов евро. И хотя в договоре все четко прописано, зачастую такие сделки вызывают дополнительные переговоры и уточнения с течением времени.

Вот в каком отчаянном положении находится «Барселона» даже после ухода Лионеля Месси. Клуб не увидит гонорара как минимум в течение двух лет, при этом было еще 72 миллиона евро в качестве долга на момент подписания Гризманна, и его уход хотя бы помог сэкономить «сине-гранатовым» какую-то сумму.

Каталонцы также могут полагать, что сократили свои потери в чисто футбольном плане, что пришла пора отпускать француза. Его уход, безусловно, не вызвал сожалений, за исключением выражения серьезности кризиса на «Камп Ноу».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил на этой неделе, что Гризманн «не тот игрок, который нам нужен». Он также сказал, что «он мог бы дать нам больше». Этими словами он как бы оправдывался, хотя в чем-то был прав.

Гризманн уходит, забив 35 мячей и отдав 19 результативных передач в 102 матчах. Были и важные голы: он 19 раз открывал счет, и девять раз его голы выводили «Барселону» вперед. Он точно не провалился. Но и не добился успеха, не совсем оправдал ожидания. Отрезок вышел не таким уж и плохим, но и не таким уж и хорошим.

Об этом игроке стали забывать, хотя он пришел в «Барселону» как один из лучших в мире, как человек, только ставший чемпионом мира, как кандидат на «Золотой мяч». Когда только шли разговоры о его переезде в Каталонию, его мыслительный процесс лег в основу документального фильма под названием «Решение». В нем раскрылась навязчивая идея: выиграть Лигу чемпионов. С «Атлетико» он проиграл финал и опасался, что больше у него не будет такой возможности. В «Барселоне» он рассчитывал на этот шанс, но ничего не достиг.

В «Решении» сестра Гризманна говорит ему, что любые успехи, которых он добьется в «Атлетико», будут его; все, что у него будет в «Барселоне», будет принадлежать Месси. Однако француз даже не может похвастаться большими успехами. Те два года, что он был там, запомнились громкими вылетами из еврокубков после поражений от «Баварии» 2:8 и поражения от «Пари Сен-Жермен» с общим счетом 1:5. Он завоевал всего один трофей — Кубок Испании. А вот команда, которую он покинул, является действующим чемпионом Испании.

Когда Гризманн забил свой первый гол за «Барселону», он подбросил конфетти в воздух, подражая Леброну Джеймсу. Комментируя свой точный удар, он заявил, что «видел, как это делал Месси». Всегда казалось, что в этой фразе что-то есть. В тот день Месси наблюдал за игрой с трибун, но в другие дни Антуану приходилось искать место рядом с Лео. Он присоединился, возможно, к единственному клубу в мире, где футболист, играющий на его позиции, был лучше его, возможно, лучшим игроком в истории.

Гризманн также перешел в клуб с опозданием на один год, первоначально отклонив предложение каталонцев. Затем он все же дал согласие, перейдя за огромную сумму и сделав это вместо Неймара, которого Месси вновь хотел видеть у себя в партнерах. «Если бы мы не подписали Гриманна, мы бы подписали Неймара», — сказал Эрик Абидаль. Гризманн пришел с извинениями, понимая, что он должен исправить ситуацию, но ему это не удалось в полной мере. Он забил 15 и 20 голов — меньше, чем в любом из его сезонов в «Атлетико», и при этом он играл в гораздо более атакующей команде.

Некоторые из его голов были великолепны, действительно грандиозны, но немногие были важными, хотя было бы несправедливо упускать из виду его точный удар в финале Кубка Испании.

Более того, помимо голов, статистики и других показателей, с помощью которых можно его оценить, есть что-то менее осязаемое. Мы говорим о неизбежном ощущении, что он на самом деле не подходит команде. Да, этот Гризманн был хорош, и его нельзя было обвинить в чем-то конкретном, но он так и не смог найти себя и не получил в этом особой помощи. И он сам это прекрасно понимал.

Гризманн справедливо сказал Хорхе Вальдано в одном из интервью: «За полтора году у меня здесь было три тренера». Когда его спросили, не может ли он лучше сыграть на правом фланге, он ответил: «Это хороший вопрос». На одном из международных сборов он отметил: «Дешам знает, где я должен сыграть». Добавлять «в отличие от каталонского клуба» было не обязательно.

Гризманну, которого в целом любили в «Барселоне», не хватало личных качеств, чтобы навязать себя. Один тренер фактически сказал ему, что он должен смириться с этим и не искать оправданий. Другой попытался максимально вовлечь его в игру, чтобы он сделал шаг вперед. «Он не относится к великим», — цитирует El Pais анонимного директора, который произнес эти слова в частном порядке.

Казалось, что с уходом Месси, возможно, он станет одним из великих, когда вместе с ответственностью он получит и награду.

Изначально «Барселона» рассматривала его уход как способ удержать Месси. Оба были экономически невыгодны, ведь получали огромные деньги. Еще в середине июля каталонцы сказали, что открыты к переговорам. Они рассматривали сделку по обмену на Сауля, но она сорвалась. Они пытались вытолкнуть его, и он с этим согласился. А потом Месси ушел, оставив его в «Барсе».

Пришло время Антуана, о чем заговорили в клубе. «Теперь Антуан, несомненно, будет более важным», — сказал тренер Рональд Куман. — «Возможно, он займет позицию Лео. Это даст больше свободы и команде, и ему самому. Для него это может стать преимуществом».

Теперь ушел и он. Если это и упущенная возможно, то только потому, что она была упущена давно. Одного ухода Месси было недостаточно. В то время как Мемфис Депай сильно не думал о переменах в команде, а просто был полон решимости взять все под свой контроль и заполнить пустоту, Гризманн не нанес ни одного удара в створ.

Летние мысли унесли его куда-то в другое место, что-то уже было сломано. А потом позвонили из Мадрида. Поздно, но трансфер все равно состоялся.