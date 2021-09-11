Топ-5 фаворитов Лиги чемпионов

В преддверие старта основного раунда Лиги чемпионов разбираемся в том, кто главные претенденты на завоевание трофея.

5. «Манчестер Юнайтед»

Летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» стало заявлением о намерениях «Красных дьяволов», где особенно громко прозвучало возвращение знаменитого Криштиану Роналду на «Олд Траффорд».

Португалец возвращается в английскую Премьер-лигу через более чем 10 лет после своего самого дорогого на тот момент трансфера в истории футбола, и пятикратный обладатель «Золотого мяча» остается одним из лучших игроков в мире даже на закате своей карьеры, где он бьет рекорд за рекордом.

36-летний форвард является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов и пять раз выигрывал трофей, первый из которых он завоевал в составе как раз манкунианцев в сезоне 2007/08.

«Юнайтед» не может пройти четвертьфинал Лиги чемпионов уже как 10 лет, но благодаря подписанию Роналду, Рафаэля Варана и Джейдона Санчо наверняка рассчитывает, что теперь способен побороться за трофей. Тем не менее, помешать команде сделать это может определенный дисбаланс, где при обилии качественных игроков в атаке есть нехватка качества в опорной зоне, из-за чего ее оборона рискует подвергаться слишком большому давлению.

4. «Челси»

В этом сезоне «Челси» предстоит вести борьбу за то, чтобы отстоять титул в Лиге чемпионов, и только «Реал» сумел защитить свой успех в главном еврокубке, если говорить о современной эпохе.

Лондонцы несколько неожиданно выиграли турнир в прошлой кампании, и теперь выглядят еще сильнее после подписания в атаку Ромелу Лукаку из «Интера», а также в полузащиту — Сауля Нигеса из «Атлетико».

Команда Томаса Тухеля демонстрирует прекрасные оборонительные качества с момента назначения немца в январе 2021 года, а ее организация игры — огромная сила и ключевая причина, по которой «Синие» снова могут завоевать трофей.

Подвести надежды клуба Романа Абрамовича снова выиграть Лигу чемпионов могут травмы, которым все более подвержен мотор команды в центре поля Н'Голо Канте, а также стремление выиграть чемпионский титул в Англии впервые за пять лет, из-за чего может банально не хватить сил.

3. «Бавария»

«Бавария» занимает третье место в списке фаворитов на победу в Лиге чемпионов во второй раз за три сезона, где ей удалось завоевать трофей как часть тройного успеха в сезоне 2019/20.

Теперь под руководством Юлиана Нагельсманна мюнхенцы усилили свой состав после трансферного наскока на бывшую команду тренера, она же — конкурент в Бундеслиге «РБ Лейпциг», у которого переманили Дайо Упамекано в оборону и Марселя Забитцера в центр поля.

Роберт Левандовски снова наверняка будет иметь решающее значение для надежд немецкого гранда оказать влияние на решающие игры, тогда как в прошлом сезоне его отсутствие не позволило пройти ПСЖ в четвертьфинале.

Именно это вкупе с притиркой коллектива к новому наставнику, которому еще только предстоит доказать свою способность добиться успеха с «Баварией», может не позволить «ротен» снова взойти на вершину Старого Света.

2. «Манчестер Сити»

После нескольких сезонов разочарований на европейской арене «Манчестер Сити» вышел в первый финал Лиги чемпионов в своей истории в мае этого года, где потерпела болезненное поражение от конкурента в АПЛ «Челси».

Команда Пепа Гвардиолы снова входит в число претендентов на успех в главном еврокубке и стала еще сильнее, подписав за рекордную для британских игроков сумму в 100 млн фунтов Джека Грилиша из «Астон Виллы».

Отсутствие четко выраженного центрфорварда вызывает вопросы, но в европейском футболе мало коллективов, которые могут похвастаться таким же обилием качества и глубиной состава, что есть у чемпиона Англии.

Еще одной проблемой на пути к трофею может стать... сам «Манчестер Сити», а именно — особенности той игры, которую исповедует Гвардиола. Ставка на контроль мяча дает своим плоды в национальном чемпионате, где нужно набрать больше всех очков по итогам 38-ми матчей, тогда как в турнирах на вылет важно умение победить конкретного соперника в конкретном противостоянии, и здесь нередко встречаются те, кому тактика манкунианцев подходит как нельзя лучше. «Челси» в финале Лиги чемпионов прошлой кампании это наглядно показал.

1. ПСЖ

Невероятное летнее трансферное окно ПСЖ сделало его главным фаворитом Лиги чемпионов, где главным, безусловно, стало подписание Лионеля Месси. Переезд шестикратного обладателя «Золотого мяча» во Францию позволил ему воссоединиться с бывшим одноклубником по «Барселоне» Неймаром, формируя одну из самых привлекательных линий атаки в мировом футболе.

Съевший собаку в Лиге чемпионов, Серхио Рамос также прибыл как свободный агент, в то время как прибытие Жорджиньо Вейналдума, Джанлуиджи Доннаруммы и Ашрафа Хакими добавляет качества в ключевых зонах.

Будущее Килиана Мбаппе остается как минимум неопределенным, поскольку нападающий, судя по всему, стремится перебраться в «Реал» после окончания контракта следующим летом, но форвард сборной Франции остается на «Парк де Пренс», а это значит, что ПСЖ будет сложно остановить.

С таким составом, где есть мощное качество и опыт успехов в Лиге чемпионов (у Месси и Рамоса — неоднократный), помешать выиграть турнир парижанам может разве что фигура наставника Маурисио Почеттино, который при всех своих заслугах выиграл лишь Кубок и Суперкубок Франции, и, возможно, попросту не способен создать в коллективе нужный для покорения Европы менталитет.