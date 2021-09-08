Вымученная победа. Команда Карпина вновь набрала три очка без блеска

Многие ожидали от сборной России крупной победы над Мальтой на «Открытие Арене», но она довольствовалась лишь голами Федора Смолова и Зелимхана Бакаева.

Ход матча

6’ Алексей Ионов был близок к тому, чтобы выйти на свидание с Анри Бонелло, однако россиянин немного не дотянулся до мяча в пределах штрафной сборной Мальты.

10’ 1:0 Федор Смолов. Один из защитников сборной Мальты слабо покатил мяч своему голкиперу, в результате чего Смолов в подкате из тяжелого положения переправил сферу в сетку чужих ворот.

22’ Еще один хороший шанс у Смолова, но с его ударом метров с десяти не без труда справляется Бонелло.

33’ Снова чудит Бонелло, едва не занося в данном случае мяч в свои ворота при попытке избежать углового удара. Следом снаряд оказывается у Смолова, который пробил намного выше цели.

36’ Стив Борг едва не выел диагональной передачей Пола Мбонга на свидание с Гильерме. Снаряд в итоге оказывается у Райана Камензули, и тот выстрелил метров с двадцати пяти чуток выше правой от него крестовины.

45’ Момент у Мальты! Далер Кузяев сделал слишком слабую передачу на Гильерме, мяч подхватил Люк Монтебелло и пробил над вратарем, но ему не хватило каких-то сантиметров, чтобы попасть в створ!

48’ Еще момент! Джозеф Мбонг пробил с дальней дистанции, Гильерме с трудом отбил мяч перед собой, и сборной России очень повезло, что никого из гостей не оказалось в нужном месте для добивания.

53’ Целая серия забросов в район штрафной сборной России, откуда подопечные Карпина просто выносят мяч подальше. Публика на «Открытие Арене» этим явно недовольна.

62’ Момент! Монтебелло прострелил от правого края штрафной на Мбонга, который метров с семи нанес зрячий удар в противоход Гильерме. К счастью, вратарь сборной России сгруппировался и перевел снаряд в сторону.

65’ Снова пробил Мбонг, но в этот раз с дальней дистанции и не так сильно, поэтому Гильерме забрал мяч в руки.

77’ А вот здесь уже Мальта могла отметиться автоголом. Зак Мускат забросом через все поле решил найти своего голкипера, но тот оказался довольно далеко от ворот. Гостям просто повезло, что игровой снаряд немного разминулся с рамкой ворот.

82’ Пенальти. Мяч после удара Кузяева слегка задел руку Райана Камензули, так что арбитр указал на «точку».

84’ 2:0 Зелимхан Бакаев. Футболист «Спартака» с пенальти пробил практически по центру, тогда как Бонелло заранее завалился в правый от себя угол.

89’ После углового Максим Осипенко выставил ногу вперед и, как показалось, занес мяч за линию, но арбитр гол не засчитал, и даже VAR не заставил его изменить это решение.

90+4’ Финальный свиток. Сборная России с большими трудностями победила аутсайдера группы.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Россия — Мальта 2:0 Голы: : Фёдор Смолов (10'), : Зелимхан Бакаев (пенальти) (84') Россия: Гилерме, Далер Кузяев, Игорь Дивеев, Максим Осипенко, Вячеслав Караваев, Александр Ерохин (Роман Зобнин, 46'), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук (Илья Самошников, 58'), Алексей Ионов (Рифат Жемалетдинов, 79'), Фёдор Смолов (Антон Заболотный, 71'), Arsen Zakharyan (Зелимхан Бакаев, 46') Мальта: Люк Монтебелло (Alexander Satariano, 66'), Пол Мбонг, Джозеф Мбонг, Райан Камензули, Тедди Теума (Nikolai Muscat, 86'), Стивен Пизани (Тристан Каруана, 66'), Cain Attard (Шон Димек, 75'), Стив Борг, Андре Агиус (Kurt Shaw, 86'), Зак Мускат, Анри Бонелло Предупреждения: Алексей Миранчук (50'), Стив Борг (68')

Лучшим игроком матча признан Федор Смолов, который вывел команду России на поле с капитанской повязкой.

Фёдор Смолов — лучший игрок матча #РоссияМальта по версии болельщиков и экспертов 👏🏻#НашиПарни pic.twitter.com/29NKjiRGn4 — Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2021

Турнирная таблица

Несмотря на победу, сборная России опустилась с первого места на второе, а все из-за того, что Хорватия с более крупным счетом обыграла Словению в параллельной встрече.

Мальта осталась на предпоследней строчке и вряд ли может рассчитывать на продвижение вверх в ближайшем будущем.

Шесть туров сыграно. Вся борьба в Группе Н впереди!#НашиПарни pic.twitter.com/bjBCDR3hBu — Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2021

Следующие матчи

Следующий матч сборная России проведет 8 октября против команды Словакии. Игра пройдет в Казани и будет иметь огромное значение для обеих команд.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В этот же день Мальта на своем поле сыграет со Словенией, которой минимально уступила в гостях.

Прямая речь

Валерий Карпин, главный тренер сборной России

— Какие претензии шлют по игре? Задачу минимум выполнили, многие бы подписались, чтобы было семь очков после трех матчей. Трудности есть, хочется лучше. Но есть, что есть — с тем временем, что есть у ребят — более-менее результат, не самый плохой. Не слишком ли нервная победа для матча с таким соперником? Слишком нервна.

Девис Манджа, главный тренер сборной Мальты

— Мы приехали играть в свой футбол, создавали моменты, чтобы забить. Но когда начинаешь с ошибки, потом пенальти — окей. Но в целом мы сыграли неплохо. Согласен, что мы могли выиграть, и спасибо за комплимент. Мы приехали играть в свой футбол. Да, бывают ошибки, но мы играли в наш футбол, мы играли с нашей идеей.

Георгий Джикия, защитник сборной России

— Почему болельщики свистели? Ну, Мальта владела мячом, выдали хороший отрезок в игре. Нет, наш футбол не деградирует, это европейский развивается. Если вы ищете какие-то проблемы, то ищите их во мне. Самое главное, что мы выполнили то, что могли сделать — заработать 7 очков. Считаю, что мы выполнили свою задачу. С пахом есть небольшие проблемы. Она повлияла на то, что я не вышел сегодня. Сегодня с Валерием Георгиевичем приняли такое решение. Спасибо ему за понимание.

Арсен Захарян, полузащитник сборной России

— Все отлично, нормально оцениваю игру и результат. Почему команде было тяжело? Не могу прокомментировать, все нормально. Мальта — хорошая команда, мы ожидали сопротивление. Что касается моей замены, то есть на то причины. Но именно Карпин ничего не говорил.