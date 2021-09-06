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    Разгром с теннисным счетом. Немцы показали, кто настоящий лидер группы J

    Сборная Германии со счетом 6:0 на своем поле разгромила команду Армении в пятом туре квалификации ЧМ-2022. Рассказываем, как это было

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    Серж Гнабри
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    Серж Гнабри
    Немецкие футболисты в Штутгарте поиздевались над армянами, которым пришлось уступить первое место в турнирной таблице группы J.

    Ход матча

    5’ Очень быстро Германия создала опасный момент. Йозуа Киммих с углового выполнил подачу на Тило Керера, который головой пробил в перекладину!

    6’ 1:0 Серж Гнабри. А вот и первый гол! Киммих выполнил передачу на Леона Горецку, который в касание отпасовал на Гнабри, тот ворвался в чужую штрафную и спокойно расстрелял ворот противника.

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    • 9’ Неплохой момент теперь у Горецки, который на входе в штрафную выстрелил чуть выше перекладины.

    12’ Лерой Сане опасно пробил по воротам с рикошетом, мяч летел в угол, но Давид Юрченко успел перевести его на угловой!

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    15’ 2:0 Серж Гнабри. Германия удвоила преимущество. Марко Ройс с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной, Вернер до мяча не добрался, зато подоспел Гнабри, который подставил ногу и попал в Юрченко, от которого сфера ударилась о штангу, а затем влетела в ворота.

    22’ Сане после обыгрыша с Вернером мощно пробил в дальний верхний угол — мяч угодил в крестовину и отскочил к защитникам сборной Армении.

    34’ Горецка нанес удар по воротам, и Юрченко успел после рикошета от Генриха Мхитаряна сыграть в воротах кулаком.

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    • 35’ 3:0 Марко Ройс. После заброса с правого фланга Вернер осторожно пяткой сбросил сферу в центр, куда набежал Ройс и спокойно расстрелял ворота.

    45’ 4:0 Тимо Вернер. На дальней штанге Горецка сбросил мяч головой на линию вратарской, откуда Вернер без помех переправил сферу в ворота. Нокаут для сборной Армении уже в первом тайме.

    52’ 5:0 Йонас Хофман. Фестиваль голов в Штутгарте продолжился. Последовала подача с углового на Хофманна, который с тридцати метров в касание пробил в правый от себя угол, а Юрченко слишком поздно прыгнул в направлении мяча.

    56’ Гнабри в падении не успел замкнуть прострел от Сане. Очень близок он был к тому, чтобы оформить хет-трик.

    64’ Джамал Мусиала вышел один на один с вратарем, но переиграть его в ближнем бою не сумел. Сейв на счету Юрченко.

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    • 85’ После довольно продолжительного затишья опасно выстрелил Горецка — Юрченко сложился и отбил снаряд в сторону.

    90+1’ 6:0 Карим Адейми. Флориан Вирц выполнил прострел в центр штрафной, а Адейми просто принял снаряд и нанес удар точно в цель.

    90+3’ Прозвучал финальный свисток, который зафиксировал теннисное преимущество сборной Германии в футбольном матче.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J
    Германия — Армения 6:0
    Голы: 1:0 Серж Гнабри (6'), 2:0 Серж Гнабри (15'), 3:0 Марко Ройс (35'), 4:0 Тимо Вернер (45'), 5:0 Йонас Хофман (52') Германия: Мануэль Нойер, Йонас Хофман, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Тило Керер (Давид Раум, 83'), Йозуа Киммих (Илкай Гюндоган, 61'), Леон Горецка, Серж Гнабри (Karim Adeyemi, 72'), Марко Ройс (Флориан Вирц, 60'), Лерой Зане (Джамал Мусиала, 60'), Тимо Вернер Армения: Sargis Adamyan (Ishkhan Geloyan, 46'), Хорен Байрамян (Artem Avanesyan, 82'), Генрих Мхитарян, Тигран Барсегян (Ваган Бичахчян, 70'), Wbeymar Angulo (Solomon Udo, 46'), Артак Григорян, Камо Оганесян, Вараздат Ароян, Тарон Восканян, Оганес Амбарцумян (David Terteryan, 57'), Давид Юрченко Предупреждение: Вараздат Ароян (50')

    Турнирная таблица

    Сенсационно проиграв Северной Македонии, немцы на какое-то время лишились лидерства в турнирной таблице группы J, но теперь они его вернули, набрав 12 очков в пяти турах.

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    • Сборная Армении с 10 баллами переместилась на вторую строчку, но на минимальное расстояние подобралась Румыния после победы над Лихтенштейном.

    Таблица группы J
    LiveSport.Ru

    Следующие матчи

    Сборная Германии 8 сентября в гостях сыграет с командой Исландии, у которой нынешний отборочный цикл явно не складывается.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Армения в этот же день встретится дома с Лихтенштейном, который пока не набрал ни одного очка.

    Прямая речь

    Хоакин Капаррос, главный тренер сборной Армении

    — Счет говорит сам за себя, мы играли против очень сильной команды, и они превзошли нас почти во всех аспектах, но все еще впереди, мы будем бороться до конца.

    Леон Горецка, полузащитник сборной Германии

    — Я думаю, что наши прессинг и контрпрессинг сегодня были действительно хороши. Я не особо удивился нашему выступлению. Если вы посмотрите на имена в нашей команде, то поймете, что мы способны на подобные победы.

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