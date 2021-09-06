Разгром с теннисным счетом. Немцы показали, кто настоящий лидер группы J

Ход матча
5’ Очень быстро Германия создала опасный момент. Йозуа Киммих с углового выполнил подачу на Тило Керера, который головой пробил в перекладину!
6’ 1:0 Серж Гнабри. А вот и первый гол! Киммих выполнил передачу на Леона Горецку, который в касание отпасовал на Гнабри, тот ворвался в чужую штрафную и спокойно расстрелял ворот противника.
9’ Неплохой момент теперь у Горецки, который на входе в штрафную выстрелил чуть выше перекладины.
Starker Auftakt! 🔥 Weiter so, Männer! 🇩🇪#GERARM #DieMannschaft pic.twitter.com/OhbaBlRiv5— Die Mannschaft (@DFB_Team) September 5, 2021
12’ Лерой Сане опасно пробил по воротам с рикошетом, мяч летел в угол, но Давид Юрченко успел перевести его на угловой!
15’ 2:0 Серж Гнабри. Германия удвоила преимущество. Марко Ройс с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной, Вернер до мяча не добрался, зато подоспел Гнабри, который подставил ногу и попал в Юрченко, от которого сфера ударилась о штангу, а затем влетела в ворота.
2️⃣:0️⃣ 📸#GERARM #DieMannschaft pic.twitter.com/DRcpXeVa2O— Die Mannschaft (@DFB_Team) September 5, 2021
22’ Сане после обыгрыша с Вернером мощно пробил в дальний верхний угол — мяч угодил в крестовину и отскочил к защитникам сборной Армении.
34’ Горецка нанес удар по воротам, и Юрченко успел после рикошета от Генриха Мхитаряна сыграть в воротах кулаком.
35’ 3:0 Марко Ройс. После заброса с правого фланга Вернер осторожно пяткой сбросил сферу в центр, куда набежал Ройс и спокойно расстрелял ворота.
🚀 @woodyinho— Die Mannschaft (@DFB_Team) September 5, 2021
3:0 #GERARM #DieMannschaft pic.twitter.com/rr31KZFf2A
45’ 4:0 Тимо Вернер. На дальней штанге Горецка сбросил мяч головой на линию вратарской, откуда Вернер без помех переправил сферу в ворота. Нокаут для сборной Армении уже в первом тайме.
🕛 46. Min.— Die Mannschaft (@DFB_Team) September 5, 2021
Weiter geht's! 🔥
4:0 #GERARM #DieMannschaft pic.twitter.com/BhQXR6dBzu
52’ 5:0 Йонас Хофман. Фестиваль голов в Штутгарте продолжился. Последовала подача с углового на Хофманна, который с тридцати метров в касание пробил в правый от себя угол, а Юрченко слишком поздно прыгнул в направлении мяча.
😍😍😍— Die Mannschaft (@DFB_Team) September 5, 2021
5:0 #GERARM #DieMannschaft pic.twitter.com/iXG47bQBw9
56’ Гнабри в падении не успел замкнуть прострел от Сане. Очень близок он был к тому, чтобы оформить хет-трик.
64’ Джамал Мусиала вышел один на один с вратарем, но переиграть его в ближнем бою не сумел. Сейв на счету Юрченко.
85’ После довольно продолжительного затишья опасно выстрелил Горецка — Юрченко сложился и отбил снаряд в сторону.
90+1’ 6:0 Карим Адейми. Флориан Вирц выполнил прострел в центр штрафной, а Адейми просто принял снаряд и нанес удар точно в цель.
DAS! 👇😍😍😍#GERARM #DieMannschaft #Adeyemi pic.twitter.com/wgiwZMAneh— Die Mannschaft (@DFB_Team) September 5, 2021
90+3’ Прозвучал финальный свисток, который зафиксировал теннисное преимущество сборной Германии в футбольном матче.
Турнирная таблица
Сенсационно проиграв Северной Македонии, немцы на какое-то время лишились лидерства в турнирной таблице группы J, но теперь они его вернули, набрав 12 очков в пяти турах.
Сборная Армении с 10 баллами переместилась на вторую строчку, но на минимальное расстояние подобралась Румыния после победы над Лихтенштейном.
Следующие матчи
Сборная Германии 8 сентября в гостях сыграет с командой Исландии, у которой нынешний отборочный цикл явно не складывается.
Армения в этот же день встретится дома с Лихтенштейном, который пока не набрал ни одного очка.
Прямая речь
Хоакин Капаррос, главный тренер сборной Армении
— Счет говорит сам за себя, мы играли против очень сильной команды, и они превзошли нас почти во всех аспектах, но все еще впереди, мы будем бороться до конца.
Леон Горецка, полузащитник сборной Германии
— Я думаю, что наши прессинг и контрпрессинг сегодня были действительно хороши. Я не особо удивился нашему выступлению. Если вы посмотрите на имена в нашей команде, то поймете, что мы способны на подобные победы.