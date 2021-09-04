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    Первый триумф Карпина. Сборная России вышла на первое место в группе

    Сборная России со счетом 2:0 на выезде обыграла команду Кипра в пятом туре квалификации ЧМ-2022. Рассказываем, как это было

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    Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов
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    Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов
    Голы Александра Ерохина и Рифата Жемалетдинова, которым ассистировал Федор Смолов, позволили сборной России набрать три очка в матче против Кипра.

    Ход матча

    6’ 0:1 Александр Ерохин. Удалось подопечным Валерия Карпина быстро открыть счет. Федор Смолов получил мяч перед штрафной, стянул на себя двух защитников и сделал пас вперед на Александра Ерохина, который мощно и точно пробил в дальний верхний угол метров с шестнадцати.

    10’ Алексей Миранчук сделал пас пяткой на ход Вячеславу Караваеву, тот продвинулся вперед и прострелил вдоль ворот, но партнеры не успели к мячу.

    20’ В контратаке Иоаннис Питтас дошел до штрафной площади сборной России и пробил — мяч попал в сетку с внешней стороны.

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    • 28’ Момент! Миранчук стянул на себя нескольких оппонентов справа в чужой штрафной, после чего покатил сферу левее на Смолова, который выстрелил метров с тринадцати, но голкипер кончиками пальцев зацепил мяч, переведя его на угловой.

    34’ Киприоты ответили острой контратакой, в которой Николас Иоанну мог бы забивать, если бы его удар не накрыл Ерохин, который вовремя бросил под мяч.

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    37’ Момент! Иоанну с левого фланга забросил мяч к вратарской, откуда забытый Питтас головой из убойной позиции пробил выше перекладины.

    39’ Момент у России! Головин совершил проход и сделал пас в центр штрафной, Миранчук набежал и плотно пробил низом — Неофитос Михаил среагировал, а Денис Черышев на добивании угодил в одного из защитников.

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    • 43’ Прошел заброс к штрафной киприотов, Парис Псалтис неудачно скинул мяч на Черышева, который поторопился и плотно пробил чуть выше перекладины.

    55’ 0:2 Рифат Жемалетдинов. Дождались второго гола! Головин сделал передачу на Смолова, тот в касание исполнил пас в штрафную, где уже Жемалетдинов вратаря и направил мяч в ворота.

    60’ Фотис Папулис пробил прямиком в грудь Джикии, после чего не удалось киприотам вымолить пенальти у главного арбитра.

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    • 69’ Прошел заброс со штрафного к правому углу вратарской Михаила, от которого почти от лицевой пробил в небеса Ерохин.

    87’ Три подряд угловых заработала сборная Кипра, но так ничего и не создала у ворот Гильерме.

    89’ Григорис Кастанос нанес дальний удар, но прямиком в руки Гильерме.

    90+6’ Прозвучал финальный свисток! Сборная России набрала важные три очка в выездном матче.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H
    Кипр — Россия 0:2
    Голы: 0:1 Александр Ерохин (6'), 0:2 Рифат Жемалетдинов (55') Кипр: Неофитос Михаил, Николас Панайоту (Андреас Авраам, 61'), Фанос Кателарис, Антреас Каро, Paris Psaltis (Panayiotis Zachariou, 77'), Григорис Кастанос, Костакис Артиматас (Charalambos Kyriakou, 72'), Nikolas Ioannou, Иоаннис Питтас (Маринос Ционис, 61'), Фотис Папулис (Мариос Элиа, 72'), Лойзос Лойзу Россия: Денис Черышев (Рифат Жемалетдинов, 46'), Фёдор Смолов (Konstantin Tyukavin, 75'), Алексей Миранчук (Зелимхан Бакаев, 66'), Александр Головин (Далер Кузяев, 67'), Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Илья Самошников, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Гилерме Предупреждения: Костакис Артиматас (45 + 1'), Фёдор Смолов (60'), Александр Ерохин (74'), Фанос Кателарис (90'), Рифат Жемалетдинов (90 + 4')

    Лучшим игроком матча по версии болельщиков признан полузащитник сборной России Александр Головин.

    Турнирная таблица

    Благодаря этой победе сборная России вышла в лидеры в турнирной таблице группы H, оторвавшись на три очка от Хорватии, у которой есть игра в запасе.

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    • Кипр с 4 баллами на счету остался на последней строчке. Его шансы на выход в финальную часть ЧМ-2022 слишком малы.

    Таблица группы H
    LiveSport.Ru

    Следующие матчи

    Уже 7 сентября сборная России в Волгограде примет Мальту, которая в пятом туре минимально уступила Словении (0:1).

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Кипр в этот же день отправится в гости к Словакии, которой еще предстоит сыграть с Хорватией.

    Прямая речь

    Валерий Карпин, главный тренер сборной России

    — Все три состава у нас я не знаю и знать не могу. В голове присутствуют, капитаны тоже, но опять в зависимости от состава. Есть травмы, кто-то устает, кто-то лучше готов. Почему было тяжело в конце? Если вы стоите или гуляете, то, наверное, комфортно тут. А футболистам было реально тяжело, это данность. Во втором тайме многие подсели физически, это данность уже.

    Александр Ерохин, полузащитник сборной России

    — Чем быстрее забьешь, тем, наверное, чуть-чуть психологически легче будет. Но тем не менее и киприоты моментами атаковали, мы, наверное, где-то слабину давали в первом тайме. Поэтому нужно было как можно скорее забить второй. Самое главное — что взяли три очка сегодня. Мы понимали, что они будут добавлять, и нам нужно было добавить в скорости, в движении за спину. Выпустили тренеры свежих игроков, которые увеличили количество открываний. Хорошо, что забили второй гол. Болельщикам мы очень благодарны, потому что слышали их, чувствовали. Когда есть поддержка, это действительно придает силы. Тем более не самая легкая погода была, жарковато, она для всех одинаковая была, поэтому им огромное спасибо. И то, что их сегодня было так много, — это очень здорово.

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    • Рифат Жемалетдинов, полузащитник сборной России

    — Спасибо пришедшим болельщикам, мы играли как будто дома. Кипр — отдыхающая страна для людей. Люди пришли на отдыхе поболеть за Россию. Очень благодарен. То, что кричали «Валера» — это хороший шаг. Они верят в тренера. Мы будем продолжать работать.

    Александр Головин, полузащитник сборной России

    — Набрали три очка, и это самое главное сейчас. В принципе, все получилось так, как и должно быть в таких матчах. Важно было побыстрее забить, чтобы потом играть уже с определенным запасом. Поэтому, конечно, гол в самом начале встречи имел большое значение. То же самое можно сказать и про второй мяч, который мы забили практически сразу после перерыва. Понятно, что не все получалось идеально, в каких-то эпизодах можно было сыграть чуть иначе, но идет борьба за выход на чемпионат мира. Группа у нас ровная, поэтому обязательно нужно набирать свои очки, что мы и сделали сегодня.

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