Пять из пяти. Сборная Украины вновь сыграла вничью в отборе ЧМ-2022

Гол Николая Шапаренко в концовке первого тайма подарил украинским болельщикам надежду на долгожданную победу, но Антони Марсьяль не позволил «желто-синим» набрать три очка.

Ход матча

2’ Виктор Цыганков опасно прострелил на Романа Яремчука, тот мог пробить по воротам из перспективной позиции, но ему в последний момент помешал французский защитник.

27’ Первый действительно опасный момент в матче! Слева последовал заброс на Антуана Гризманна, который с отскоком от газона выстрелил в дальний угол, но мяч проскочил рядом со штангой.

35’ Ответ сборной Украины! После розыгрыша углового Андрей Ярмоленко пробил ногой, а Уго Льорис выполнил сейв. Добивал Илья Забарный с близкого расстояния, запустив сферу над перекладиной!

44’ Отличный шанс! Поль Погба разыграл быструю «стенку» с Антуаном Гризманном и вывел Антони Марcьяля практически один на один с вратарем, но Андрей Пятов успел сократить дистанцию и удачно подставил ногу!

44’ 1:0 Николай Шапаренко. И сразу же после удачной игры Пятова сборная Украины вышла вперед. Роман Яремчук на фланге выиграл борьбу у Преснеля Кимпембе и прострелил в штрафную, игровой снаряд отскочил на Шапаренко, который в одно касание не оставил никаких шансов Льорису, забив дебютный мяч за национальную команду.

50’ 1:1 Антони Марсьяль. Французы отыгрались в самом начале второго тайма. Кингсли Коман с правого фланга навесил в центр штрафной соперника, Адриен Рабьо головой попытался пробить по воротам, но мяч отскочил на Марcьяля, и тот через рикошет от Пятова переправил игровой снаряд в сетку.

67’ Гризманн навесил точно на Курта Зума, который головой выстрелил из убойной позиции, а мяч просвистел над перекладиной.

78’ Шикарный шанс! Бензема зацепился за мяч в штрафной площади и вывел на ударную позицию Мусса Диаби, который в упор пробил вроде бы наверняка, но угодил в штангу.

86’ Адриен Рабьо после передачи Гризманна нанtс плотный дальний удар по воротам, с которым справился Пятов.

90+7’ Прозвучал финальный свисток. Сборная Украины в пяти матчах отбора пять раз сыграла вничью.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D Украина — Франция 1:1 Голы: 1:0 Николай Шапаренко (44'), 1:1 Антони Марсьяль (50') Украина: Андрей Пятов, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Тарас Степаненко, Николай Шапаренко (Сергей Сидорчук, 90'), Виталий Миколенко, Андрей Ярмоленко (Александр Зубков, 90'), Виктор Цыганков (Руслан Малиновский, 82'), Роман Яремчук (Даниил Сикан, 82') Франция: Кингсли Коман (Мусса Диаби, 64'), Антони Марсьяль (Карим Бензема, 64'), Антуан Гризманн, Адриен Рабьо, Орельен Чуаэми (Жордан Верету, 83'), Поль Погба, Лука Динь, Преснел Кимпембе, Курт Зума, Лео Дюбуа, Уго Льорис Предупреждения: Андрей Ярмоленко (88'), Преснел Кимпембе (88'), Руслан Малиновский (90')

В составе сборной Украины болельщики признали лучшим полузащитника Николая Шапаренко, забившего супергол в ворота Уго Льориса.

🇺🇦🆚🇫🇷 1:1

Сборная Украины: 5 ничьих в 5 матчах группы D ✔️

Справедливый исход в игре с французами? 🤔#ЧМ2022 pic.twitter.com/9g6YrKItJF — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 4, 2021

Турнирная таблица

В турнирной таблице группы D сборная Франции продолжает лидировать с 9 очками, хотя по потерянным баллам ее опережает Финляндия.

У Украины 5 баллов в пяти матчах и третье место в турнирной таблице.

Таблица группы D LiveSport.Ru

Следующие матчи

Уже 7 сентября сборная Франции попробует доказать Финляндии, что не зря находится на первом месте в группе.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Сборная Украины встретится с Финляндией уже 9 октября, а 8 сентября сыграет против Чехии в товарищеском матче.

Прямая речь

Александр Петраков, главный тренер сборной Украины

— Хочу перед всеми поблагодарить парней. За эту игру, за эту ничью. У нас шансы еще есть, мы в игре. Плей-офф? Это моя мечта. Я работал на двух молодежных чемпионатах мира. Мне не интересно, если я туда не попаду. Я пришел в сборную, чтобы туда попасть. Там классно, жить хочется.

Андрей Ярмоленко, полузащитник сборной Украины

— Игра с Казахстаном и Францией — две разные игры. С первыми мы должны были больше владеть мячом, атаковать, сегодня — обороняться, терпеть и ждать свой шанс. Мы понимали перед игрой, что французы будут больше владеть мячом. Обороняться и ждать свой шанс. С такой командой, как Франция, бесполезно пытаться играть первым номером. На данный момент мы можем играть пока только так. Мы все понимали, что игра с Казахстаном это не тот результат, который нам нужен. Конечно мы получили порцию критики. И она была заслуженной. Понимали, что если проигрываем сегодня, то шансов у нас никаких не будет. В следующих играх нужно побежать и брать по 3 очка, если мы хотим поехать на чемпионат мира.

Тарас Степаненко, полузащитник сборной Украины

— Громкая вывеска — Франция. С хорошей командой сыграли вничью, но в пропущенном голе неудачно сыграли, могли дотянуть до победы. Не будем гневать господа, старались контролировать мяч, старались создавать моменты, хороший результат. Мы прекрасно понимали, что у Франции очень квалифицированные игроки. С ними нужно играть компактно, перемещаться, за счет большой самоотдачи, за счет правильных тактических действий. Могли еще более агрессивно, более нагло сыграть, но сейчас было важно завоевать результат. Много ничьих, но одно очко в копилочку, возможно, нам понадобится в будущем.