Бразилия — Аргентина: скандал был неизбежен

Отборочный матч ЧМ-2022 в Южной Америке между сборными Бразилии и Аргентиной был приостановлен в 5 сентября, когда бразильские органы здравоохранения попытались задержать на поле четверых игроков из Аргентины. Разбираемся, что случилось, и как этого избежать в дальнейшем.

Скандал был делом временем

Один из величайших матчей в мировом футболе, Бразилия — Аргентина, превратился в настоящий фарс 5 сентября, когда игра была приостановлена всего через четыре минуты после того, как на поле появились представители службы здравоохранения Бразилии.

Инцидент доказывает, что большая проблема, возникшая вокруг этих раундов квалификации ЧМ-2022, заключалась не в конфликте между европейскими клубами и национальными сборными Южной Америки. Пусть напряжение между ними существует всегда.

Но последние напряженности являются лишь побочным продуктом более широкого вопроса — трудностей, связанных с полноценным календарем в разгар глобальной пандемии.

Проблемы были по сути неизбежны, когда было принято решение провести Кубок Америки в июне и июле — не просто дополнительный турнир, а второй дополнительный турнир с 2016 года и четвертый с 2015 года. Игроки и тренеры по всему континенту, особенно в Бразилии, дали понять, что они вынужденно участвовали в Копе.

Южноамериканский отбор некогда доиграть

Их недовольство имело два объяснения. Одно из них — пандемия. Вторым было мнение, что это время лучше использовать, чтобы наверстать упущенное в отборочных матчах чемпионата мира, которые отстали от графика.

Проведение Кубка Америки оставило сборные с 12 раундами квалификации, которые еще нужно как-то уместить до конца марта 2022 года, где есть даты от ФИФА лишь для четырех раундов, когда их можно сыграть.

При двух матчах в каждом раунде отбору все равно не хватало четырех поединков. ФИФА дважды приходила на помощь Южной Америке, и дополнительная дата была установлена в конце января. А даты в сентябре и октябре были продлены до трех матчей, а это означает, что футболисты не успеют сыграть за свои клубы в ближайший уикенд.

Аргентинцы скрыли пребывание игроков в Великобритании

Это было одним из источников конфликта с европейскими клубами. Другой — карантинные ограничения, действующие в Соединенном Королевстве, а также в Бразилии. Вопрос о том, необходимы ли по-прежнему такие ограничения, — это спорный вопрос, особенно в случае тех, кто полностью вакцинирован. Но это правила, и они явно сильнее любой футбольной власти, хотя для Южной Америки это стало чем-то вроде сюрприза.

В состав сборной Аргентины входят четыре игрока АПЛ — пара из «Тоттенхэма» в лице Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо, а также представители «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес и Эмилиано Буэндия. Команда прибыла в Бразилию 3 сентября утром после победы над Венесуэлой со счетом 3:1 за день до этого.

Подобно тому, как Бразилия находится в «красном списке» Великобритании, верно и обратное. Небразильцы, которые находились в Соединенном Королевстве в течение последних 14 дней, должны быть помещены в карантин. Согласно заявлению службы здравоохранения Anvisa, эти четыре игрока не заявляли местным иммиграционным властям, что были в Великобритании в течение предыдущих двух недель.

4 сентября накануне матча было ясно, что возникнут проблемы. Anvisa была осведомлена о присутствии четырех аргентинцев, которые должны находиться на карантине.

В Южной Америке для футбола сделали исключение

Как развивалась эта ситуация? Футбол в Южной Америке существовал в пузыре, и по-прежнему существуют строгие ограничения на поездки граждан внутри континента. Например, закрыта граница между Бразилией и Аргентиной. Но футбол не остановили, поэтому даже когда пандемия вышла из-под контроля, когда в одной только Бразилии ежедневно умирало по 4 тыс. человек, международных клубные турниры продолжались.

Время от времени возникали проблемы: делегации команд были вынуждены спать в аэропортах, или матчи переводились в нейтральную страну. Но игра продолжается, и для проведения Кубка Америки в Бразилии были даны специальные разрешения.

Но на этот раз пропуск не распространялся на тех, кто недавно побывал в Великобритании. Многие ожидали, что в этой ситуации будет достигнут компромисс, но этого не случилось, и четверым игрокам грозил даже допрос в аэропорту Сан-Паулу после матча.

Бразильское правительство не помогло разрешить скандал

Бразильская футбольная федерация заявила, что была не меньше всех удивлена, когда официальные лица Anvisa появились на поле и остановили игру. Непосредственно на поле шли переговоры по поводу того, могут ли английские легионеры из сборной Аргентины быть заменены в перерыве, после чего их можно доставить в аэропорт.

Маловероятно, что Аргентина согласилась бы на такой вариант, хоть это и выглядело как отчаянная попытка выиграть время и продолжить переговоры, чтобы спасти игру.

Непонятно, почему подобное не могло быть согласовано с бразильским правительством, которое так стремилось к тому, чтобы Кубок Америки состоялся — в то время, когда пандемия была гораздо более серьезной, чем сейчас. Казалось, что все участники матча рассчитывали на такой исход.

Для тех, кто завершал поединок и отправлялся в аэропорт, если и существовал риск кого-то заразить, то он был незначительным или отсутствовал вовсе. Но официальные лица Anvisa придерживались правил, и всегда полагаться на отсрочку в последний момент — это авантюра, которая может не оправдаться. Возможно, футболу не повредит осознание того, что его сила и влияние имеют пределы.