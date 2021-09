Англичане не смогли обуздать характер поляков. Команда Саутгейта упустила победу

1' С первых минут сборная польши пошла вперед. Сначала Левандовски оказался вне игры, затем Крыховяк заработал штрафной, а после удара Пухача мяч попал в Уокера и ушел на угловой.

7' Поляки подали угловой, после которого Глик пробил по воротам, но не попал в створ.

Midway through the first half and it's goalless in Warsaw. pic.twitter.com/XhR0JAJfks

13' Команды обменялись серией нарушений правил. В одном из моментов у англичан была возможность, но Харри Магуайр не сумел попасть по воротам после подачи Люка Шоу.

14' Джордану Пикфорду пришлось вступить в игру после удара Модера.

21' Англичане слегка проснулись. Два момента подряд возникло у Мейсона Маунта, а затем в створ ворот не попал Харри Кейн.

The #ThreeLions have been on top in the second half, but it remains all square as we head in to the final 20 minutes. pic.twitter.com/Vss2NjI1ae