Англичане не смогли обуздать характер поляков. Команда Саутгейта упустила победу

Чтобы гарантировано выйти из группы с первого места, сборной Англии достаточно еще одной победы в оставшихся двух турах. Поляки все еще сохраняют шансы на выход, но только со второго места.

Ход матча

1' С первых минут сборная польши пошла вперед. Сначала Левандовски оказался вне игры, затем Крыховяк заработал штрафной, а после удара Пухача мяч попал в Уокера и ушел на угловой.

7' Поляки подали угловой, после которого Глик пробил по воротам, но не попал в створ.

Midway through the first half and it's goalless in Warsaw. pic.twitter.com/XhR0JAJfks — England (@England) September 8, 2021

13' Команды обменялись серией нарушений правил. В одном из моментов у англичан была возможность, но Харри Магуайр не сумел попасть по воротам после подачи Люка Шоу.

14' Джордану Пикфорду пришлось вступить в игру после удара Модера.

21' Англичане слегка проснулись. Два момента подряд возникло у Мейсона Маунта, а затем в створ ворот не попал Харри Кейн.

The #ThreeLions have been on top in the second half, but it remains all square as we head in to the final 20 minutes. pic.twitter.com/Vss2NjI1ae — England (@England) September 8, 2021

25' Сборная Англии мастерски контролировала игру короткими и длинными передачами. Поляки бегали без мяча большую часть отрезка времени.

30' У поляков появился момент. Из глубины на Левандовски был отдан интересный пас, отрезающий сразу нескольких защитников, но форвард шансом не воспользовался — пробил по центру ворот.

35' Якуб Модер попытался пробить издали, но получилось очень неточно. После этого Рахим Стерлинг полез в обводку на левом фланге, однако его остановила защита.

43' Люк Шоу опасно навесил в штрафную Польши, но защита сыграла надежно и вывела мяч за лицевую.

53' Англия активно начала второй тайм. Сначала Джек Грилиш оказался внутри штрафной на ударной позиции, но не дотянувшись как следует до мяча, пробил мимо. Чуть позже Калвин Филлипс нанес дальний удар, прямо по центру ворот.

60' Англичане стараются все время обострять ситуацию и давить на соперника. Больше всего команда играла через Рахима Стерлинга, который со своего фланга оказывал большую угрозу.

66' Пухач порадовал ведением мяча, благодаря чему оказался на ударной позиции в штрафной. Все получилось кроме удара.

71' Роберт Левандовски оказался в удобной для удара позиции, но при этом на приличном расстоянии от ворот. Пикфорду пришлось сделать сейв.

72' Англия ответила голом. Кайл Уокер отдал точную передачу на Харри Кейна, который ударом издали поразил правый угол ворот соперника.

80' За этот отрезок было показано две желтые карточки игрокам команды Польши. также поляки сделали несколько замен.

🇵🇱🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Дамиан Шыманьски принес Польше ничью на 2-й добавленной минуте 👏#ЧМ2022 pic.twitter.com/lPktqwGCER — УЕФА (@UEFAcom_ru) September 8, 2021

85' Левандовски попытался пройти к штрафной Англии дриблингом, но защитник с ним справился.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I Польша — Англия 1:1 Гол: : Гарри Кейн (72') Польша: Войцех Щенсны, Павел Давидович, Камил Глик (Михал Хелик, 80'), Ян Беднарек, Камиль Юзвяк (Пшемыслав Франковский, 80'), Кароль Линетти, Гжегож Крыховяк (Дамьян Шиманьский, 68'), Якуб Модер, Тымотеуш Пухач (Мацей Рыбусь, 80'), Адам Букса (Кароль Свидерский, 63'), Роберт Левандовски Англия: Гарри Кейн, Джек Грилиш, Мэйсон Маунт, Рахим Стерлинг, Деклан Райс, Калвин Филлипс, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Джон Стоунс, Кайл Уолкер, Джордан Пикфорд Предупреждения: Калвин Филлипс (8'), Камил Глик (45 + 3'), Гарри Магуайр (45 + 3'), Гжегож Крыховяк (60'), Тымотеуш Пухач (78'), Кароль Линетти (79'), Дамьян Шиманьский (90 + 3')

89' Левандовски пробил с линии штрафной и мяч прошел чуть выше ворот.

90+2' Польша сравнивает счет. Неугомонный Левандовски сделал мягкий наброс в штрафную на Дамиана Шиманьски, который выиграл верховую борьбу и пробил в правый угол ворот.

Турнирная таблица

После этого поединка сборная Англии продолжает лидировать в группе I, имея уже 16 очков. Польша находится на третьем месте с 11 баллами на счету.

В следующем поединке отборочного цикла англичане на выезде сыграют с Андоррой, а Польша примет Сан-Марино. Оба поединка пройдут 9 октября.

Прямая речь

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт

— Когда ведешь 1:0, то рискуешь пропустить в концовке. Мы несомненно разочарованы тем, что не взяли три очка, но я должен буду оценить то, что сделали наши игроки за все эти три матча.