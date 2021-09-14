Топ-5 темных лошадок Лиги чемпионов

В преддверие старта основного раунда Лиги чемпионов разбираемся в том, какие команды могут превзойти ожидания

5. «Ювентус»

Потеряв Криштиану Роналду, «Ювентус» снова вернул Массимилиано Аллегри на должность главного тренера. 54-летний специалист привел «Старую Синьору» к двум финалам Лиги чемпионов во время своего последнего пребывания в клубе и может похвастаться впечатляющими рекордами в еврокубках.

Кампания туринцев в Серии А началась с неудачного старта, но способность Аллегри создавать сбалансированные команды, против которых сложно играть, может вызывать беспокойство у их оппонентов. А место Роналду может занять Пауло Дибала, который давно ожидает шанс стать лидером атак «бьянконери».

4. «Интер»

После того, как «Интер» попал в одну группу Лиги чемпионов с «Реалом» и донецким «Шахтером», его болельщикам было бы простительно, если бы они не почувствовали себя уверенно после жеребьевки. В прошлом сезоне «нерадзурри» оказались в одном квартете как раз с этими двумя клубами и в итоге финишировали на последнем месте.

При этом команда стала слабее, потеряв архитектора чемпионства Антонио Конте и своего топ-бомбардира Ромелу Лукаку, а также качественного латераля Ашрафа Хакими. Тем не менее, под руководством Симеоне Индзаги и с Эдином Джеко в атаке миланцы выглядят по-прежнему солидно, поэтому способны не только выйти из группы, но и далеко дойти в главном еврокубке нового сезона.

4. «Атлетико»

«Атлетико» понесла лишь одну потерю, да и ту с оговорками — команду покинул полузащитник Сауль Нигес, но его заменил основной хавбек сборной Аргентины Родриго де Пауль — по сути равноценная замена. При этом мадридская команда стала еще сильнее в атаке, добавив к Луису Суаресу еще одну экс-звезду «Барселона» Антуана Гризманна.

Между тем, золото Примеры-2021 должно придать команде веру в себя и силы в Лиге чемпионов — как это было и после титула 2014 года, после которого они и сыграли два финала еврокубка за трехлетний период. В клубе явно делают на это ставку, продлив контракт с многолетним наставником коллектива Диего Симеоне еще на три года.

2. «Реал»

В летнее трансферное окно «Реал» пережил разочарования из-за того, что не подписал Килиана Мбаппе и потерял свою основную пару центрбеков — Серхио Рамоса и Рафаэля Варана. Да и уход Зинедина Зидана, который выиграли три Лиги чемпионов кряду, также рискует ударить по уверенности коллектива в топ-турнире Старого Света.

Тем не менее, 13-кратные победители главного еврокубка зарекомендовали себя как команда, которую нельзя недооценивать в Лиге чемпионов, и превзошли ожидания в прошлой кампании, где вышли в полуфинал. Тем более, что на тренерский мостик вернулся друглй трехкратный победитель турнира Карло Анчелотти, при котором молодежь «Сливочных» явно продолжает прогрессировать.

1. «Ливерпуль»

Победитель Лиги чемпионов 2019 года «Ливерпуль» будет надеяться на более продуктивный сезон после того, как большая часть его кампании 2020/21 была сорвана из-за травм, и многие соперника будут надеяться, что им не придется сталкиваться со знаменитым контрпрессингом Юргена Клоппа.

Долгожданное возвращение Вирджила ван Дейка восстановило столь необходимую уверенность в защите «Красных», хотя отсутствие надежных атакующих вариантов в резерве, а также потеря Жоржиньо Вейналдума в центре поля может дорого обойтись команде.

И все же, болельщики вернулись на стадионы, и «Ливерпулю», пожалуй, это на руку больше, чем кому бы то ни было. «Энфилд» может раскачиваться, как никакой другой стадион в европейский вечер, и с завидными показателями Юргена Клоппа в еврокубках никому не захочется ехать в Мерсисайд.