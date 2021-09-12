Роналду заставил «МЮ» почувствовать себя самим собой

Звездный форвард Криштиану Роналду дублем дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в его победном матче над «Ньюкаслом» (4:1) в рамках 4-го тура АПЛ. Приводим самые интересные комментарии медиа.

Роналду доказал, что готов принести трофеи «МЮ»

«Теперь он может казаться мудрым старым вожаком, направляющим молодых игроков, но Криштиану Роналду показал, что он готов сделать именно это после своего успешного возвращения», — пишет Гэри Стоунхаус на страницах The Sun.

«Вернувшаяся легенда "Манчестер Юнайтед" также доказала, что он не просто вернулся, чтобы помочь новому поколению клуба — он готов принести трофеи на "Олд Траффорд". В 36 лет и 218 дней португальская суперзвезда стала самым старым игроком, забившим за "Красным Дьяволов" в АПЛ после Райана Гиггза (39 лет и 86 дней), отметив свое возвращение дублем».

Это было особенное возвращение даже как для Роналду

«Даже для человека, который пишет свои собственные сценарии, это было нечто особенное. Криштиану Роналду оформиль дубль во время своего возвращения в "Манчестер Юнайтед", тогда как "Ньюкасл" был уверенно повержен. После нескольких попыток Роналду открыл счет в самом конце первого тайма, добив мяч в сетку после того, как Фредди Вудман отбил удар Мэйсона Гринвуда», — пересказывает события Марк Джонс в материале Mirror.

«После быстрой контратаки Хавьер Манкильо ошеломил хозяев, сравняв счет, но Роналду восстановил перевес манкунианцев после передачи Люка Шоу. Роналду был и остается абсолютной стихийной силой в штрафной площади, и "Олд Траффорд" оживал всякий раз, когда на ранней стадии игры мяч был где-то рядом с ним. Его гол в в концовке первого тайма был подарком, и его забили бы многие нападающие, но форвард оказался в нужном месте в нужное время».

Приход Роналду не скрыл проблемы «МЮ»

«Но проблема "Юнайтед" в прошлом сезоне заключалась не в забитых мячах. Он был вторым по результативности в АПЛ и каким-то образом вылетел из Лиги чемпионов, несмотря на 15 голов в группе. Их проблемой была неуклюжесть полузащиты, отсутствие слаженности, что означало, что их могли сдержать солидные, хотя и не впечатляющие команды — "Кристал Пэлас", "Вест Бромвич", "Шеффилд Юнайтед" и "Вильярреал"...», — рассуждает в критичной к «МЮ» колонке The Guardian Джонатан Уилсон.

«В первом тайме появились тревожные признаки того, что Роналду может усугубить эту проблему. Это первые дни, и взаимопонимание еще может улучшиться, но когда, например, он ворвался слева в штрафную через 20 минут после старта и нанес удар в боковую сетку с острого угла, в центре не было никого для передачи: Гринвуд, Джейдон Санчо и Бруну Фернандеш стояли в стороне и смотрели.

И если приход Роналду, а также необходимость ставить куда-то звезд означают, что Погба будет чаще играть в опорной зоне, "Юнайтед" становится чрезвычайно уязвим для контратак. "Ньюкасл" по ходу матча сравнял счет на контратаке, и более сильная команда запросто могла создать еще пару».

Роналду напомнил «Олд Траффорд» былые времена величия

«На "Олд Траффорд" публика стояла на ногах, как будто стала свидетелем видения самих себя из прошлого, когда "Манчестер Юнайтед" другого типа регулярно покорял английский футбол, порой Европу — тоже, и, по крайней мере, на один день Криштиану Роналду предоставил им эту привилегию», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

«На самом деле, эта мечта длилась так долго, что только язвительная ненависть гостевой поддержки "Ньюкасла" к их собственному клубу напомнила домашним фанатам о том, что они по-прежнему хотят, чтобы семья Глейзеров перестала быть его собственником, хотя все, что предшествовало этому, было захватывающим.

Роналду вернулся через 18 лет после своего скачущего подросткового дебюта, и одного этого было бы достаточно, но два последовавших за этим гола превратило это событие в торжество, когда "Юнайтед" снова почувствовал себя самим собой».