«Манчестер Сити» удачно не избавился от Бернарду Силвы

В рамках четвертого тура английской Премьер-лиги «Лестер» проиграл «Манчестер Сити» (0:1). Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Силва создал отличную связку с Грилишем

«Есть не один манчестерский клуб с блестящим португальским форвардом. Только что забив за свою сборную в середине недели после замены Криштиану Роналду, Бернарду Силва блестяще сыграл и за "Манчестер Сити", когда увенчал свое яркое выступление единственным голом в матче высокого класса. Команда Пепа Гвардиолы, хоть и споткнулась в начале этого сезона, но в этот раз напомнила, что финишировать выше них будет по-прежнему очень тяжело». — пишет на страницах The Guardian Пол Дойл.

«Этим летом Силва был близок к тому, чтобы покинуть Манчестер в погоне за более регулярной практикой, но вместо этого он остался и завязал плодотворные отношения с только что прибывшим Джеком Грилишем. В Лестере, как и в случае с "Норвичем" и "Арсеналом", эта пара потворствовала, как изящно умелые мошенники, а Жоау Канселу часто к ним присоединялся, чтобы сделать левый фланг атаки "Манчестер Сити" временами просто неотразимой. Закономерно, что португалец забил этим маршрутом сразу после часа игры, когда комбинировали Грилиш и Канселу».

«Лестер» выдали многообещающую игру

«Повторения триумфальных сцен, которые были у "Лестера" на "Уэмбли", когда пенальти Келечи Ихеаначо на 89-й минуте нанес поражение команде Гвардиолы в Суперкубке Англии, не случилось. Несмотря на второе поражение в трех матчах, для Брендана Роджерса было еще много позитива в начале напряженного периода поединков, который в какой-то мере повлияет на ход сезона "Лис"", — отмечает в материале BBC Нил Джонстон.

'Тренер впервые в АПЛ выпустил Райана Бертрана и Янника Вестергора в старте, что стало первым из семи матчей в АПЛ и кубковых турнирах за 22 дня. Оба подали надежды, совершив важные блокирования, в то время как вышедший на замену Лукман, который пришел незадолго до закрытия трансферного окна, стал энергичным усилением игры. В воздухе витает много оптимизма, тогда как коллектив готовится к еще одной кампании Лиги Европы дома против Наполи 16 сентября'.

Силва напомнил Гвардиоле о своей роли

'Всего пять недель назад Гвардиола сообщил, что Бернарду Силва желает покинуть Манчестер Сити, но тот все еще в клубе и остается неизменно надежным игроком для чемпиона. После того, как Джек Грилиш был подписан за 100 млн фунтов, место португальца в клубе выглядело уязвимым, и обсуждался его переход в Атлетико, но атакующий хавбек внес решающий вклад в матче с Лестером, чтобы подчеркнуть свои качества и напомнить Гвардиоле, что он все еще может играть ключевую роль', — пишет на страницах The Telegraph Джон Перси.

'Неаккуратный голевой удар Бернарду обеспечил Манчестер Сити третью кряду победу в чемпионате Англии, в матче, который прошел после полудня, когда его атакующие игроки испытывали проблемы с завершением. С Грилишем, Ферраном Торресом и Габриэлом Жезусом в качестве тройки нападающих эта победа потребовала терпения и удачи, а вмешательство Бернарду стало решающим, где Гвардиола признал, что он очень счастлив, что 27-летний футболист все еще здесь'.

Роджерс провел неудачные замены

'Если у Брендана Роджерса есть амбиции однажды сменить Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити, возможно, ему понадобится больше удачи с его заменами. Нет сомнений в том, что североирландец — один из самых талантливых тренеров своего поколения, и в этом матче его команда устроила еще одну тщательную проверку чемпиона, уже обыграв их в Суперкубке Англии на Уэмбли в прошлом сезоне', — рассуждает в материале Daily Mail Джо Бернштейн.

'Но очки все решилось после смены состава рулевым Лис через часа игры, когда тот заменил лучшего игрока на тот момент Янника Вестергора, чтобы предоставить Джонни Эвансу первый выход на поле в этом сезоне после травмы. В течение 30 секунд после появления экс-защитника МЮ гости создали отличный шанс из-за недопонимания в защите Лестера. Через 30 секунд после этого был забит победный мяч'.