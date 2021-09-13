Удаление Крыховяка и незабитый пенальти Кабелла. Ничья в Ростове — неплохой результат для «Краснодара»

Реализуй Кабелла пенальти, кто знает, как мог бы сложиться поединок. Однозначно на игру повлияло удаления Гжегожа Крыховяка. При таком раскладе ничья — вполне хороший результат.

Ход матча

4' «Ростов» попытался создать опасный момент у ворот «Краснодара», но после навеса мяч ушел на угловой.

10' После прохода Понтуса Алмквиста «Ростов» заработал угловой, который достаточно опасно исполнил Данила Сухомлинов. Никто из партнеров не смог дотянуться до мяча.

9️⃣

Очень активен Понтус на первых минутах pic.twitter.com/d30uwL64uC — Football Club Rostov (@rostovfc) September 13, 2021

19' Гжегож Крыховяк, имея желтую карточку, продолжает опасно играть.

22' Реми Кабелла получил получил шанс, оказавшись с мячом в штрафной «Ростова», но точно пробить ему не удалось.

27' Кристиан Рамирес принял на себя инициативу и пробил издали. Мяч пошел далеко от ворот.

29' «Ростов» выходит вперед благодаря голу защитника Уроша Спаича, который неудачно выбил мяч, поразив собственные ворота.

30' После потрясения в виде пропущенного мяча, «Краснодар» лишается игрока. Гжегож Крыховяк снова неосторожно сыграл и получил вторую желтую карточку.

39' Алексей Ионов попытался самостоятельно создать момент, но его накрыли защитник и выбили мяч на угловой.

40' Игрок «Краснодара» упал в штрафной «Ростова» после борьбы с защитником и судья Алексей Матюнин лишь спустя минуту, после просмотра VAR, ставит пенальти. Нарушителем был Понтус Алмквист.

42' Полузащитник Реми Кабелла взялся исполнить пенальти. Француз пробил в левый угол, но мяч прошел рядом со штангой.

45' «Ростов» усилиями Дениса Терентьева создал опасный момент. Футболист пробил по воротам, но Сафонов справился с ударом и вытащил мяч из угла.

📸 Моменты первого тайма pic.twitter.com/tspBPUN8dK — Football Club Rostov (@rostovfc) September 13, 2021

51' Николай Комличенко получил разрезающую передачу в штрафной «Краснодара» и в касание пробил по центру ворот — сафонов с ударом справился.

52' Комличенко нанес удар со штрафного, Матвей Сафонов сделал очередной сейв.

61' Комличенко сумел найти свободное пространство дл удара при розыгрыше штрафного, но не сумел попасть по воротам.

65' Алексей Ионов отдал результативную передачу на Эдуарда Сперцяна, который смог нанести точный удар по воротам «Ростова». 1:1.

75' Опасных моментов стало меньше. Команды провели в общей сложности 4 замены и была показана желтая карточка.

80' Данила Сухомлинов досрочно уходит с поля из-за повреждения.

89' Возник спорный момент. У одного из игроков «Краснодара» была игра рукой в штрафной площади. Арбитр пенальти не поставил.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ростов — Краснодар 1:1 Голы: 1:0 Урош Спаич (автогол) (29'), 1:1 Эдуард Сперцян (65') Ростов: Сергей Песьяков, Деннис Хаджикадунич, Баштуш, Максим Осипенко, Andrey Langovich, Danila Sukhomlinov (Armin Gigovic, 80'), Данил Глебов, Кэнто Хасимото (Кирилл Фольмер, 46'), Денис Терентьев (Николай Поярков, 70'), Pontus Almqvist, Николай Комличенко (Али Соу, 75') Краснодар: Джон Кордоба (Эдуард Сперцян, 33'), Виктор Классон, Алексей Ионов (Дмитрий Стоцкий, 89'), Реми Кабелла (Владимир Ильин, 66'), Гжегож Крыховяк, Юрий Газинский (Nikita Krivtsov, 65'), Кристиан Рамирес, Кайо, Урош Спаич, Daniil Kornyushin, Матвей Сафонов Предупреждения: Danila Sukhomlinov (6'), Гжегож Крыховяк (6'), Гжегож Крыховяк (30'), Pontus Almqvist (41'), Николай Комличенко (44'), Юрий Газинский (51'), Andrey Langovich (70'), Владимир Ильин (90 + 4')

90+6' Команды не создали опасных моментов в дополнительное время. Игра так и завершилась со счетом 1:1.

Лучшим игроком поединка признан автор голевой передачи Алексей Ионов.

Турнирная таблица

«Ростов» после этого матча имеет 6 очков в своем активе и занимает 12 место. В следующем туре команда Юрия Семина сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Это будет 18 сентября.

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» после ничьи набрал 10 баллов и занимает седьмое место. 18 сентября «быки» поедут в гости к «Ахмату».

Прямая речь

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко

— Мы вернулись в игру, пытались во втором тайме играть на победу. Гол отыграть мы смогли. Характер, который нам нужен, был виден во втором тайме. Мы заканчивали игру с таким уже молодежным составом, поэтому где-то не хватало опыта, чтобы более качественно атаковать. Мы в любом случае хотели выиграть, но преимущество в одного игрока было существенно — у нас все-таки не хоккей.

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин

— Если бы до игры сказали, что мы сыграем вничью, я бы был доволен. Но после игры — нет. Мы пропустили гол с такими большими ошибками… Забив гол и получив численное преимущество, мы неправильно сыграли. Хотя мы имели значительно больше моментов, чтобы в конце довести матч до победы. Но футбол у нас непредсказуем. Ничья, движение вперед.