Ошибки при стандартах и недостаток реализации. ЦСКА увез сложную ничью из Тулы

Ход матча
4' На старте матча получил повреждение Антон Заболотный. После этого эпизода ЦСКА поддавил соперника кроссом в штрафную в исполнении Алана Дзагоева. Эпизод закончился угловым.
5' Благодаря заработанному угловому «армейцы» открыли счет. Игорь Дивеев точно пробил головой после навеса прямо в девятку ворот.
👕 Стартовые составы на матч #АрсеналЦСКА— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 12, 2021
⠀#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/mhxtHeMMcu
17' «Арсенал» создал опасный момент. Горан Чаушич пробил с подкруткой с линии штрафной и Акинфееву пришлось сделать сейв.
18' «Канониры» все же добились своего. Евгений Макаров был быстрее всех на добивании в штрафной соперника.
23' ЦСКА начал контролировать мяч путем коротких передач.
32' Алексей Березуцкий был вынужден поменять Заболотного из-за повреждения, полученного в начале встречи. Вместо него вышел Федор Чалов.
45' До конца первого тайма команды обменялись полумоментами. Ни в одном из них дело не дошло до взятия ворот.
53' «Арсенал» создал момент после углового. Евгений Марков выиграл верховую дуэль и пробил головой, но Акинфеев отразил удар в левый угол.
57' Чидера Эджуке нанес удар с линии штрафной в правый угол. Вратарь перевел мяч на угловой.
63' Ряд замен провели команды.
67' «Арсенал» выходит вперед и становится ближе к волевой победе. Иван Новосельцев получил точнейший пас в штрафной площади ЦСКА и пробил мимо вратаря.
74' Вышедший на замену Федор Чалов выравнял положение, воспользовавшись передачей в штрафную от Ильзата Ахметова. Форварду удалось нанести точный удар в левый нижний угол.
82' Суханов исполнил навес со штрафного, но защитник ЦСКА выбили мяч из своей штрафной площади.
86' Кристиан Бистрович попытался поразить цель с угла штрафной, но попытка оказалась неудачной.
88' ЦСКа чуть не вырвал победу в матче после удара Дивеева. Игрок в касание после навеса пробил по воротам, но Коченков сделал сейв.
94' ЦСКА придавил соперника к его воротам. Сначала не хватило точности Бийолу — мяч прошел рядом с правой штангой. Затем отличный момент упустил Набабкин. После его удара с отскока мяч облизал штангу.
🔥 ЦСКА открыл счет в Туле, «Арсенал» отыгрался и вышел вперед, но в итоге все закончилось ничьей— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 12, 2021
⠀#ТинькоффРПЛ #АрсеналЦСКА pic.twitter.com/Dn9D93MAEX
Игра завершилась ничьей 2:2. При этом больше шансов было именно у ЦСКА. Лучшим игроком поединка был выбран Чидера Эджуке.
Турнирная таблица
После этого матча ЦСКА набрал 10 очков и занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» имеет 5 пунктов и пока что идет на 15 строчке в зоне вылета.
«Армейцы» в 8 туре будут принимать московский «Спартак». Это случится 20 сентября.
«Арсенал» 19 сентября сыграет на выезде с «Нижним Новгородом».
Прямая речь
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий
— Игры после сборных всегда непростые. Тяжело быть довольным сегодняшним матчем. Игра разбилась на отрезки, где-то играли неплохо, где-то не очень. Пропустили два гола со стандартов, сказалась потеря концентрация.
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович
— Очко неплохо для нас, ЦСКА — сильный соперник. Они играли лучше нас и больше владели инициативой, но у нас были лучше моменты. Я доволен. У нас были хорошие ситуации, чтобы забить, и тогда мы бы забрали три очка. Но не надо жаловаться.