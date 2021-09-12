Ошибки при стандартах и недостаток реализации. ЦСКА увез сложную ничью из Тулы

Матч для «армейцев» начался неплохо, однако им не удалось сохранить преимущество. В конечном счете команде Алексея Березуцкого пришлось даже сравнивать счет, чтобы не проиграть.

Ход матча

4' На старте матча получил повреждение Антон Заболотный. После этого эпизода ЦСКА поддавил соперника кроссом в штрафную в исполнении Алана Дзагоева. Эпизод закончился угловым.

5' Благодаря заработанному угловому «армейцы» открыли счет. Игорь Дивеев точно пробил головой после навеса прямо в девятку ворот.

17' «Арсенал» создал опасный момент. Горан Чаушич пробил с подкруткой с линии штрафной и Акинфееву пришлось сделать сейв.

18' «Канониры» все же добились своего. Евгений Макаров был быстрее всех на добивании в штрафной соперника.

23' ЦСКА начал контролировать мяч путем коротких передач.

32' Алексей Березуцкий был вынужден поменять Заболотного из-за повреждения, полученного в начале встречи. Вместо него вышел Федор Чалов.

45' До конца первого тайма команды обменялись полумоментами. Ни в одном из них дело не дошло до взятия ворот.

53' «Арсенал» создал момент после углового. Евгений Марков выиграл верховую дуэль и пробил головой, но Акинфеев отразил удар в левый угол.

57' Чидера Эджуке нанес удар с линии штрафной в правый угол. Вратарь перевел мяч на угловой.

63' Ряд замен провели команды.

67' «Арсенал» выходит вперед и становится ближе к волевой победе. Иван Новосельцев получил точнейший пас в штрафной площади ЦСКА и пробил мимо вратаря.

74' Вышедший на замену Федор Чалов выравнял положение, воспользовавшись передачей в штрафную от Ильзата Ахметова. Форварду удалось нанести точный удар в левый нижний угол.

82' Суханов исполнил навес со штрафного, но защитник ЦСКА выбили мяч из своей штрафной площади.

86' Кристиан Бистрович попытался поразить цель с угла штрафной, но попытка оказалась неудачной.

88' ЦСКа чуть не вырвал победу в матче после удара Дивеева. Игрок в касание после навеса пробил по воротам, но Коченков сделал сейв.

Футбол. Россия. Премьер-лига Арсенал Тула — ЦСКА 2:2 Голы: : Игорь Дивеев (5'), : Евгений Марков (18'), 2:1 Иван Новосельцев (66'), 2:2 Фёдор Чалов (74') Арсенал Тула: Антон Коченков, Artem Sukhanov, Иван Новосельцев, Artem Sokol, Данил Степанов, Георги Костадинов (Руслан Камболов, 82'), Сергей Ткачёв, Эванс Кангва (Зурико Давиташвили, 60'), Горан Чаушич, Даниил Хлусевич, Евгений Марков (Кирилл Панченко, 67') ЦСКА: Антон Заболотный (Фёдор Чалов, 32'), Чидера Эджук, Бактийор Зайнутдинов (Кристиян Бистрович, 63'), Иван Обляков, Алан Дзагоев (Ильзат Ахметов, 61'), Максим Мухин (Vladislav Yakovlev, 77'), Константин Кучаев (Кирилл Набабкин, 46'), Яка Бийол, Виктор Васин, Игорь Дивеев, Игорь Акинфеев Предупреждения: Константин Кучаев (17'), Георги Костадинов (45 + 1'), Антон Коченков (45 + 3'), Максим Мухин (58'), Игорь Дивеев (64'), Иван Новосельцев (84')

94' ЦСКА придавил соперника к его воротам. Сначала не хватило точности Бийолу — мяч прошел рядом с правой штангой. Затем отличный момент упустил Набабкин. После его удара с отскока мяч облизал штангу.

🔥 ЦСКА открыл счет в Туле, «Арсенал» отыгрался и вышел вперед, но в итоге все закончилось ничьей

⠀#ТинькоффРПЛ #АрсеналЦСКА pic.twitter.com/Dn9D93MAEX — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 12, 2021

Игра завершилась ничьей 2:2. При этом больше шансов было именно у ЦСКА. Лучшим игроком поединка был выбран Чидера Эджуке.

Турнирная таблица

После этого матча ЦСКА набрал 10 очков и занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» имеет 5 пунктов и пока что идет на 15 строчке в зоне вылета.

«Армейцы» в 8 туре будут принимать московский «Спартак». Это случится 20 сентября.

Календарь и таблица РПЛ

«Арсенал» 19 сентября сыграет на выезде с «Нижним Новгородом».

Прямая речь

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий

— Игры после сборных всегда непростые. Тяжело быть довольным сегодняшним матчем. Игра разбилась на отрезки, где-то играли неплохо, где-то не очень. Пропустили два гола со стандартов, сказалась потеря концентрация.

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Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович

— Очко неплохо для нас, ЦСКА — сильный соперник. Они играли лучше нас и больше владели инициативой, но у нас были лучше моменты. Я доволен. У нас были хорошие ситуации, чтобы забить, и тогда мы бы забрали три очка. Но не надо жаловаться.