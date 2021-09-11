«Спартаку» удалось снять психологическое напряжение. Команда дома переиграла «Химки»

«Спартак» одержал важную победу, которая стала для команды Руя Витории третьей в этом сезоне. Вполне возможно, что эти три очка окажутся отправной точкой в сторону лучших изменений.

Ход матча

1' Матч начался с контроля мяча в исполнении «Спартака». До 9 минуты опасных моментов не возникало.

9' Денис Глушаков отважился на дальний удар, но мяч прошел в метре от штанги ворот «Спартака».

11' «Спартак» решил немного подавить на соперника. Александр Соболев с края штрафной сделал передачу в ее глубину, но защита ее прервала. После этого был подан угловой, с которым оборона «Химок» тоже справилась.

17' «Спартак» исполнил штрафной в виде навеса. Защита гостей снова прерывает атаку.

25' Александр Максименко сделал голевую передачу на Айртона, который с близкого расстояния расстрелял ворота соперника.

33' После ряда событий «Химки» получили право на угловой. Денис Глушаков навесил в штрафную «Спартака», где Илья Кухарчук головой пробил в левый угол, но неточно.

40' Илья Кухарчук все-таки поразил цель, однако после просмотра VAR главный арбитр матча Сергей Иванов взятие ворот отменил из-за офсайда.

45' Первый тайм закончился на нервах. Иванову пришлось достать две желтые карточки.

48' «Спартак» удвоил преимущество после гола Квинси Промеса. Голландец получил мяч в штрафной площади «Химок» и сделал точный удар в правый угол.

53' Рассказов получил передачу на краю штрафной и нанес удар по воротам. Мяч прошел над перекладиной.

59' После удара Глушакова мяч пошел на трибуны.

66' Серия желтых карточек и офсайд у Романа Зобнина.

68' «Спартак» делает серьезную заявку на победу. Эсекьель Понсе нанес отличный удар с отскока из-за пределов штрафной площади.

76' Команды провели в общей сложности 6 замен.

79' Партнеры сыграли на край штрафной, где находился Зелимхан Бакаев («Спартак»). Полузащитник нанес удар, но мяч пошел выше.

Футбол. Россия. Премьер-лига Спартак — Химки 3:1 Голы: : Айртон Лукас (25'), : Квинси Промес (48'), 3:0 Эсекьель Понсе (69'), 3:1 Денис Глушаков (89') Спартак: Александр Максименко, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия (Maximiliano Caufriez, 76'), Виктор Мозес, Наиль Умяров (Йоррит Хендрикс, 76'), Роман Зобнин, Айртон Лукас (Александр Ломовицкий, 84'), Александр Соболев (Джордан Ларссон, 70'), Квинси Промес (Зелимхан Бакаев, 75'), Эсекьель Понсе Химки: Илья Кухарчук (Александр Долгов, 72'), Kemal Ademi, Эльмир Набиуллин (David Davidyan, 72'), Денис Глушаков, Filip Dagerstaal, Александр Трошечкин (Artem Sokolov, 60'), Кирилл Боженов (Dusan Stojinovic, 60'), Брайан Идову, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Илья Лантратов Предупреждения: Георгий Джикия (8'), Александр Соболев (42'), Александр Трошечкин (44'), Наиль Умяров (62'), Artem Sokolov (63'), Самуэль Жиго (82'), Maximiliano Caufriez (88')

87' Понсе мог оформить дубль, но ему не хватило точности. Форвард выиграл борьбу в штрафной и нанес удар чуть мимо ворот.

90' «Химки» забили гол престижа. Автором забитого мяча стал Денис Глушаков.

Игра завершилась победой «Спартака» со счетом 3:1. По итогу встречи лучшим игроком был выбран вингер «красно-белых» Квинси Промес.

Турнирная таблица

«Спартак» набрал 10 очков и после этой победы занимает шестое место. «Химки» с шестью баллами находятся на 12 позиции.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «красно-белые» сыграют на выезде с ЦСКА. Игра состоится 20 сентября.

«Химки» поедут на очередной гостей матч. Им предстоит встреча с «Уфой». Она назначена на 18 сентября.

Прямая речь

Главный тренер «Спартака» Руй Витория

— Была хорошая игра с нашей стороны, мы хотели выиграть и сделали это. Очень важная победа. Хочу отметить, что наши футболисты показывали качественную игру и концентрацию на поле. Конечно, на фоне прошлых неудач не удалось до конца перезагрузить голову, но надо идти дальше — в среду у нас очень важный матч в Лиге Европы.

Главный тренер «Химок» Андрей Червиченко

— Я не думаю, что после сегодняшней победы над «Химками» можно начинать рассуждать о том, что в «Спартаке» все уже хорошо. Первые выводы можно будет сделать только после матчей с «Легией» и ЦСКА. Было бы странно, если бы «Спартак» не обыгрывал такие «Химки» — Айртон, Промес и Понсе по отдельности получают больше, чем все игроки «Химок» вместе взятые.