ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Топ-5 фаворитов Лиги Европы

    У кого наибольшие шансы?

    Футбол Лига Европы Лестер Сити Вест Хэм Футбол Англии Реал Сосьедад Футбол Испании Лацио Наполи Футбол Италии Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Вся лентаСамое главное
    «Лестер» способен побороться за победу в Лиге ЕвропыТоп-5 фаворитов Лиги Европы «Спартак» — «Легия»Наказание за расточительность. «Спартак» проиграл «Легии», не реализовав свое преимущество РодригоТяжелейший старт. «Интер» никак не заслужил поражения
  • 19:24
    • «Спартак» дома проиграл «Легии» в Лиге Европы
  • 00:07
    • «Ман Сити» победил «Лейпциг» и возглавил таблицу группы A
  • 23:58
    • «Атлетико» и «Порту» голов не забили
  • 23:58
    • Гол Родриго принес «Реалу» победу над «Интером»
  • 23:53
    • ПСЖ не смог обыграть «Брюгге»
  • 23:53
    • «Ливерпуль» одолел «Милан» в ЛЧ, Салах не забил пенальти
  • 21:44
    • Гол Холланда помог «Боруссии» обыграть «Бешикташ» в Стамбуле
    Все новости спорта
    «Лестер» способен побороться за победу в Лиге Европы
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лестер» способен побороться за победу в Лиге Европы
    На старте основного раунда Лиги Европы разбираемся в том, кто главные претенденты на завоевание трофея на сегодня.

    5. «Реал Сосьедад»

    У «Реал Сосьедада» один из самых завидных составов во всем Старом Свете — во всяком случае, на уровне того Лиги Европы. Если в этом сезоне команда будет слаженной, она может стать еще одним представителей Испании, который выиграет данный трофей.

    Микель Оярсабаль, Александр Исак и Аднан Янузай в атаке предлагают баланс, скорость и точность, в то время как Давид Сильва по-прежнему нестареет. В прошлой кампании баски потерпели неудачу, когда их переиграл «Манчестер Юнайтед». Но, с учетом того, что коллектив стал на год старше и мудрее — а конкуренция в еврокубке, возможно, в целом, ослабла — кто может сказать, что на этот раз они не могут показать лучший результат?

    4. «Лацио»

    Недавно назначенный рулевым «Лацио» Маурицио Сарри имеет опыт успеха в Лиге Европы, а его команда — один из фаворитов на успех в турнире. В лице Чиро Иммобиле у нее есть проверенный бомбардир, которому нужен только один момент, чтобы забить, в то время как экс-форвард «Барселоны» и «Челси» Педро, который решился сменить «Рому» на его злейшего римского врага, уже однажды в своей карьере выигрывал турнир под руководством Сарри.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    У «Орлов» нет ни звездных имен, ни качества, чтобы устрашить соперников, но верная публика «Олимпико», а также сочетание опыта и упорства позволяют им верить в победы. Тем более, что ими руководит курильщик-идеалист, который не изменит своей философии футбола ни для кого. Это может стать рецептом итогового успеха.

    3. «Вест Хэм»

    Представьте, что вы говорите фанатам «Вест Хэма», что их любимцы будут играть в еврокубках всего через несколько месяцев после второго пришествия Дэвида Мойеса. «Молотобойцы» едва избежали вылета и были одними из фаворитов на понижение в классе в следующем сезоне.

    Теперь они одни из фаворитов Лиги Европы. Как это могло случиться? Что ж, ось Деклана Райса и Томаса Соучека, безусловно — хорошая отправная точка, чтобы так говорить — и она примерно столь же хороша, как и полузащита многих команд Лиги чемпионов, в то время как перерождение Майкла Антонио из правого защитника в форварда — экстраординарное, но успешное явление. Добавьте к этому Бенрахма, Форнальса, Коуфала, Крессуэлла, Ярмоленко и двух хороших вратарей, и это будет классный коллектив.

  • Легкой жизни не будет. «Спартаку» и «Локо» достались серьезные соперники в ЛЕ
  • На групповом этапе «красно-белые» сыграют с «Наполи» и «Лестером», а «железнодорожники» — с «Лацио» и «Марселем»
  • 27/08/2021

    • Это то, ради чего «Вест Хэм» обновил арену, и болельщики никогда не простят любимому клубу, если он не проведут эту европейскую кампанию должным образом. Выступления в АПЛ прошлого розыгрыша доказали, что эта команда может обыграть любого соперника, а поскольку лондонцы уже имеют исторический опыт успеха в Европе, они наверняка постараются выступить удачно.

    2. «Наполи»

    У нынешнего состава «Наполи» больше шансов на успех не будет. Дрису Мертенсу 34 года, Калиду Кулибали, Костасу Маноласу и новоиспеченному чемпиону Европы Лоренцо Инсинье — 30. Пришло ли сейчас их время?

    На тренерском мостике не нуждающийся в представлениях Лучано Спаллетти с огромным количеством талантов в своем составе, но «Наполи» придется бороться изо всех сил, чтобы пробиться в Лигу чемпионов через Серию А в стремлении опередить таких соперников, как «Ювентус», «Интер», «Милан», «Рома» и «Аталанту». Сделать это посредством Лиги Европы представляется заданием попроще.

  • Топ-5 фаворитов Лиги чемпионов
  • У кого наибольшие шансы?
  • 11/09/2021

    • Это коварная команда с мощными нападающими и богатым опытом. Поддержка со стороны их тифози наверняка будет как всегда яростной, и возвращение болельщиков на стадион имени Диего Армандо Марадоны даст им огромное преимущество в этом сезоне.

    1. «Лестер»

    Как и в случае с «Наполи», для «Лестера» это определенно один из более простых способов попасть в Лигу чемпионов, несмотря на ежегодный провал в конце сезона, который случается с клубом.

    Брендан Роджерс никогда не добивался больших успехов в еврокубках, но учитывая, что «Лисы» могут похвастаться, возможно, самым глубоким резервом и захватывающей командой, их фанатам будет интересно посмотреть, как в этом сезоне те проявят себя в ЛЕ: не напрасно же Гари Линекер покинул телеканал BT Sport, чтобы ездить с командой на выездные матчи.

  • Топ-5 темных лошадок Лиги чемпионов
  • Кто способен удивить?
  • 14/09/2021

    • В прошлый раз визит к пражской «Спарте» обернулся для английского клуба фиаско, но теперь, когда коллектив доказал, что способен выигрывать трофеи после завоевания Кубка Англии, является ли успех в еврокубке реальной целью?

    Среди команд, которые начинают выступления в турнире, «Лестер», пожалуй, представляет собой наибольшую силу. Дружина Роджерса наверняка сосредоточится на АПЛ, но с учетом четырех гораздо более богатых и опытных конкурентов на внутренней арене (не говоря уже о таких соперниках, как «Астон Вилла», «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Вест Хэм», которые также стремятся попасть в еврокубки) возможно, ей все же стоит приложить усилия для успеха в Лиге Европы.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.66
  • Экспресс дня 16 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Лестер — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Монако — Штурм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Слован — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Адмирал — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 12:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры