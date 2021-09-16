Топ-5 фаворитов Лиги Европы

На старте основного раунда Лиги Европы разбираемся в том, кто главные претенденты на завоевание трофея на сегодня.

5. «Реал Сосьедад»

У «Реал Сосьедада» один из самых завидных составов во всем Старом Свете — во всяком случае, на уровне того Лиги Европы. Если в этом сезоне команда будет слаженной, она может стать еще одним представителей Испании, который выиграет данный трофей.

Микель Оярсабаль, Александр Исак и Аднан Янузай в атаке предлагают баланс, скорость и точность, в то время как Давид Сильва по-прежнему нестареет. В прошлой кампании баски потерпели неудачу, когда их переиграл «Манчестер Юнайтед». Но, с учетом того, что коллектив стал на год старше и мудрее — а конкуренция в еврокубке, возможно, в целом, ослабла — кто может сказать, что на этот раз они не могут показать лучший результат?

4. «Лацио»

Недавно назначенный рулевым «Лацио» Маурицио Сарри имеет опыт успеха в Лиге Европы, а его команда — один из фаворитов на успех в турнире. В лице Чиро Иммобиле у нее есть проверенный бомбардир, которому нужен только один момент, чтобы забить, в то время как экс-форвард «Барселоны» и «Челси» Педро, который решился сменить «Рому» на его злейшего римского врага, уже однажды в своей карьере выигрывал турнир под руководством Сарри.

У «Орлов» нет ни звездных имен, ни качества, чтобы устрашить соперников, но верная публика «Олимпико», а также сочетание опыта и упорства позволяют им верить в победы. Тем более, что ими руководит курильщик-идеалист, который не изменит своей философии футбола ни для кого. Это может стать рецептом итогового успеха.

3. «Вест Хэм»

Представьте, что вы говорите фанатам «Вест Хэма», что их любимцы будут играть в еврокубках всего через несколько месяцев после второго пришествия Дэвида Мойеса. «Молотобойцы» едва избежали вылета и были одними из фаворитов на понижение в классе в следующем сезоне.

Теперь они одни из фаворитов Лиги Европы. Как это могло случиться? Что ж, ось Деклана Райса и Томаса Соучека, безусловно — хорошая отправная точка, чтобы так говорить — и она примерно столь же хороша, как и полузащита многих команд Лиги чемпионов, в то время как перерождение Майкла Антонио из правого защитника в форварда — экстраординарное, но успешное явление. Добавьте к этому Бенрахма, Форнальса, Коуфала, Крессуэлла, Ярмоленко и двух хороших вратарей, и это будет классный коллектив.

Это то, ради чего «Вест Хэм» обновил арену, и болельщики никогда не простят любимому клубу, если он не проведут эту европейскую кампанию должным образом. Выступления в АПЛ прошлого розыгрыша доказали, что эта команда может обыграть любого соперника, а поскольку лондонцы уже имеют исторический опыт успеха в Европе, они наверняка постараются выступить удачно.

2. «Наполи»

У нынешнего состава «Наполи» больше шансов на успех не будет. Дрису Мертенсу 34 года, Калиду Кулибали, Костасу Маноласу и новоиспеченному чемпиону Европы Лоренцо Инсинье — 30. Пришло ли сейчас их время?

На тренерском мостике не нуждающийся в представлениях Лучано Спаллетти с огромным количеством талантов в своем составе, но «Наполи» придется бороться изо всех сил, чтобы пробиться в Лигу чемпионов через Серию А в стремлении опередить таких соперников, как «Ювентус», «Интер», «Милан», «Рома» и «Аталанту». Сделать это посредством Лиги Европы представляется заданием попроще.

Это коварная команда с мощными нападающими и богатым опытом. Поддержка со стороны их тифози наверняка будет как всегда яростной, и возвращение болельщиков на стадион имени Диего Армандо Марадоны даст им огромное преимущество в этом сезоне.

1. «Лестер»

Как и в случае с «Наполи», для «Лестера» это определенно один из более простых способов попасть в Лигу чемпионов, несмотря на ежегодный провал в конце сезона, который случается с клубом.

Брендан Роджерс никогда не добивался больших успехов в еврокубках, но учитывая, что «Лисы» могут похвастаться, возможно, самым глубоким резервом и захватывающей командой, их фанатам будет интересно посмотреть, как в этом сезоне те проявят себя в ЛЕ: не напрасно же Гари Линекер покинул телеканал BT Sport, чтобы ездить с командой на выездные матчи.

В прошлый раз визит к пражской «Спарте» обернулся для английского клуба фиаско, но теперь, когда коллектив доказал, что способен выигрывать трофеи после завоевания Кубка Англии, является ли успех в еврокубке реальной целью?

Среди команд, которые начинают выступления в турнире, «Лестер», пожалуй, представляет собой наибольшую силу. Дружина Роджерса наверняка сосредоточится на АПЛ, но с учетом четырех гораздо более богатых и опытных конкурентов на внутренней арене (не говоря уже о таких соперниках, как «Астон Вилла», «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Вест Хэм», которые также стремятся попасть в еврокубки) возможно, ей все же стоит приложить усилия для успеха в Лиге Европы.