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    Наказание за расточительность. «Спартак» проиграл «Легии», не реализовав свое преимущество

    Московский «Спартак» потерпел домашнее поражение со счетом 0:1 от «Легии» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Рассказываем, как это было

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    «Спартак» — «Легия»
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    «Спартак» — «Легия»
    Первый тайм матча на «Открытие Арене» прошёл с небольшим преимуществом хозяев. У «Спартака» было несколько перспективных подходов к штрафной «Легии», но реализовать свои моменты не удалось. После перерыва красно-белые также транжирили моменты, а в концовке поляки забили победный гол, убежав в контратаку.

    Ход матча

    5’ Промес ворвался в штрафную «Легии» с левого края и прострелил в центр, Понсе пробил низом и попал в защитника.

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    • 14’ Умяров влетел в штрафную «Легии» и сделал поперечную передачу, но Промес проскочил мимо мяча, а позиция была убойная.

    24’ «Спартаку» пришлось делать вынужденную замену. Роман Зобнин вместе с врачами обходит поле по периметру, для него игра окончена. Появился в игре Йоррит Хендрикс.

    «Спартак» — «Легия»

    31’ Ларссон получил пас от Промеса на ход, ворвался в штрафную «Легии» с левого края и пробил — Боруц кулаками отразил мяч.

    39’ Мозес технично обыграл защитника, на скорости влетел в штрафную гостей и пробил с внешней стороны стопы — рядом со штангой.

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    • 45’ У Промеса на ровном месте поехала нога, в итоге «Легия» сыграла на перехвате, рванула в контратаку, и Жиго вовремя сыграл на перехвате, иначе был бы выход один на один.

    61’ Промес навесил с углового, Мозес подобрал отскок возле штрафной «Легии» и мощным ударом послал мяч на трибуну.

    «Спартак» — «Легия»

    67’ Джикия с левого края навесил во вратарскую «Легии», Жиго высоко выпрыгнул и пробил головой — крестовина выручила поляков.

    72’ Прошел длинный заброс в штрафную «Спартака», Лукиньяс выскочил на ворота и пробил намного выше перекладины.

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    • 77’ Кастрати на фланге ушёл от Ломовицкого и навесил в штрафную «Спартака», Лукиньяс выпрыгнул и пробил головой — мяч зацепил штангу.

    88’ Последовала подача от правого флажка, Умяров сбросил мяч на Жиго, который уже от лицевой отыграл на Джикию, и Георгий пробил. Получилось не очень сильно, без видимых проблем справился Боруц.

    «Спартак» — «Легия»

    90+1’ 0:1 Лирим Кастрати. Последовала быстрая атака «Легии», Мучи пролетел по левому флангу, прострелил на дальнюю штангу, где никто не помешал Кастрати переправить мяч в пустой угол. Максименко переместиться не успел.

    90+3’ И тут же поляки забили гол, поймав спартаковцев на контратаке. Кастрати влетел в штрафную, обыграл Максименко и послал мяч в пустые ворота. Но был офсайд.

    Футбол. Лига Европы. Группа C
    Спартак — Легия 0:1
    Спартак: Александр Максименко, Николай Рассказов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Виктор Мозес (Зелимхан Бакаев, 82'), Наиль Умяров, Роман Зобнин (Йоррит Хендрикс, 23'), Айртон Лукас (Александр Ломовицкий, 69'), Джордан Ларссон (Александр Соболев, 82'), Эсекьель Понсе, Квинси Промес Легия: Махир Эмрели (Томаш Пекхарт, 82'), Жозуэ (Рафаэл Лопеш, 90'), Филип Младенович, Лукиньяс (Ernest Muci, 83'), Игорь Харатин (Лирим Кастрати, 59'), Бартош Слиш, Mattias Johansson, Maik Nawrocki, Матеуш Ветеска, Артур Енджейчик, Артур Боруц Предупреждения: Самуэль Жиго (47'), Матеуш Ветеска (50'), Наиль Умяров (52'), Mattias Johansson (55'), Артур Енджейчик (68'), Александр Ломовицкий (90'), Жозуэ (90'), Зелимхан Бакаев (90 + 5')

    Турнирная таблица

    Польская «Легия» с 3 очками возглавила группу С, в то время как «Спартак» замыкает квартет.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Также выступающие в этой группе «Наполи» и «Лестер» проведут свой матч 1-го тура в четверг, 16 сентября. Встреча на арене «Кинг Пауэр» в Лестере начнется в 22:00 мск.

    Группа С

    Следующие матчи

    Во втором туре Лиги Европы «Спартак» в гостях проведет матч против «Наполи», а «Легия» дома сыграет с «Лестером». Обе игры состоятся 30 сентября.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В ближайшем матче РПЛ москвичи 20 сентября сыграют в дерби с ЦСКА. «Легия» в рамках Высшей лиги 19 сентября будет принимать «Гурник Ленчна»

    Прямая речь

    Руй Витория, главный тренер «Спартака»

    — Очень сложно признавать этот результат, принимать поражение, потому что вплоть до 90-й минуты мы играли лучше. Мы сделали более чем достаточно, чтобы победить. 23 удара по воротам, разнообразные атаки с разных флангов, но это футбол. Здесь решают детали. На 90-й минуте случилось то, что случилось, и мы проиграли.

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    Мы играли дома, искали шансы, доминировали на поле. У «Легии» было всего две возможности забить гол, но футбол на таком уровне — это про детали, они решают все. В начале у нас были скорость, мобильность, потом мы внесли изменения и во втором тайме, вышел Соболев, Бакаев, который способен хорошо подать, и, мне кажется, мы играли лучше.

    «Спартак» — «Легия»

    Матеуш Холовня, защитник «Легии»

    — Настраиваемся на этот матч и хотим выигрывать. Сегодня хорошо играли, постараемся этот настрой перенести на игры чемпионата Польши. Для такого матча нас не надо было дополнительно мотивировать. Не хотели забить именно в дополнительное время, всю встречу хотели играть по максимуму. Имели много шансов во втором тайме забить гол и это удалось нам в дополнительное время.

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    • Джордан Ларссон, нападающий «Спартака»

    — Я не смог реализовать много моментов, это очень плохо для нас. Конечно, в раздевалке атмосфера не очень хорошая. «Легия» забила дурацкий гол в концовке. Мы продолжаем работать на тренировках, но такое происходит в футболе, когда ты не реализуешь свои моменты, а соперник выигрывает матч. Мы работаем над реализацией своих моментов.

    Всё о футболе России

    Конечно мы слышали свист болельщиков с трибун, но они имеют полное право на проявление таких эмоций. Они имеют право на нас злиться, мы не сделали свою работу. Это заслуженная реакция. Это год столетия клуба, все ждут только побед. Впереди дерби. Мы должны сделать выводы.

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