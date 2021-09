5’ Промес ворвался в штрафную «Легии» с левого края и прострелил в центр, Понсе пробил низом и попал в защитника.

14’ Умяров влетел в штрафную «Легии» и сделал поперечную передачу, но Промес проскочил мимо мяча, а позиция была убойная.

24’ «Спартаку» пришлось делать вынужденную замену. Роман Зобнин вместе с врачами обходит поле по периметру, для него игра окончена. Появился в игре Йоррит Хендрикс.

31’ Ларссон получил пас от Промеса на ход, ворвался в штрафную «Легии» с левого края и пробил — Боруц кулаками отразил мяч.

39’ Мозес технично обыграл защитника, на скорости влетел в штрафную гостей и пробил с внешней стороны стопы — рядом со штангой.

45’ У Промеса на ровном месте поехала нога, в итоге «Легия» сыграла на перехвате, рванула в контратаку, и Жиго вовремя сыграл на перехвате, иначе был бы выход один на один.

61’ Промес навесил с углового, Мозес подобрал отскок возле штрафной «Легии» и мощным ударом послал мяч на трибуну.

67’ Джикия с левого края навесил во вратарскую «Легии», Жиго высоко выпрыгнул и пробил головой — крестовина выручила поляков.

72’ Прошел длинный заброс в штрафную «Спартака», Лукиньяс выскочил на ворота и пробил намного выше перекладины.

77’ Кастрати на фланге ушёл от Ломовицкого и навесил в штрафную «Спартака», Лукиньяс выпрыгнул и пробил головой — мяч зацепил штангу.

88’ Последовала подача от правого флажка, Умяров сбросил мяч на Жиго, который уже от лицевой отыграл на Джикию, и Георгий пробил. Получилось не очень сильно, без видимых проблем справился Боруц.

90+1’ 0:1 Лирим Кастрати. Последовала быстрая атака «Легии», Мучи пролетел по левому флангу, прострелил на дальнюю штангу, где никто не помешал Кастрати переправить мяч в пустой угол. Максименко переместиться не успел.

90+3’ И тут же поляки забили гол, поймав спартаковцев на контратаке. Кастрати влетел в штрафную, обыграл Максименко и послал мяч в пустые ворота. Но был офсайд.

Польская «Легия» с 3 очками возглавила группу С, в то время как «Спартак» замыкает квартет.

Также выступающие в этой группе «Наполи» и «Лестер» проведут свой матч 1-го тура в четверг, 16 сентября. Встреча на арене «Кинг Пауэр» в Лестере начнется в 22:00 мск.

Во втором туре Лиги Европы «Спартак» в гостях проведет матч против «Наполи», а «Легия» дома сыграет с «Лестером». Обе игры состоятся 30 сентября.

В ближайшем матче РПЛ москвичи 20 сентября сыграют в дерби с ЦСКА. «Легия» в рамках Высшей лиги 19 сентября будет принимать «Гурник Ленчна»

