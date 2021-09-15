Команда Сергея Семака показала достойную игру в стартовом матче Лиги чемпионов, но всё же сказался класс «Челси». «Зенит» не сумел создать у ворот лондонцев опасных моментов, в то время как подопечные Томаса Тухеля дожали соперника в конце матча.

Ход матча

5’ Маунт сделал передачу к штрафной «Зенита», Лукаку скинул мяч в центр, но питерцы перехватили и отбились.

12’ Отличный заброс в штрафную площадь «Челси» от Сутормина, последовала скидка от Азмуна на Клаудиньо, который уже мог пробивать, но успел на опережение сыграть Джеймс.

19’ Жоржиньо в центре поля зацепил за ногу Клаудиньо. Ракицкий не стал забрасывать мяч в штрафную, отыграл налево, последовала скидка на Кузяева, который издали нанёс удар, но получилось намного выше перекладины.

32’ Маунт поборолся и сделал передачу в штрафную «Зенита», Лукаку продвинулся вперёд и опасно пробил — Чистяков заблокировал.

38’ Угловой у ворот «Челси», разыграли слева игроки «Зенита», в итоге навесил Клаудиньо, но хозяева отбились. Ракицкий подобрал отскок и пробил с линии штрафной по центру ворот — Менди на месте.

44’ Джеймс с фланга вырезал подачу, Лукаку продавил Чистякова и пробил головой — мяч пролетел выше перекладины ворот «Зенита».

48’ Зиеш сыграл на подборе возле штрафной «Зенита» и пробил в нижний угол — Крицюк в падении забрал мяч.

50’ Рюдигер совершил сольный проход — чуть ли не от своей штрафной набрал скорость немецкий защитник. Кузяев с ним сделать ничего не смог, Барриос тоже был легко обыгран, но мощный удар с линии штрафной площади точным не оказался. Мяч прошел в метре от штанги.

60’ Азмун на скорости влетел в штрафную, Рюдигер в последний момент накрыл опасный удар иранца.

69’ 1:0 Ромелу Лукаку. Аспиликуэта вырезал подачу в штрафную «Зенита», Лукаку опередил Чистякова и головой вколотил мяч в ворота. Крицюк не дотянулся до мяча.

79’ Маунт сделал пас в штрафную «Зенита», Алонсо на замахе убрал Чистякова и пробил в дальний угол — мяч пролетел рядом со штангой.

80’ Азмун ворвался в штрафную «Челси» с правого края и прострелил во вратарскую — Дзюба тянулся, но не сумел переправить мяч в дальний угол. К тому же был зафиксирован офсайд.

90+4’ Лондонцы после перехвата убежали два в два. Лукаку влетел в штрафную «Зенита», но Дуглас классно отработал и накрыл опасный удар бельгийца.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Челси — Зенит 1:0 Гол: 1:0 Ромелу Лукаку (69') Челси: Эдуард Менди, Сесар Аспиликуэта (Тьяго Силва, 83'), Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс, Жоржиньо, Матео Ковачич, Маркос Алонсо (Бен Чилвел, 83'), Мэйсон Маунт (Рубен Лофтус-Чик, 90'), Хаким Зиеш (Кай Хаверц, 63'), Ромелу Лукаку Зенит: Сердар Азмун, Claudinho (Андрей Мостовой, 88'), Далер Кузяев (Kirill Kravtsov, 82'), Вендел (Александр Ерохин, 75'), Малком (Артём Дзюба, 75'), Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий (Данил Круговой, 88'), Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Станислав Крицюк Предупреждения: Сесар Аспиликуэта (45'), Ярослав Ракицкий (62')

Лучшим игроком матча был признан автор единственного гола — нападающий «Челси» Ромелу Лукаку.

Things you love to see. 🙌 pic.twitter.com/INLgtgKLMD — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 14, 2021

Турнирная таблица

«Челси» с 3 очками идет на втором месте в группе Н, возглавляет квартет «Ювентус», обыгравший в параллельном матче «Мальме» (3:0).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Зенит», пропустивший лишь раз, занимает третью строчку, но как и у шведского клуба, у питерцев 0 очков.

Группа Н LiveSport.ru

Следующие матчи

Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» примет на своем поле «Мальмё», «Челси» в гостях встретится с «Ювентусом». Оба матча пройдут 29 сентября.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В ближайшем матче РПЛ питерцы 20 сентября в Казани сыграют с «Рубином». «Челси» в рамках АПЛ 19 сентября ждет дерби с «Тоттенхэмом».

Прямая речь

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

— Сложная игра. Если в первом тайме более надежно смотрелись в обороне, то во втором позволили сопернику опасно атаковать. Было несколько очень хороших моментов у «Челси». По идее, в том моменте, в котором не должны были пропускать, пропустили. А свои моменты, которые возникали у Сердара и Артема, к сожалению, не реализовали. Жаль.

Думаю, победа «Челси» — заслуженная, но немного удачи нам — и увезли бы отсюда ничью. Можно назвать результат закономерным. Все-таки «Челси» больше владел преимуществом, были неплохие подходы, удары, хорошие моменты. Может быть, не такие убойные, как у нас, тем не менее — кто забивает, тот и выигрывает.

Томас Тухель, главный тренер «Челси»

— Было непросто против чемпионов России, в составе которых много игроков высокого уровня. Они успешно перекрывали свободные зоны. Важно было победить — это очередной шаг вперед для нас. Игра не расстроила. Нам пришлось изрядно потрудиться. Я ощущал высокую интенсивность движения в нашей игре.

Много сил ушло в попытках создать голевые моменты в первом тайме. Во втором стало попроще находить на поле свободное пространство для ударов. Победа получилась заслуженной, трудовой. Понадобилось время на то, чтобы соперники устали, но, в целом, мне понравилось то, что я увидел.

Станислав Крицюк, голкипер «Зенита»

— Как показала игра, было сложно выходить в атаку, как и обороняться. Ребята бились и старались, это было видно, думаю, каждому. Не удавалось качественно выходить в атаку, слишком много давали пространства в середине.

Я не могу судить, лучший ли это матч у «Зенита» или нет в Лиге чемпионов за последнее время. Могу сказать, что ребята достаточно хорошо действовали в обороне, но есть над чем работать. Думаю, после приезда в Россию сделаем выводы, поработаем над ошибками.

Дуглас Сантос: «Уезжаем с высоко поднятой головой — мы выложились на полную и боролись до самого конца»

Защитник сине-бело-голубых — об игре с «Челси»:https://t.co/XpphmCmaRX pic.twitter.com/83ugEzfCwV — ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 14, 2021

Дуглас Сантос, защитник «Зенита»

— Это была хорошая игра. Мы приехали, чтобы увезти из Лондона очки, но все же пропустили один гол. Однако команда уезжает с высоко поднятой головой — мы выложились на полную, боролись до самого конца, имели шанс сравнять счет. Теперь нужно сделать выводы, отдохнуть — и продолжать в том же духе, потому что вся борьба впереди. «Зенит» может далеко пойти в этой Лиге чемпионов.

Конечно, в Англии играют в первоклассный футбол, но мы показали, что можем противопоставить этому футболу свою игру, можем хорошо смотреться на фоне «Челси». Качество игроков лондонцев не вызывает вопросов, но и мы не отстаем от них, особенно когда верим в свои силы. «Зенит» провел хорошую игру. К сожалению, мы не добились победы, но с оптимизмом смотрим в будущее.

Алексей Сутормин, полузащитник «Зенита»

— Тяжелый, тяжелый матч. «Челси» больше контролировал игру. Убойных, стопроцентных моментов, думаю, было парочку с их стороны, они реализовали один. В конце хотели организовать навал, был момент у Дзюбы, к сожалению, не сумели реализовать. В итоге — проиграли.

В середине второго тайма «Зенит» чуть покинули силы? Возможно. Скорости другие, и к этому нужно быстро привыкать. После любой ошибки и потери мяча приходится очень долго его отнимать, так что, конечно, всем было непросто. «Челси» такой соперник, что их сила и контроль не позволили нам создать моменты в конце игры.