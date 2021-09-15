Ход матча
5’ Маунт сделал передачу к штрафной «Зенита», Лукаку скинул мяч в центр, но питерцы перехватили и отбились.
12’ Отличный заброс в штрафную площадь «Челси» от Сутормина, последовала скидка от Азмуна на Клаудиньо, который уже мог пробивать, но успел на опережение сыграть Джеймс.
19’ Жоржиньо в центре поля зацепил за ногу Клаудиньо. Ракицкий не стал забрасывать мяч в штрафную, отыграл налево, последовала скидка на Кузяева, который издали нанёс удар, но получилось намного выше перекладины.
32’ Маунт поборолся и сделал передачу в штрафную «Зенита», Лукаку продвинулся вперёд и опасно пробил — Чистяков заблокировал.
38’ Угловой у ворот «Челси», разыграли слева игроки «Зенита», в итоге навесил Клаудиньо, но хозяева отбились. Ракицкий подобрал отскок и пробил с линии штрафной по центру ворот — Менди на месте.
44’ Джеймс с фланга вырезал подачу, Лукаку продавил Чистякова и пробил головой — мяч пролетел выше перекладины ворот «Зенита».
48’ Зиеш сыграл на подборе возле штрафной «Зенита» и пробил в нижний угол — Крицюк в падении забрал мяч.
50’ Рюдигер совершил сольный проход — чуть ли не от своей штрафной набрал скорость немецкий защитник. Кузяев с ним сделать ничего не смог, Барриос тоже был легко обыгран, но мощный удар с линии штрафной площади точным не оказался. Мяч прошел в метре от штанги.
60’ Азмун на скорости влетел в штрафную, Рюдигер в последний момент накрыл опасный удар иранца.
69’ 1:0 Ромелу Лукаку. Аспиликуэта вырезал подачу в штрафную «Зенита», Лукаку опередил Чистякова и головой вколотил мяч в ворота. Крицюк не дотянулся до мяча.
79’ Маунт сделал пас в штрафную «Зенита», Алонсо на замахе убрал Чистякова и пробил в дальний угол — мяч пролетел рядом со штангой.
80’ Азмун ворвался в штрафную «Челси» с правого края и прострелил во вратарскую — Дзюба тянулся, но не сумел переправить мяч в дальний угол. К тому же был зафиксирован офсайд.
90+4’ Лондонцы после перехвата убежали два в два. Лукаку влетел в штрафную «Зенита», но Дуглас классно отработал и накрыл опасный удар бельгийца.
Лучшим игроком матча был признан автор единственного гола — нападающий «Челси» Ромелу Лукаку.
Things you love to see. 🙌 pic.twitter.com/INLgtgKLMD— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 14, 2021
Турнирная таблица
«Челси» с 3 очками идет на втором месте в группе Н, возглавляет квартет «Ювентус», обыгравший в параллельном матче «Мальме» (3:0).
Все прогнозы на Лигу чемпионов
«Зенит», пропустивший лишь раз, занимает третью строчку, но как и у шведского клуба, у питерцев 0 очков.
Следующие матчи
Во втором туре Лиги чемпионов «Зенит» примет на своем поле «Мальмё», «Челси» в гостях встретится с «Ювентусом». Оба матча пройдут 29 сентября.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В ближайшем матче РПЛ питерцы 20 сентября в Казани сыграют с «Рубином». «Челси» в рамках АПЛ 19 сентября ждет дерби с «Тоттенхэмом».
Home W ✔️ Clean sheet ✔️ successful @championsleague start ✔️ #Hustle #AlwaysBelieve @ChelseaFC pic.twitter.com/zzgoLSqWpz— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) September 14, 2021
Прямая речь
Сергей Семак, главный тренер «Зенита»
— Сложная игра. Если в первом тайме более надежно смотрелись в обороне, то во втором позволили сопернику опасно атаковать. Было несколько очень хороших моментов у «Челси». По идее, в том моменте, в котором не должны были пропускать, пропустили. А свои моменты, которые возникали у Сердара и Артема, к сожалению, не реализовали. Жаль.
Думаю, победа «Челси» — заслуженная, но немного удачи нам — и увезли бы отсюда ничью. Можно назвать результат закономерным. Все-таки «Челси» больше владел преимуществом, были неплохие подходы, удары, хорошие моменты. Может быть, не такие убойные, как у нас, тем не менее — кто забивает, тот и выигрывает.
Сергей Семак: «За игру, самоотдачу и желание — огромное спасибо»— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 14, 2021
Пресс-конференция главного тренера:https://t.co/pEY7Wm9TRM pic.twitter.com/nxhOVq9lIY
Томас Тухель, главный тренер «Челси»
— Было непросто против чемпионов России, в составе которых много игроков высокого уровня. Они успешно перекрывали свободные зоны. Важно было победить — это очередной шаг вперед для нас. Игра не расстроила. Нам пришлось изрядно потрудиться. Я ощущал высокую интенсивность движения в нашей игре.
Много сил ушло в попытках создать голевые моменты в первом тайме. Во втором стало попроще находить на поле свободное пространство для ударов. Победа получилась заслуженной, трудовой. Понадобилось время на то, чтобы соперники устали, но, в целом, мне понравилось то, что я увидел.
Станислав Крицюк, голкипер «Зенита»
— Как показала игра, было сложно выходить в атаку, как и обороняться. Ребята бились и старались, это было видно, думаю, каждому. Не удавалось качественно выходить в атаку, слишком много давали пространства в середине.
Я не могу судить, лучший ли это матч у «Зенита» или нет в Лиге чемпионов за последнее время. Могу сказать, что ребята достаточно хорошо действовали в обороне, но есть над чем работать. Думаю, после приезда в Россию сделаем выводы, поработаем над ошибками.
Дуглас Сантос: «Уезжаем с высоко поднятой головой — мы выложились на полную и боролись до самого конца»— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 14, 2021
Защитник сине-бело-голубых — об игре с «Челси»:https://t.co/XpphmCmaRX pic.twitter.com/83ugEzfCwV
Дуглас Сантос, защитник «Зенита»
— Это была хорошая игра. Мы приехали, чтобы увезти из Лондона очки, но все же пропустили один гол. Однако команда уезжает с высоко поднятой головой — мы выложились на полную, боролись до самого конца, имели шанс сравнять счет. Теперь нужно сделать выводы, отдохнуть — и продолжать в том же духе, потому что вся борьба впереди. «Зенит» может далеко пойти в этой Лиге чемпионов.
Конечно, в Англии играют в первоклассный футбол, но мы показали, что можем противопоставить этому футболу свою игру, можем хорошо смотреться на фоне «Челси». Качество игроков лондонцев не вызывает вопросов, но и мы не отстаем от них, особенно когда верим в свои силы. «Зенит» провел хорошую игру. К сожалению, мы не добились победы, но с оптимизмом смотрим в будущее.
Алексей Сутормин, полузащитник «Зенита»
— Тяжелый, тяжелый матч. «Челси» больше контролировал игру. Убойных, стопроцентных моментов, думаю, было парочку с их стороны, они реализовали один. В конце хотели организовать навал, был момент у Дзюбы, к сожалению, не сумели реализовать. В итоге — проиграли.
В середине второго тайма «Зенит» чуть покинули силы? Возможно. Скорости другие, и к этому нужно быстро привыкать. После любой ошибки и потери мяча приходится очень долго его отнимать, так что, конечно, всем было непросто. «Челси» такой соперник, что их сила и контроль не позволили нам создать моменты в конце игры.