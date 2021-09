5’ Маунт сделал передачу к штрафной «Зенита», Лукаку скинул мяч в центр, но питерцы перехватили и отбились.

12’ Отличный заброс в штрафную площадь «Челси» от Сутормина, последовала скидка от Азмуна на Клаудиньо, который уже мог пробивать, но успел на опережение сыграть Джеймс.

19’ Жоржиньо в центре поля зацепил за ногу Клаудиньо. Ракицкий не стал забрасывать мяч в штрафную, отыграл налево, последовала скидка на Кузяева, который издали нанёс удар, но получилось намного выше перекладины.

32’ Маунт поборолся и сделал передачу в штрафную «Зенита», Лукаку продвинулся вперёд и опасно пробил — Чистяков заблокировал.

38’ Угловой у ворот «Челси», разыграли слева игроки «Зенита», в итоге навесил Клаудиньо, но хозяева отбились. Ракицкий подобрал отскок и пробил с линии штрафной по центру ворот — Менди на месте.

44’ Джеймс с фланга вырезал подачу, Лукаку продавил Чистякова и пробил головой — мяч пролетел выше перекладины ворот «Зенита».

48’ Зиеш сыграл на подборе возле штрафной «Зенита» и пробил в нижний угол — Крицюк в падении забрал мяч.

50’ Рюдигер совершил сольный проход — чуть ли не от своей штрафной набрал скорость немецкий защитник. Кузяев с ним сделать ничего не смог, Барриос тоже был легко обыгран, но мощный удар с линии штрафной площади точным не оказался. Мяч прошел в метре от штанги.

60’ Азмун на скорости влетел в штрафную, Рюдигер в последний момент накрыл опасный удар иранца.

69’ 1:0 Ромелу Лукаку. Аспиликуэта вырезал подачу в штрафную «Зенита», Лукаку опередил Чистякова и головой вколотил мяч в ворота. Крицюк не дотянулся до мяча.

79’ Маунт сделал пас в штрафную «Зенита», Алонсо на замахе убрал Чистякова и пробил в дальний угол — мяч пролетел рядом со штангой.

80’ Азмун ворвался в штрафную «Челси» с правого края и прострелил во вратарскую — Дзюба тянулся, но не сумел переправить мяч в дальний угол. К тому же был зафиксирован офсайд.

90+4’ Лондонцы после перехвата убежали два в два. Лукаку влетел в штрафную «Зенита», но Дуглас классно отработал и накрыл опасный удар бельгийца.

Лучшим игроком матча был признан автор единственного гола — нападающий «Челси» Ромелу Лукаку.

