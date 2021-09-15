ЛЧ. «Челси» обыграл «Зенит», «Бавария» разгромила «Барселону»

15 и 16 сентября проходят матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Группа А

«Брюгге» — «Пари Сен-Жермен»

«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»

Группа B

«Атлетико» — «Порту»

«Ливерпуль» — «Милан»

Группа C

«Бешикташ» — «Боруссия» Д

«Спортинг» — «Аякс»

Группа D

«Шериф» — «Шахтер» Д

«Интер» — «Реал»

Группа E

«Динамо» Киев — «Бенфика» 0:0

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Бенфикой» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы E, которая прошла в Киеве на НСК «Олимпийский», завершилась со счетом 0:0.

В концовке поединка Николай Шапаренко отправил мяч в ворота лиссабонской команды, но главный арбитр взятие ворот не засчитал из-за офсайда у Дениса Гармаша.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Динамо К — Бенфика 0:0 Динамо К: Денис Бойко, Томаш Кендзёра, Илья Забарный, Александр Сирота, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (Александр Караваев, 76'), Виталий Буяльский, Карлос Де Пена (Беньямин Вербич, 76'), Илья Шкурин (Денис Викторович Гармаш, 59') Бенфика: Роман Яремчук (Дарвин Нуньес, 59'), Эвертон (Неманья Радоньич, 59'), Рафаэл Силва (Пицци, 90'), Алехандро Гримальдо, Юлиан Вайгль, Жоау Мариу (Адель Таарабт, 85'), Жилберто Жуниор (Валентин Лацаро, 59'), Morato, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Одиссеас Влаходимос Предупреждения: Рафаэл Силва (21'), Роман Яремчук (44'), Сергей Сидорчук (52'), Юлиан Вайгль (71'), Илья Забарный (73'), Денис Викторович Гармаш (82')

«Барселона» — «Бавария» 0:3

«Бавария» одержала победу над «Барселоной» в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы E, которая прошла на «Камп Ноу», завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Мюнхенцы вышли вперед на 34-й минуте, когда Томас Мюллер пробил из-за пределов штрафной, мяч срикошетил от Эрика Гарсии и залетел в сетку ворот.

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На 56-й минуте гости удвоили свое преимущество. Джамал Мусиала пробил с линии штрафной в штангу, а Роберт Левандовски рассчитал отскок мяча, добив его в сетку.

За пять минут до конца основного времени Левандовски оформил дубль. Он вновь подкараулил отскок в чужой штрафной, на замахе обыграл защитника и мощным ударом поразил цель.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Барселона — Бавария 0:3 Голы: 0:1 Томас Мюллер (34'), 0:2 Роберт Левандовски (56'), 0:3 Роберт Левандовски (85') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Жерар Пике, Эрик Гарсия (Оскар Мингуэза, 66'), Серхи Роберто (Юсуф Демир, 59'), Френки де Йонг, Серхио Бускетс (Pablo Gavira, 59'), Педри, Жорди Альба (Alejandro Balde, 74'), Люк де Йонг (Филиппе Коутиньо, 66'), Мемфис Депай Бавария: Роберт Левандовски, Джамал Мусиала (Серж Гнабри, 70'), Томас Мюллер (Марсель Забитцер, 82'), Лерой Зане (Кингсли Коман, 82'), Леон Горецка, Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, Никлас Зюле (Josip Stanisic, 82'), Деотшанкюль Юпамекано, Бенжамен Павар (Лукас Эрнандес, 66'), Мануэль Нойер Предупреждения: Йозуа Киммих (5'), Деотшанкюль Юпамекано (78'), Pablo Gavira (82')

Группа Е: 1. «Бавария» — 3 очка; 2. «Динамо» К — 1; 3. «Бенфика» — 1; 4. «Барселона» — 0.

Во втором туре «Бавария» примет киевское «Динамо», а «Барселона» в гостях сыграет с «Бенфикой».

Группа F

«Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» 2:1

«Янг Бойз» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы F, которая прошла в Берне, завершилась со счетом 2:1.

«Красные дьяволы» открыли счет на 13-й минуте, когда Бруну Фернандеш с левого фланга вырезал идеальную передачу низом на Криштиану Роналду, который в касание точно пробил между ног голкиперу.

На 35-й минуте гости остались в меньшинстве — Аарон Ван-Биссака получил прямую красную карточку за грубый фол на Кристофере Перрейре.

Хозяева отыгрались на 66-й минуте усилиями Муми Нгамале, который замкнул прострел Сильвана Хефти.

Победный гол футболисты «Янг Бойз» забили на последних секундах встречи. Джесси Лингард допустил чудовищную ошибку, сделав пас на Жордана Сибачо, которому оставалось лишь переиграть Давида де Хеа.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Янг Бойз — Манчестер Юнайтед 2:1 Голы: 0:1 Криштиану Роналду (13'), 1:1 Николас Нгамале (66') Янг Бойз: Давид фон Бальмос, Сильван Хефти (Миралем Сулеймани, 83'), Мохамед Али Камара, Sandro Lauper (Цедрик Цезигер, 90'), Улиссес Гарсия, Кристофер Мартинс (Фабиан Ридер, 82'), Кристиан Фасснахт, Михел Эбишер, Венсан Сьерро (Теосон Жордан Сьебатшё, 46'), Николас Нгамале, Мешак Элия (Вилфрид Канга Ака, 90') Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду (Джесси Лингард, 72'), Поль Погба, Бруну Фернандеш (Неманья Матич, 72'), Джейдон Санчо (Диогу Далот, 37'), Фред (Антони Марсьяль, 89'), Донни ван де Бек (Рафаэль Варан, 46'), Люк Шоу, Гарри Магуайр, Виктор Нильссон Линделёф, Аарон Ван-Биссака, Давид де Хеа Предупреждения: Кристиан Фасснахт (45 + 1'), Кристофер Мартинс (50'), Рафаэль Варан (64') Удаление: Аарон Ван-Биссака (35')

«Вильярреал» — «Аталанта» 2:2

«Вильярреал» сыграл вничью с «Аталантой» в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы F, которая прошла на стадионе «Эль-Мадригал», завершилась со счетом 2:2.

Гости открыли счет на 6-й минуте усилиями Ремо Фройлера, которому ассистировал Дуван Сапата.

«Желтая субмарина» отыгралась на 39-й минуте благодаря голу Ману Тригероса. На 73-й минуте отличился Арно Груневелд с передачи Жерара Морено и принес хозяевам минимальный перевес.

На 79-й минуте на замену вышел Алексей Миранчук, который спустя всего четыре минуты отметился результативной передачей на Робина Госенса, установившего окончательный результат.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Вильярреал — Аталанта 2:2 Голы: 0:1 Ремо Фройлер (6'), 1:1 Ману Тригерос (39'), 2:1 Arnaut Danjuma (73'), 2:2 Робин Гозенс (83') Вильярреал: Херонимо Рульи, Хуан Фойт, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Альфонсо Педраса (Марио Гаспар, 88'), Даниэль Парехо, Этьен Капу (Франсис Коклен, 60'), Ману Тригерос (Мойсес Гомес, 60'), Херар Морено, Булайе Диа (Arnaut Danjuma, 61'), Йереми Пино (Альберто Морено, 72') Аталанта: Дуван Сапата (Йосип Иличич, 70'), Маттео Пессина (Алексей Миранчук, 79'), Руслан Малиновский (Марио Пашалич, 71'), Робин Гозенс, Ремо Фройлер, Мартен де Рон (Теун Коопмейнерс, 70'), Давиде Дзаппакоста, Берат Джимсити (Мерих Демирал, 61'), Хосе Луис Паломино, Рафаэл Толой, Хуан Муссо Предупреждения: Мартен де Рон (24'), Этьен Капу (55'), Херар Морено (65'), Йереми Пино (71'), Франсис Коклен (76'), Франсис Коклен (84')

Группа F: 1. «Янг Бойз» — 3 очка; 2. «Аталанта» — 1; 3. «Вильярреал» — 1; 4. «МЮ» — 0.

Во втором туре «Вильярреал» на «Олд Траффорд» сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Аталанта» у себя дома встретится с «Янг Бойз».

Группа G

«Севилья» — «Ред Булл Зальцбург» 1:1

Испанская «Севилья» на своем поле сыграла вничью с австрийским «Ред Булл Зальцбургом» (1:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

Счет на 21-й минуте открыли гости — пенальти в ворота «Севильи» реализовал Лука Сучич. На 42-й минуте Иван Ракитич, также с «точки», сравнял счет.

Отметим, что всего в ворота испанского клуба в первом тайме было назначено три одиннадцатиметровых, но Карим Адейеми на 13-й минуте и Сучич на 37-й не сумели реализовать свои удары.

На 51-й минуте «Севилья» осталась в меньшинстве — вторую желтую карточку полуяил марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири.

Футбол. Лига чемпионов. Группа G Севилья — Зальцбург 1:1 Голы: 0:1 Luka Sucic (пенальти) (21'), 1:1 Иван Ракитич (пенальти) (42') Севилья: Яссин Буну, Хесус Навас (Gonzalo Montiel, 87'), Жюль Кунде, Диего Карлос, Маркос Акунья, Жоан Жордан (Томас Делейни, 46'), Фернандо, Иван Ракитич (Рафаэль Мир Висенте, 66'), Сусо (Лукас Окампос, 46'), Юссеф Эн-Несири, Алехандро Гомес (Эрик Ламела, 58') Зальцбург: Karim Adeyemi (Ноа Окафор, 80'), Benjamin Sesko (Chukwubuike Adamu, 67'), Nicolas Seiwald (Николас Капальдо, 79'), Мохамед Камара, Бренден Ааронсон, Luka Sucic, Андреас Ульмер, Максимилиан Вебер (Kamil Piatkowski, 51'), Умар Соле, Расмус Кристенсен, Филипп Кён Предупреждения: Диего Карлос (13'), Nicolas Seiwald (15'), Юссеф Эн-Несири (26'), Юссеф Эн-Несири (50'), Иван Ракитич (65'), Томас Делейни (82'), Хесус Навас (84'), Николас Капальдо (84'), Мохамед Камара (90 + 3'), Ноа Окафор (90 + 4')

«Лилль» — «Вольфсбург» 0:0

Французский «Лилль» на своем поле сыграл вничью с немецким «Вольфсбургом» (0:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе G.

Немецкий клуб с 63-й минуты играл в меньшинстве — вторую желтую карточку получил американский защитник Джон Энтони Брукс.

Футбол. Лига чемпионов. Группа G Лилль — Вольфсбург 0:0 Лилль: Иво Грбич, Зеки Мехмет Челик, Жозе Фонте, Свен Ботман, Рейнилду, Жонатан Иконе (Исаак Лихаджи, 74'), Бенжамен Андре, Шека (Amadou Onana, 83'), Анхель Гомес (Юсуф Язиджи, 74'), Джонатан Дэвид, Бурак Йилмаз Вольфсбург: Ваутер Вегорст (Лукас Нмеча, 66'), Ренато Штеффен (Джан-Лука Вальдшмидт, 61'), Максимилиан Филипп (Себастиан Борнау, 66'), Боте Баку (Доди Лукебакио, 61'), Максимилиан Арнольд, Жозуа Гилявоги, Жером Руссийон (Янник Герардт, 83'), Джон Энтони Брукс, Максанс Лакруа, Кевин Мбабу, Коэн Кастельс Предупреждения: Бенжамен Андре (31'), Джон Энтони Брукс (45 + 2'), Жозуа Гилявоги (56'), Жонатан Иконе (63'), Джон Энтони Брукс (63'), Джан-Лука Вальдшмидт (65'), Лукас Нмеча (70'), Максанс Лакруа (86'), Mark van Bommel (86')

Группа G: 1. «Зальцбург» — 1 очко; 2. «Севилья» — 1; 3. «Вольфсбург» — 1; 4. «Лилль» — 1.

Во втором туре, которые пройдет 29 сентября «Севилья» проведет выездную игру с «Вольфсбургом», а «Зальцбург» примет «Лилль».

Группа H

«Мальме» — «Ювентус» 0:3

Туринский «Ювентус» одержал гостевую победу над шведским «Мальмё» (3:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

Счет в матче был открыт на 23-й минуте. Куадрадо здорово навесил с правого фланга в штрафную, у Бентанкура получилась скидка вдоль ворот, и Сандро в падении же затолкал мяч в сетку.

На 43-й минуте был назначен пенальти в ворота «Мальмё». Нильсен завалил Морату руками в своей штрафной, получив ещё и жёлтую карточку за это нарушение правил.

Не очень чётко пробил с «точки» Пауло Дибала, чуть поскользнувшись перед самым ударом, но всё равно мяч полетел в створ, а голкипер дёрнулся в другую сторону и не дотянулся.

А в добавленное к первому тайму время Рабьо навесил с фланга в штрафную «Мальмё», защита сыграла неудачно, фактически отдав мяч Морате, и тот «расстрелял» ворота с нескольких метров.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Мальмё — Ювентус 0:3 Голы: 0:1 Алекс Сандро (23'), 0:2 Пауло Дибала (пенальти) (45') Мальмё: Ismael Diawara, Йо Инге Бергет, Anel Ahmedhodzic, Лассе Нильсен, Franz Brorsson, Сёрен Риекс (Martin Olsson, 75'), Bonke Innocent (Sebastian Nanasi, 75'), Андерс Кристиансен, Erdal Rakip (Adi Nalic, 59'), Veljko Birmancevic (Malik Abubakari, 59'), Антонио-Мирко Колак Ювентус: Альваро Мората (Мойзе Кин, 67'), Пауло Дибала (Аарон Рэмси, 82'), Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур (Уэстон Маккенни, 67'), Мануэль Локателли, Хуан Куадрадо (Деян Кулушевски, 82'), Алекс Сандро, Леонардо Бонуччи, Маттейс де Лигт (Даниэле Ругани, 86'), Данило, Войцех Щенсны Предупреждения: Franz Brorsson (39'), Лассе Нильсен (43'), Маттейс де Лигт (58')

«Челси» — «Зенит» 1:0

Лондонский «Челси» одержал домашнюю победу над питерским «Зенитом» (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Н.

Счет в матче был открыт на 69-й минуте. Аспиликуэта вырезал подачу в штрафную гостей, Ромелу Лукаку опередил Чистякова и головой вколотил мяч в ворота — Крицюк не дотянулся.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Челси — Зенит 1:0 Гол: 1:0 Ромелу Лукаку (69') Челси: Эдуард Менди, Сесар Аспиликуэта (Тьяго Силва, 83'), Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс, Жоржиньо, Матео Ковачич, Маркос Алонсо (Бен Чилвел, 83'), Мэйсон Маунт (Рубен Лофтус-Чик, 90'), Хаким Зиеш (Кай Хаверц, 63'), Ромелу Лукаку Зенит: Сердар Азмун, Claudinho (Андрей Мостовой, 88'), Далер Кузяев (Kirill Kravtsov, 82'), Вендел (Александр Ерохин, 75'), Малком (Артём Дзюба, 75'), Дуглас Сантос, Ярослав Ракицкий (Данил Круговой, 88'), Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Алексей Сутормин, Станислав Крицюк Предупреждения: Сесар Аспиликуэта (45'), Ярослав Ракицкий (62')

Группа Н: 1. «Ювентус» — 3 очка; 2. «Челси» — 3; 3. «Зенит» — 0; 4. «Мальме» — 0.

В следующем туре «Зенит» примет на своем поле «Мальмё», «Челси» в гостях встретится с «Ювентусом» 29 сентября.