Тяжелейший старт для «Реала». «Интер» никак не заслужил на поражение

Ход матча
5' Матч начался с опасного момента у ворота «Реала». Опасно пробил Лаутаро Мартинес, но Тибо Куртуа выручил.
10' Милан Шкриньяр выиграл верховую дуэль и с 11-метровой отметки пробил чуть выше ворот.
📹| 𝚂𝙻𝙾-𝙼𝙾 #𝙻𝚊𝚞𝚝𝚊𝚛𝚘 𝚌𝚒 𝚙𝚛𝚘𝚟𝚊#InterReal 0⃣-0⃣#FORZAINTER ⚫️🔵#UCL pic.twitter.com/qCuaQInI71— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 15, 2021
14' Каземиро нанес пушечный удар по воротам «Интера» — мяч прошел в сантиметрах от рамки.
19' Лаутаро Мартинес пробил головой по центру ворот. Матч набирает обороты.
25' Моментов немного стало меньше, зато фолов — больше.
💥 | 𝙰𝙲𝚃𝙸𝙾𝙽— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 15, 2021
𝟹0' — 𝚄𝚗 𝚏𝚒𝚕𝚖 𝚍'𝚊𝚣𝚒𝚘𝚗𝚎 𝚊 𝚂𝚊𝚗 𝚂𝚒𝚛𝚘 #InterReal 0⃣0⃣#FORZAINTER ⚫️🔵#UCL pic.twitter.com/wY9Ydqd2V2
30' Удар Карима Бензема с угла штрафной отбивает защитник «Интера».
35' Тибо Куртуа прервал опаснейший навес от Ивана Перишича.
37' Лаутаро Мартинес опасно пробил головой. Рядом со штангой прошел мяч. Чуть позже к успеху был близок Марсело Брозович. Его удар прошел возле дальней штанги.
43' Эдин Джеко нанес неприятный удар по центру — Тибо Куртуа на месте.
☄️ @vinijr ☄️#UCL pic.twitter.com/Sx4gU2eNbY— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 15, 2021
54' Отличный момент для взятия ворот, но Джеко не сумел пробить мимо вратарь. Босниец попал по центру.
57' Момент у Дани Карвахаля. Испанец вошел в штрафную с края и пробил под перекладину. Самир ханданович потащил.
67' Было несколько замен, а также попытка сольного прохода от Родриго.
75' Команды обменивались полумоментами, в которых до удара дело не доходило.
85' Моментов стало меньше. Наставники команд стали делать больше замен.
🏁 FP: Inter_es 0-1 @realmadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 15, 2021
⚽ @RodrygoGoes 89'#Emirates | #UCL pic.twitter.com/fj0oZQVFcP
88' Затишье перед бурей. «Реал» разыграл прекрасную комбинацию в две передачи. Партнер сделал заброс в штрафную на Эдуардо Камавингу, который в касание набросил на 11 место, куда набегал Родриго. Бразилец сразу же пробил левой ногой мимо вратаря. 1:0.
90+4' Карло Анчелотти сделал замену, чтобы сбить темп игры. У «Интера» не было опасных моментов, лишь неудачный навес в штрафную соперника.
Игра завершилась победой «Реала» со счетом 2:0. Тем не менее она далась «сливочным» нелегко.
Турнирная таблица
«Реал» набрал 3 очка, но занимает второе место после «Шерифа», у которого лучше разница голов. В следующем туре «сливочные» поборются за первое место с молдавским коллективом. Это будет 28 сентября.
🤍 ¡VAMOS EQUIPO! 🤍#UCL pic.twitter.com/aYBfGZmNga— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 15, 2021
«Интер» занял третье место, опередив «Шахтер» по разнице голов. 28 сентября «нерадзурри» поедут в гости к «горнякам».
Прямая речь
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти
— Пришлось помучиться. В первом тайме «Интер» держал высокий темп, который окупился во втором тайме. Матч был очень сбалансированным. Мы теряли слишком много мячей, позиция Брозовича поставила нас в затруднительное положение, но мы защитили себя.
Нападающий «Интера» Эдин Джеко
— Совершенно незаслуженное поражение. Мы достойны лучшего результата. Конечно, сложно рассчитывать на большее, если у тебя не получается забить гол. У нас был отличный матч.
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа
— Вы должны верить. У «Реала» есть цели. Возможно, сегодня мы провели не лучший матч, но мы победили. В перерыве Анчелотти все исправил. Второй тайм мы провели лучше.