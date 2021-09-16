Тяжелейший старт для «Реала». «Интер» никак не заслужил на поражение

Используй «Интер» свои моменты и матч мог бы закончиться по-другому. «Реалу» очень тяжело дался первый тайм, но подопечные Карло Анчелотти смогли переломить ход событий во второй половине встречи.

Ход матча

5' Матч начался с опасного момента у ворота «Реала». Опасно пробил Лаутаро Мартинес, но Тибо Куртуа выручил.

10' Милан Шкриньяр выиграл верховую дуэль и с 11-метровой отметки пробил чуть выше ворот.

14' Каземиро нанес пушечный удар по воротам «Интера» — мяч прошел в сантиметрах от рамки.

19' Лаутаро Мартинес пробил головой по центру ворот. Матч набирает обороты.

25' Моментов немного стало меньше, зато фолов — больше.

30' Удар Карима Бензема с угла штрафной отбивает защитник «Интера».

35' Тибо Куртуа прервал опаснейший навес от Ивана Перишича.

37' Лаутаро Мартинес опасно пробил головой. Рядом со штангой прошел мяч. Чуть позже к успеху был близок Марсело Брозович. Его удар прошел возле дальней штанги.

43' Эдин Джеко нанес неприятный удар по центру — Тибо Куртуа на месте.

54' Отличный момент для взятия ворот, но Джеко не сумел пробить мимо вратарь. Босниец попал по центру.

57' Момент у Дани Карвахаля. Испанец вошел в штрафную с края и пробил под перекладину. Самир ханданович потащил.

67' Было несколько замен, а также попытка сольного прохода от Родриго.

75' Команды обменивались полумоментами, в которых до удара дело не доходило.

85' Моментов стало меньше. Наставники команд стали делать больше замен.

88' Затишье перед бурей. «Реал» разыграл прекрасную комбинацию в две передачи. Партнер сделал заброс в штрафную на Эдуардо Камавингу, который в касание набросил на 11 место, куда набегал Родриго. Бразилец сразу же пробил левой ногой мимо вратаря. 1:0.

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Интер — Реал Мадрид 0:1 Гол: 0:1 Родриго (89') Интер: Самир Ханданович, Милан Шкриньяр, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан (Дензел Дюмфрис, 55'), Николо Барелла (Матиас Весино, 84'), Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу (Артуро Видаль, 65'), Иван Перишич (Федерико Димарко, 55'), Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 65') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Марко Асенсио, 90'), Карим Бензема, Лукас Васкес (Родриго, 65'), Лука Модрич (Эдуардо Камавинжа, 80'), Каземиро, Федерико Вальверде, Давид Алаба, Начо Фернандес, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль, Тибо Куртуа Предупреждения: Лаутаро Мартинес (45 + 1'), Давид Алаба (60')

90+4' Карло Анчелотти сделал замену, чтобы сбить темп игры. У «Интера» не было опасных моментов, лишь неудачный навес в штрафную соперника.

Игра завершилась победой «Реала» со счетом 2:0. Тем не менее она далась «сливочным» нелегко.

Турнирная таблица

«Реал» набрал 3 очка, но занимает второе место после «Шерифа», у которого лучше разница голов. В следующем туре «сливочные» поборются за первое место с молдавским коллективом. Это будет 28 сентября.

«Интер» занял третье место, опередив «Шахтер» по разнице голов. 28 сентября «нерадзурри» поедут в гости к «горнякам».

Прямая речь

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти

— Пришлось помучиться. В первом тайме «Интер» держал высокий темп, который окупился во втором тайме. Матч был очень сбалансированным. Мы теряли слишком много мячей, позиция Брозовича поставила нас в затруднительное положение, но мы защитили себя.

Нападающий «Интера» Эдин Джеко

— Совершенно незаслуженное поражение. Мы достойны лучшего результата. Конечно, сложно рассчитывать на большее, если у тебя не получается забить гол. У нас был отличный матч.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа

— Вы должны верить. У «Реала» есть цели. Возможно, сегодня мы провели не лучший матч, но мы победили. В перерыве Анчелотти все исправил. Второй тайм мы провели лучше.