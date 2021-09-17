Месси не усиливает атаку и портит оборону ПСЖ

Звездный новичок ПСЖ Лионель Месси не демонстрирует тот футбол, который от него ждут. Разбираемся в причинах проблем нападающего и его команды.

Месси, Неймар и Мбаппе пока лишь мешают друг другу

У Маурисио Почеттино проблемы в «Пари Сен-Жермен». В этом сезоне, когда в его распоряжении оказались Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси, аргентинский наставник должен сделать почти невозможное.

В футболе часто звучит штамп, что все тренеры хотели бы иметь проблему выбора между двумя форвардами в хорошей форме, но ситуация в ПСЖ находится на совершенно другом уровне, и ее трудно сравнить с чем-либо в последнее время.

Атакующее трио «Барселоны» MSN в составе Месси, Луиса Суареса и Неймара действовало великолепно, когда они выступали вместе на «Камп Ноу», равно как и BBC «Реала» с участием Гарета Бейла, Карима Бензема и Криштиану Роналду.

Но это трио другое. У остальных была одна очевидная звезда и двое в качестве группы поддержки, хотя и самого высокого качества. Теперь, в Париже, есть три игрока, которые справедливо будут чувствовать, что атака команды должна строиться вокруг них.

С Месси у ПСЖ появилось еще больше дисбаланса

В среду «Пари Сен-Жермен» впервые в Лиге чемпионов смог выпустить одновременно на поле свое атакующее трио суперзвезд. Однако вместо фейерверка они провалились, тогда как ПСЖ сыграл вничью 1:1 со скромным «Брюгге».

«Призрачные», — таким был заголовок L’Equipe в четверг. В то время как победитель Лиги чемпионов 2020 года «Бавария» и финалист турнира в прошлом сезоне «Манчестер Сити» выиграли, забивая свободно, выступление ПСЖ подчеркнуло, что у команды все еще есть явные недостатки, несмотря на то, что она способна выставить на поле трех лучших нападающих мира.

Тот факт, что вратарь Кейлор Навас был наиболее загруженным голкипером в этот вечер, а также — лучшим игроком ПСЖ — должно вызывать беспокойство у Почеттино перед тем, как сыграть с более сильными соперниками. «У нас великолепный состав, но нам нужно найти баланс», — объяснял Почеттино.

Тем не менее, учитывая великолепную работу ПСЖ во время летнего трансферного окна, аргентинский тренер знает, что у него нет права на ошибку в сезоне, когда многими наблюдателями клуб, поддерживаемый Катаром, считался фаворитом на победу в Лиге чемпионов.

ПСЖ не хватает Верратти

За внешним лоском прихода Месси реальность такова, что полузащита и оборона парижан по-прежнему выглядят слишком уязвимыми, что позволило столь скромной команде, как «Брюгге», нанести 16 ударов по воротам.

Это должно настораживать фанатов клуба, учитывая, что его следующим соперником на групповом этапе уже будет «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы посетит «Парк де Пренс» 28 сентября, что дает Почеттино мало времени, дабы сделать команду более твердой.

ПСЖ, скорее всего, проиграл бы «Брюгге» без Наваса, который, не по своей вине, теперь вынужден бороться за статус первого номера коллектива с новичком Джанлуиджи Доннаруммой. Даже подписание экс-полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума и бывшего защитника «Интера» Ашрафа Хакими на правый фланг обороны не помогло остановить волну атак бельгийцев.

Вейналдум проиграл удивительное количество отборов, и ему не помог Леандро Паредес — оба были заменены Почеттино, чья полузащита явно страдает с отсутствием Марко Верратти. У итальянской звезды превосходное умение держать и передавать мяч, что снижает давление на партнеров по команде.

Успех ПСЖ зависит от решения проблемы с балансом

С Месси и Неймаром у ПСЖ атака, которая с трудом отходит назад в игре без мяча, что приводит к тому, что полузащитники часто оказываются в численном меньшинстве, в результате чего оборона становится уязвимой и быстро устающей. Это стоило французскому гранду чемпионства, не говоря уже о результатах в главном еврокубке, тогда как появление иконы «Барселоны» лишь усугубило ситуацию.

Расположение Месси справа в нападении из трех форвардов обеспечивает слабое прикрытие полузащите или Хакими, который по своей природе является весьма атакующим игроком и оставляет позади себя пространство, поэтому соперник может свободно контратаковать.

Таким образом, звездный новичок пока не может проявить себя должным образом в ПСЖ, где неясными выглядят функции каждого из звездных нападающих, тогда как его, а также — Неймара и Мбаппе, недостаточная работа в отборе создает проблемы команде в защите. Если Почеттино не исправит эту ситуацию, ему и Месси будет тяжело рассчитывать на успех в Париже.