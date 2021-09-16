Хаотичная, но зрелищная победа. «Ман Сити» провел свой самый результативный матч в ЛЧ

В 1-м туре ЛЧ «Ман Сити» одержал домашнюю победу над «Лейпцигом» со счетом 6:3. Обзор СМИ после яркого матча.

«Ман Сити» сделал заявление о намерениях

Марк Кричли из The Independent отмечает, что «Ман Сити» сделал уверенную заявку на солидное выступление в ЛЧ в этом сезоне:

«Их новичок за 100 миллионов фунтов стерлингов заявил о себе на новом для себя уровне Лиги чемпионов, а "Манчестер Сити" продемонстрировал, почему многие ожидают, что они оправятся от разочарования в финале прошлого сезона и смогут пойти еще дальше. Блестящий индивидуальный гол Джека Грилиша в его дебютном европейском матче был одним из девяти, забитых на "Этихаде".

Кристофер Нкунку сделал хет-трик за гостей, но это был тот вечер, когда даже такое событие было пустяком. Каждый гол Нкунку позволял "Лейпцигу" сократить отставание на один мяч. За каждым из них быстро следовал гол "Сити".

Натан Аке, Рияд Марез, Жоау Канселу и Габи Жезус также записали свои имена в протокол, а Кевин Де Брюйне и Фил Фоден вернулись после травм. Норди Мукиеле стал автором автогола, а Анхелиньо получил красную карточку. Тем не менее, этот вечер больше всего запомнится Грилишу и станет заявлением о намерениях "горожан", которые увереннно обыграли команду, всего два сезона назад ставшую полуфиналистом ЛЧ».

«Ман Сити» — «Лейпциг» globallookpress.com

Вы забьете, сколько сможете...

Обозреватель «СЭ» Андрей Кузичев сравнивает матч «Ман Сити» с игрой бразильцев:

«Сюжет напоминал поговорку о бразильцах, которые позволяют сопернику сколько он сможет, а сами забивают столько, сколько захотят. Нкунку поразил цель аж три раза, только чемпионы Англии отличились в два раза больше. Как только "быки" приближались — следовал ответный и, как правило, эффектный удар. Поспорить за звание самого-самого гола могут отлично дебютировавший в турнире Грилиш и Жоау Канселу».

«Ман Сити» набирает обороны, а Грилиш продолжает процветать

Нил Джонстон из BBC отмечает положительные моменты для «Ман Сити»:

«Гвардиола перед игрой для мотивации призывал своих игроков использовать боль от поражения в финале Лиги чемпионов прошлого сезона, чтобы сделать новый шаг в турнире.

В потрясающем матче "горожане" забили по три гола в каждом из таймов, а за последние четыре игры в их активе теперь 17 забитых мячей.

Хет-трик Нкунку говорит о том, что Гвардиола не был полностью удовлетворен увиденным. Однако в игре "Сити" было много положительных моментов, и команда продолжает набирать обороты в сезоне.

Де Брюйне выглядел совсем не как игрок, который впервые вышел в основном составе после травмы — он продемонстрировал великолепную игру. А Джек Грилиш показал, что является игроком уровня ЛЧ. Полузащитник сборной Англии продолжает процветать в новом клубе и сотворил один из лучших моментов матча, забив яркий гол. Он еще и ассистировал Натану Аке.

Джек Грилиш globallookpress.com

Кроме того, с Филом Фоденом, который появился впервые после финала ЛЧ, команда Гвардиолы выглядит сильнее с каждой игрой».

Вечер Нкунку

Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов выделяет автора хет-трика Кристофера Нкунку:

«Это был звёздный вечер не Грилиша или кого-то другого из состава хозяев, а Нкунку. Француз стал вторым игроком после Лео Месси, оформившим хет-трик в ворота "Ман Сити" в Лиге чемпионов. На 73-й минуте Нкунку завершил (на этот раз ногой) комбинацию с участием Мукиэле и Юссуфа Поульсена...

Кристофер Нкунку globallookpress.com

...На двоих соперники нанесли 26 ударов — 17:9 (в створ — 8:3) в пользу "Ман Сити". По владению гости фактически не уступили хозяевам. Любопытно, что сотворивший хет-трик Нкунку пробил по воротам всего три раза, то есть реализовал все свои шансы. Ещё в этой удивительной игре встретились Гвардиола и защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол. Правда, хорват по прозвищу Пеп (в честь тренера, конечно) сыграл всего 10 минут».

Родри порадовал Гвардиолу

Саймон Байковски из manchestereveningnews — о вкладе Родри в победу «Сити»:

«Возможно, больше всего в этом матче Гвардиолу порадовал вклад Родри. У испанца возникли трудности после переезда на "Этихад". Лучше всего это подчеркивает тот факт, что болельщики до сих пор говорят о необходимости найти замену для Фернандиньо, хотя именно Родри должен был стать ей, когда более двух лет назад перешел в "Сити".

Как отмечал Гвардиола, роль опорного полузащитника в его команде заключается не в том, чтобы командовать всем, а в том, чтобы поддерживать все в рабочем состоянии, чтобы другие могли сиять.

Родри гораздо лучше справлялся с этой задачей в своем втором сезоне в "Сити". Однако он дал сбой в самые неподходящие моменты плей-офф ЛЧ, так что его оставили на скамейке запасных во втором полуфинале, а затем и в финале.

На этой неделе он сказал, что его работа — показать тренеру, что он может быть готов в важные моменты. И продемонстрировал многообещающее начало сезона.

Игрок, которого регулярно критикуют за замедление игры команды, стал катализатором их первого гола: его точный пас на Рияда Мареза катапультировал команду вперед, чтобы заработать угловой, что привело к тому, что Натан Аке забил головой. Это успокоило "синих" и сняло напряжение, и вскоре после этого последовал второй гол».

Цифры матча

Sky Sports приводит статистические данные от Opta:

«Это была самая результативная игра Манчестер Сити в Лиге чемпионов, которая превзошла результат матча с "Монако" (5:3) в феврале 2017 года.

Это был 300-й матч Гвардиолы в "Манчестер Сити" во всех турнирах (219 побед, 36 ничьих и 45 поражений) и 750-й матч в его тренерской карьере (547 побед, 113 ничьих и 90 поражений).

Грилиш стал первым англичанином, который забил и ассистировал в своем дебютном матче в Лиге чемпионов после Уэйна Руни против "Фенербахче" в сентябре 2004 года.

Нкунку, который стал первым футболистом "РБ Лейпциг", сделавшим хет-трик в Лиге чемпионов, стал лишь вторым игроком, сделавшим хет-трик против "Ман Сити" в турнире после Лионеля Месси в октябре 2016 года».