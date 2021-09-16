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    На характере. «Локомотив» в меньшинстве спасся в матче с «Марселем»

    Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с «Марселем» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Рассказываем, как это было

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    «Локомотив» — «Марсель»
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    «Локомотив» — «Марсель»
    «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с «Марселем» — 1:1. Французы имели большое игровое преимущество, а после того, как хозяева остались в меньшинстве, исход матча казался предрешенным. Но «Локомотив» проявил характер и в концовке отыгрался после классного удара новичка Анджорина.

    Ход матча

    9’ Гендузи ворвался в свободную зону, дошёл до штрафной «Локомотива» и пробил в ближний угол. Гильерме отразил мяч на угловой.

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    • 18’ Москвичи накрыли соперника прессингом, Камано влетел в штрафную «Марселя»с левого края и пробил — мяч после рикошета прилетел к Лопесу.

    21’ Мурило при попытке вынести мяч с линии штрафной площади попал в Баринова, и мяч срикошетил в штрафную площадку, куда рвался Ронжье, но мяч в ногах соперника успел забрал Гилерме.

    «Локомотив» — «Марсель»
    uefa.com

    28’ Гендузи вошёл в штрафную «Локо», получил обратный пас от Ундера и пробил в верхний угол — Гильерме перевёл мяч на угловой.

    31’ Смолов рванул по левому флангу, накрутил защитника и неожиданно пальнул в ближний угол — мяч угодил в штангу ворот «Марселя» и вылетел в поле.

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    • 39’ Угловой на правом фланге заработали французы. Подача последовала на дальнюю штангу, и головой с отскоком от газона пробивал Салиба — Гилерме пришлось вытаскивать мяч из-под перекладины.

    45+1’ Смолов в контратаке дотащил мяч до чужой штрафной площади. Мяч из-под ног Фёдора выбил защитник, но тут же в касание с подбора пробивал Жемалетдинов, но Пау Лопесу в падении мяч удалось забрать.

    «Локомотив» — «Марсель»
    uefa.com

    57’ Удаление и пенальти в ворота «Локомотива». Ундер на скорости влетел в штрафную хозяев и упал после контакта с Тикнизяном. Москвичи остались в меньшинстве — это была вторая жёлтая карточка для Наира.

    59’ 0:1 Дженгиз Ундер. Ундер с пенальти мощно пробил по центру ворот, а Гильерме завалился в правый угол.

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    • 64’ Ундер с правого фланга остро прострелил вдоль линии вратарской площади, и Бамба в падении едва не сумел сработать на замыкании.

    74’ На правый край штрафной площади «Локо» прошла передача на Гендузи, который простреливал на силу вдоль ворот, но Гилерме удалось отбить мяч ногой на угловой.

    «Локомотив» — «Марсель»
    uefa.com

    89’ 1:1 Фаустино Анджорин. Москвичи выиграли борьбу, Лисакович разогнал контратаку, Анджорин дошёл до штрафной «Марселя» и технично уложил мяч в дальний угол ворот — Лопес не дотянулся. (видео)

    90+2’ Де ла Фуэнте с фланга навесил в штрафную «Локомотива», Энрике набежал и технично бил в дальний угол — Магкеев подставил голову и выбил мяч.

    Футбол. Лига Европы. Группа E
    Локомотив — Марсель 1:1
    Голы: 0:1 Дженгиз Ундер (пенальти) (59'), 1:1 Faustino Anjorin (89') Локомотив: Гилерме, Мурило Серкейра, Станислав Магкеев, Тин Едвай, Наяир Тикнизян, Рифат Жемалетдинов (Faustino Anjorin, 63'), Дмитрий Баринов, Даниил Куликов (Константин Марадишвили, 56'), Alexis Beka (Александр Сильянов, 63'), Фёдор Смолов (Виталий Лисакович, 75'), Франсуа Камано (Гирано Керк, 75') Марсель: Амин Арит (Конрад де ла Фуэнте, 56'), Ahmadou Bamba Dieng (Луис Энрике, 83'), Жерсон (Пап Гуй, 83'), Дженгиз Ундер, Маттео Гюэндузи (Поль Лирола, 83'), Бубакар Камара, Luan Peres, Альваро Гонсалес, Вильям Салиба, Валентин Ронжье, Пау Лопес Предупреждения: Alexis Beka (22'), Наяир Тикнизян (34'), Бубакар Камара (37'), Валентин Ронжье (62') Удаление: Наяир Тикнизян (58')

    Турнирная таблица

    «Марсель» и «Локомотив» набрали по первому очку в еврокубках и занимают соответственно вторую и третью строчку в таблице группы Е.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    А лидирует в квартете турецкий «Галатасарай», который на своем поле сумел обыграть римский «Лацио».

    Группа Е

    Следующие матчи

    Во втором туре группового этапа Лиги Европы 30 сентября «Локомотив» проведет выездную игру с «Локомотивом», а «Марсель» примет «Галатасарай».

    Календарь и таблица РПЛ

    В ближайшем матче РПЛ москвичи 20 сентября в Екатеринбурге сыграют с «Уралом». «Марсель» в рамках Лиги 1 19 сентября ждет домашний матч с «Ренном».

    Прямая речь

    Марко Николич, главный тренер «Локомотива»

    — Доволен тем, как сегодня отработали игроки. В начале матча у нас были хорошие подходы, мы старались выбегать из защиты, Смолов попал в штангу. К сожалению, многое не получилось с технической стороны. Но в целом я доволен работой команды.

    «Локомотив» — «Марсель»
    uefa.com

    Хорхе Сампаоли, главный тренер «Марселя»

    — У нас было подавляющее преимущество по ходу всей игры. К сожалению, мы не смогли забить больше одного гола. У «Локомотива» единственный опасный момент воплотился в забитый мяч. Но что поделать, это футбол. Будем готовиться дальше. Доволен, как сыграла команда: мы создали много моментов, пытались победить.

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    Поймите, у нас совсем молодая команда — всё впереди. Конечно, обидно, что уезжаем из Москвы без победы. Но получилось так, как получилось. Да, сегодня мы потеряли очки, но ничего страшного не произошло. Впереди много матчей: постараемся наверстать упущенное. Наша цель — выйти в плей-офф Лиги Европы.

    «Локомотив» — «Марсель»
    uefa.com

    Вильям Салиба, защитник «Марселя»

    — Я очень разочарован! Мы играли лучше «Локомотива», но, к сожалению, уезжаем из Москвы лишь с одним очком. Мы приехали в Россию с одной целью — заработать три очка. Но сами в большинстве упустили победу. Теперь нужно исправлять ситуацию: набирать очки в следующих матчах.

    Всё о футболе России

    Если неудовлетворенность результатом, но при этом мы хорошо действовали по ходу всей игры: создавали моменты, прессинговали. Вопросы есть к результату, но не к игре. Что касается нового тренера, с Сампаоли наша игра меняется: мы играем лучше и лучше. Наши победы впереди.

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