Простота — залог успеха. «Шериф» на контратаках обыграл «Шахтер»

«Шериф» продемонстрировал, как нужно играть против соперника, который намного лучше обращается с мячом. Команда Юрия Вернидуба мастерски уходила в контратаки, которые в итоге и стали главным оружием молдавского коллектива в этом матче.

Ход матча

6' «Шериф» активно стартовал и провел пару неплохих атак, однако команде в этих эпизодах не хватало точности.

9' Тете попытался пробить с дальней дистанции, но мяч свалился с ноги и полете далеко от ворот.

16' «Шахтер» долго контролировал мяч, но у «Шерифа» вышла отличная контратака, которая свела на нет все усилия гостей. После навеса Адама Траоре в падении пробил под перекладину Андрею Пятову.

WHAT. A. GOAL!

📸 Adama Traore volleys debutants ahead ⚽️

First ever Champions League goal for Sheriff ✅#UCL pic.twitter.com/u8Yq7wadif — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 15, 2021

19' «Шериф» продолжил играть на кураже и создал еще один момент. Жасур Яхшибоев заставил Пятова сделать сейв.

24' Марлон не смог точно пробить по воротам «Шерифа» после навеса с углового.

27' Педриньо не смог попасть в правый угол дальним ударом.

33' Первый опасный момент у «Шахтера». Лассина Траоре нанес удар в верхний угол, но Георгиос Атанасиадис удачно вступил в игру. Минутой позже головой с 11-метровой отметки пробил Исмаили. Мяч пошел чуть выше ворот.

45' Первый тайм завершался неточными ударами Майкона и Матвиенко.

51' Педриньо оказался в штрафной площади «Шерифа», но не сумел пробить мимо вратаря. Атанасиадис взял, идущий по центру, мяч.

57' Педриньо оказался на оперативном пространстве и подстроившись под удар, пробил в нижний угол. Атанасиадис сложился и перевел мяч на угловой.

62' «Шахтер» больше бил, больше держал мяч, но очередная контратака хозяев привела ко взятию ворот. Момо Янсане после навеса партнера по команде пробил головой под перекладину. пятов не вытащил.

75' Отрезок игрового времени прошел без опасных моментов. Команды провели несколько перестановок.

80' Франк Кастаньеда пробил по воротам «Шахтера», но удар пошел по центру.

84' Майкон с отскока пробил в сторону ворот — защитник заблокировал удар.

87' Матвиенко не сумел точно пробить с края штрафной.

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Шериф — Шахтёр Д 2:0 Голы: 1:0 Адама Траоре (16'), 2:0 Momo Yansane (62') Шериф: Георгиос Атанасиадис, Fernando Costanza, Danilo Arboleda, Густаво Дуланто, Cristiano, Edmund Addo (Stjepan Radeljic, 85'), Sebastien Thill, Адама Траоре, Димитрис Коловос (Momo Yansane, 55'), Frank Castaneda (Бобан Николов, 85'), Djasur Yakhshibaev (Бруно Фелипе, 67') Шахтёр Д: Лассина Траоре, Фернандо (Mykhaylo Mudryk, 65'), Педриньо, Тете (Марлос, 46'), Маркос Антониу (Алан Патрик, 65'), Майкон Барберан, Исмаили, Николай Матвиенко, Марлон, Додо, Андрей Пятов Предупреждение: Густаво Дуланто (42')

90+5' Матч завершился победой «Шерифа». «Шахтер» ничего не смог сделать с соперником.

Турнирная таблица

«Шериф» набрал 3 очка и временно возглавил таблицу группы D. 28 сентября команда поедет в гости к мадридскому «Реалу».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Шахтер» с разницей -2 занимает последнее место в квартете. 28 сентября «горняки» примут у себя миланский «Интер».

Прямая речь

Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби

— В футболе поражения бывают. Если мы приехали к «Шерифу», то не обязаны были выигрывать. Сегодня нам не повезло, а «Шерифу» наоборот. Раз так получилось, значит, мы виноваты. У моей команды много сильных футболистов, но пока не стали сильной командой. Ошибается тот, кто называет нас сейчас сильной командой. Потенциально — можем и, думаю, станем. Сильная команда понимает, что матчи бывают разные, как лучше всего готовиться. В первую очередь я о двух пропущенных мячах.

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб

— Хорошая игра. Хороший соперник, постоянный участник ЛЧ, выходил из группы не раз. Но знал: мои ребята в скорости, технике не так-то уступают. Рад, счастлив за своих ребят. Показали неплохой футбол. Да, играли от обороны, по-другому не могли соревноваться. Не дали шансов такому клубу забить. А свои выходы из обороны в атаку использовали на ура, могли забить еще. Я сегодня очень счастливый человек. Думаю, и ребята тоже

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко

— Мы все очень сильно расстроены. Не видел еще видео, но в первом моменте произошло неудача, нога поехала. Во втором голе — контратака. Будем разбирать.

Защитник «Шерифа» Фернандо Костанца

— Очень рад тем, как прошла игра. Добились поставленной цели. Думаю, мы можем достигнуть хороших результатов.