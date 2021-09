Простота — залог успеха. «Шериф» на контратаках обыграл «Шахтер»

6' «Шериф» активно стартовал и провел пару неплохих атак, однако команде в этих эпизодах не хватало точности.

9' Тете попытался пробить с дальней дистанции, но мяч свалился с ноги и полете далеко от ворот.

16' «Шахтер» долго контролировал мяч, но у «Шерифа» вышла отличная контратака, которая свела на нет все усилия гостей. После навеса Адама Траоре в падении пробил под перекладину Андрею Пятову.

WHAT. A. GOAL!

📸 Adama Traore volleys debutants ahead ⚽️

First ever Champions League goal for Sheriff ✅#UCL pic.twitter.com/u8Yq7wadif