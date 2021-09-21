Казнить нельзя помиловать. Уволит ли Федун из «Спартака» Руя Виторию?

За последнюю неделю московский «Спартак» потерпел две серьезных неудачи, уступив польской «Легии» на старте группового этапа Лиги Европы и проиграв ЦСКА в столичном дерби. Учитывая неудачное выступление команды на старте сезона, в полный рост встал вопрос о возможной смене главного тренера.

Кошмарный сезон Витории

Руй Витория стал тренером «Спартака» перед стартом сезона-2021/22. Назначение малоизвестного португальского специалиста в год столетия клуба вызвало немало противоречий.

Зарема Салихова, супруга владельца клуба Леонида Федуна, была резко против кандидатуры Витории, который после нескольких удачных сезонов во главе «Бенфики», отправился на заработки в Саудовскую Аравию, не скрывая, что прельстился хорошим контрактом (7 миллионов евро в год).

В знак протеста она даже вышла из совета директоров клуба.

Лично для меня арабские чемпионаты — это как кладбище для кораблей. Туда едут только за деньгами, доигрывать как игроки, так и тренеры. Выигранные титулы в Саудовской Аравии лично для меня не являются основанием, что данный тренер подходит «Спартаку». Я предпочитаю действующих тренеров из Европы, из Италии или Франции, которые привыкли работать в стрессе и не выпадали из футбольной жизни, которые выбирают карьеру, а не арабские или китайские деньги. Для «Спартака» в год столетия я бы выбрала тренера с амбициями, который через «Спартак» стремится попасть в мировую футбольную элиту, а не ставит Россию в один ряд с Саудовской Аравией. Зарема Салихова

Зарплата тренерского штаба португальца в московском клубе была куда скромнее, чем в «Аль-Насре» — 3 млн евро. Но сам Витория не скрывал, что ему хочется поработать в более конкурентном чемпионате, чем арабский.

Несмотря на холодный прием от Заремы, болельщиков и экспертов, Руй начал довольно бодро, выиграв предсезонный турнир «Кубок Матч Премьер».

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Красно-белые уверенно громили соперников, которые, правда, были куда скромнее чем в предыдущие годы — «Рубин», «Сочи» и «Химки».

Однако старт сезона у красно-белых совсем не задался — «Спартак» проиграл «Рубину» и дебютанту РПЛ «Нижнему Новгороду», а вернувшиеся в высший дивизион «Крылья Советов» одолел только благодаря сомнительному пенальти.

Хуже того, в квалификации Лиги чемпионов красно-белые без шансов уступили португальской «Бенфике», дважды проиграв со счетом 0:2.

Кошмарный сезон Руя Витории продолжается: на данный момент «Спартак» потерпел 7 поражений в 11 проведенных во всех турнирах матчах и занимает 9-е место в таблице РПЛ. В 5 матчах «Спартак» не забивал вообще, а в 10 из 11 забивал не больше 1 гола.

В последних матчах москвичи неудачно стартовали в групповом этапе Лиги Европы, дома проиграв «Легии» (0:1), а затем в рамках РПЛ уступили в принципиальнейшем дерби ЦСКА (0:1).

Это при том, что, по слухам, Леонид Федун обещал на встрече с ВИП-болельщиками, что команда наберет 6 очков в этих встречах. Судьба Руя Витории повисла на волоске.

Виноват ли Витория в неудачах «Спартака»?

При этом, винить в неудачах «Спартака» португальского специалиста сложно, он старается как может, но против него играет сразу несколько факторов.

1. Нездоровая атмосфера в клубе

Вряд ли какому-то тренеру послужит большим подспорьем то, что руководство клуба, пригласившее его на работу не только не поддерживает его, а еще и активно критикует с первого дня.

Именно этим занимается Зарема Салихова, чье влияние на клубные дела, несмотря на неофициальный статус, неоспоримо.

Зарема, Федун и Станислав Черчесов globallookpress.com

Не очень помогало Витории и то, что спортивный директор Дмитрий Попов, вместо того чтобы заниматься комплектованием команды, был втянут в конфликты с Салиховой, которые вышли на новый уровень абсурдности и публичности, после того как он покинул свой пост.

Добавьте к этому болельщиков, которые вместо поддержки команды воют с руководством клуба и стыдят игроков.

2. Проблемы с составом и травмами

В составе «Спартака» есть несколько проблемных позиций, который годами не удается закрыть, и главная из них — опорная зона. После того как Денис Глушаков слил себя из клуба, а Фернандо был продан, эта зона стала головной болью нескольких тренеров подряд.

Дыру в опорной зоне не слишком удачно пытались заткнуть номинальным защитником Кралом. Потом, от чеха не без труда избавились, купив нему на замену голландца Хендрикса, который оказался еще хуже. При этом летом клуб избавился от Артема Тимофеева — как раз агрессивного опорника.

Зобнин выбыл на месяц globallookpress.com

Ситуацию до поры до времени удавалось поправить парой Зобнин — Умяров, но Роман получил травму и выбыл на месяц, оставив Виторию с не внушающей особых надежд парой Умяров — Хендрикс в центре поля. А в дерби с ЦСКА вместо голландца и вовсе играл дебютант Литвинов.

С позицией правого защитника у «Спартака» проблемы тянутся примерно столько же и во много оттого, что ее не удается решить, с Ещенко продолжают продлевать контракт.

Дыру пытались заткнуть Петковичем, пытались в основного правого защитника вырастить Рассказова, пробовали закрыть край Зобниным и Мозесом, интегрировали на фланг Маслова.

В межсезонье проблемная позиция так и не была закрыта. На флажке на вырост был куплен бельгиец Максимилиано Кофрие, который способен выходить не только в центре обороны, но и на правом фланге, но на решение проблемы это не тянет.

Кофрие в матче с ЦСКА globallookpress.com

Ну и травмы, травмы, травмы. Даже в хорошо укомплектованной линии атаки это создавало проблемы, что уж говорить о других линиях.

Команде долго не мог помочь Квинси Промес, вылетел на месяцы разыгравшийся было на сборах Мелкадзе, на месяц команды лишилась Зобнина, еще перед стартом сезона травмировался Маслов.

В Португалии за Виторией закрепилась репутация специалиста, умеющего работать с молодежью, теперь ему приходится применять свои таланты и в «Спартаке».

3. Саботаж

Не хочется ударяться в конспирологию, но очень «вовремя» в прессе стали всплывать бывшие футболисты, делящиеся инсайдами якобы от игроков «Спартака», о том что сборы с Виторией были «самыми легкими в их жизни» и что не было « никакой нагрузки с точки зрения физической и функциональной составляющих».

После такого даже обычно дипломатичный Витория не выдержал, ответив журналистам довольно резко. Цель таких вбросов очевидна — показать что «тренер-шабашник» относится к своим обязанностям спустя рукава и не напрягает игроков, которые вошли в сезон в расслабленном режиме.

Руй Витория globallookpress.com

Но тут важно помнить, что Витория в Азии заработал себе репутацию жесткого тренера, например он штрафовал игроков за удаление и то, что футболист влетел во вратаря соперника в одном из матчей. При этом тираном-самодуром не был, и игроки его уважали.

Так что попытки «раскачать лодку» пока не проходят — сами игроки «Спартака» и опровергли «инсайды».

Что дальше?

После неудачи в дерби со «Спартаком» многие ждут решения об отставке Витории. Такой ход со стороны руководства «Спартака» никого бы не удивил, особенно после инсайдов о том, как Федуну пришлось оправдываться перед ВИП-болельщиками клуба и давать обещания, которые не были иполнены.

Константин Генич Комментатор Мне кажется, идеологически решение об отставке тренера в «Спартаке» уже созрело. Вчера об этом решили не заявлять, чтобы не рубить сгоряча, возможно, еще раз переспать с этой мыслью. Но у меня есть ощущение, что Витория уже приговорен и ожидает звонка от своего агента или от Мележикова. Когда это случится — вопрос времени. Впереди «Уфа», с которой «Спартаку» исторически непросто. Да и я не очень понимаю, зачем тянуть до «Уфы». Думаю, сегодня-завтра по Рую будет объявление. Повторюсь, полагаю, что внутри клуба это решение уже созрело, и поддержки тренеру никакой нет.

При этом сам Витория реагирует на ситуацию взвешенно и уверенно, и в отставку не собирается. Это вообще очень присущая ему черта — несмотря на весь цирк, творившийся вокруг клуба в этом сезоне, он давал комментарии очень дипломатично и хладнокровно, здраво оценивал ситуацию, не впадал в панику и не бросался обвинять всех вокруг. Он явно готов бороться со «Спартаком» до конца и не считает, что «все пропало».

Руководства «Спартака» после матча с ЦСКА выразило ему поддержку, дав понять, что увольнять португальского специалиста никто не собирается.

Руй Витория никуда не уходит — он об этом четко сказал на пресс-конференции. Руководство доверяет тренерскому штабу — матч с ЦСКА не повлиял на это. Готовимся к следующим играм. Пресс-служба «Спартака»

Вот только в отличие от Витории, Леонид Федун — человек, склонный к эмоциональным решениям, и его прошлые поступки намекают, что не стоит слишком серьезно относиться к этой «поддержке»:

— Черчесова в 2008 уволили через 3 недели после поддержки от Федуна

— Эмери в 2012 году уволили через неделю после поддержки от Федуна

— Кононов в 2019 уволился через 2 недели после поддержки от Федуна

Леонид Федун globallookpress.com

По сообщениям СМИ, «Спартаку» невыгодно будет увольнять Виторию раньше матча 15-го тура РПЛ, который столичный клуб проведет 20 ноября 2021 года в гостях с «Краснодаром».

Контракт португальского тренера со «Спартаком» якобы содержит пункт об увольнении с выплатой неустойки в размере оставшейся зарплаты по контракту до конца года, если к 15-му туру команда будет находиться ниже пятого места в турнирной таблице.

Впрочем Леонид Федун может махнуть рукой на деньги, если захочет немедленно сменить тренера. Но стоит ли это делать? Да, смена наставника команды способна встряхнуть коллектив на какое-то время, но это не работает на долгой дистанции — в этом убедился ЦСКА с назначением и увольнением Ивицы Олича.

Прежде чем уволить Виторию, руководству «Спартака» надо знать, кого позвать вместо него, каких футболистов покупать под нового тренера, как перестраивать команду. Если и стоит делать кадровые перестановки, то лучше делать накануне паузы на сборные, чтобы у нового штаба было время что-то подготовить.

Все футбольные трансферы

И даже тогда это не сулить каких-то позитивных сдвигов. Лучшим вариантом будет подождать до зимнего перерыва — с одной стороны, у нового тренера будет время и возможность подготовиться к продолжению сезона и усилить состав, с другой стороны — ситуация может выправиться и необходимость в смене тренера отпадет.