Грозненский «Ахмат» дома уступил «Краснодару» играя в меньшинстве, но грозненцы смотрелись довольно слабо даже в равных составах — гости доминировали и одержали абсолютно заслуженную победу. «Краснодар» одержал третью победу в пяти последних матчах и подтянулся к лидерам, набрав 13 очков за 8 туров.

Ход матча

3’ Краснодарцы сразу создали острейший момент. Кривцов прошёл вперёд по правой половине поля и затем Никита пробил в правый угол ворот, мяч попал в штангу, а затем ушёл за лицевую линию поля.

15’ Тодорович выиграл борьбу за мяч у Газинского на правом фланге, далее Уткин выполнил передачу в центр штрафной площади «быков» на Конате, но Сафонов вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

20’ Ильин после подачи в штрафную площадь «Ахмата» сбросил мяч немного назад к линии штрафной на Газинского, Юрий в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

34’ Тимофеев в подкате на левой половине поля у своей штрафной площади сбил Ильина — «Краснодар» заработал опасный стандарт. Сперцян пробил в ближний угол ворот «Ахмата» — рядом со штангой.

41’ 0:1 Реми Кабелла. Классон на левом фланге успешно сыграл в отборе и выполнил передачу на Сперцяна, который технично ушёл от двух соперников и в штрафной «Ахмата» прострелил на Кабелла, а тот в касание пробил в дальний угол — мяч с рикошетом от штанги влетел в сетку. (видео)

44’ 0:2 Владимир Ильин . Сперцян дальним навесом нашёл Кабелла на правом фланге. Реми обработал мяч, сместился к воротам вдоль лицевой линии и покатил под удар Ильину, который опередил Лысцова и послал мяч в сетку ворот «Ахмата». (видео)

52’ Коновалов в подкате на левом фланге перехватил мяч, отдал его Себаю, и тот прострелил на Садулаева, который пробил в ближний угол ворот «Быков» — Сафонов в прыжке перевёл на угловой.

64’ Сперцяну досталось в центре поля. Зоран Нижич, у которого уже была желтая карточка, рукой попал по голове Эдуарду. Арбитр Иван Сиденков решил свистка не давать, что вызвало ярость у главного тренера «Краснодара» Виктора Ганчаренко.

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65’ Удаление. После некоторых раздумий Сиденков оставил «Ахмат» вдесятером, показав Зорану Нижичу вторую жёлтую карточку. А Виктор Ганчаренко получил прямую красную карточку за неспортивное поведение.

69’ Фланговый защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил жёлтую карточку за грубую игру у радиуса своей штрафной площади против Себаи. Уткин пробил со штрафного в верхний правый угол — над перекладиной просвистел мяч.

77’ Кривцов сыграл в «стенку» с Кабелла и пробил от края штрафной в левый угол — штанга не позволила состояться третьему голу в ворота «Ахмата».

90+1’ Классон от радиуса штрафной площади сильно пробил в левый угол ворот, вновь штанга спасла «Ахмат» от пропущенного мяча.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Краснодар 0:2 Голы: 0:1 Реми Кабелла (41'), 0:2 Владимир Ильин (44') Ахмат: Виталий Гудиев, Виталий Лысцов (Владислав Карапузов, 46'), Андрей Семёнов, Зоран Нижич, Дарко Тодорович (Ризван Уциев, 21'), Даниил Уткин (Александр Пуцко, 69'), Артём Тимофеев, Игорь Коновалов, Марат Быстров, Artem Arhipov (Лечи Садулаев, 46'), Мохамед Конате (Senin Sebai, 46') Краснодар: Владимир Ильин, Виктор Классон, Эдуард Сперцян (Дмитрий Стоцкий, 89'), Реми Кабелла (Irakliy Manelov, 89'), Юрий Газинский, Nikita Krivtsov, Кристиан Рамирес, Кайо, Урош Спаич (Егор Сорокин, 66'), Daniil Kornyushin (Тонни Триндаде Вильена, 86'), Матвей Сафонов Предупреждения: Эдуард Сперцян (23'), Зоран Нижич (55'), Зоран Нижич (66'), Кристиан Рамирес (68'), Daniil Kornyushin (80')

Лучшим игроком встречи признан французский полузащитник краснодарцев Реми Кабелла, который отличился голом и результативной передачей.

Следующие матчи

После этой победы «Краснодар» набрал 15 очков и вышел на 5-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» — 11-й с 9 очками.

Календарь и таблица РПЛ

26 сентября команда Виктора Ганчаренко в рамках 9-го тура чемпионата России примет «Сочи», а «Ахмат» встретится с «Ростовом» на выезде.

Два гола в раздевалку, два удаления, три штанги и дебют Манелова 🔥

Обзор матча #АхматКраснодар 👇https://t.co/fMsc1M2XbK — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 18, 2021

Прямая речь

Виктор Ганчаренко, главный тренер «Краснодара»

— Мы сегодня очень организованно, можно сказать, даже самоотверженно играли. Может, не было контроля мяча, к которому мы привыкли, но где-то соперник не давал этого сделать, где-то качество поля. Мне понравилось, как мы отреагировали на смену схемы соперником.

Во втором тайме, когда «Ахмат» стал играть в меньшинстве, нам не хватило глубины атаки, стоило больше открываться вперед на линию защитника. В целом победу мы заслужили. Наверное, то агрессивное, смелое действие, которое Сперцян сделал, когда мы забили первый гол, это то, что надо видеть в исполнении молодых футболистов. За что мне показали красную карточку? Это надо у судьи спросить

Виктор Ганчаренко ответил на вопросы журналистов после #АхматКраснодар👇https://t.co/yqtv9Yl0Ij — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 18, 2021

Андрей Талалаев, главный тренер «Ахмата»

— Самая плохая игра сезона. Будем разбираться. До травмы Тодоровича никаких проблем не было в обороне. В атаке мы выпустили двух больших нападающих, просили чаще доставлять мяч в штрафную верхом и низом. К сожалению, это не выполнялось, будем разбираться почему. Пропустили два гола в концовке первого тайма, надо было доводить игру до перерыва, внесли бы корректировки, с 0:1 было бы легче отыгрываться.

Играем с командой, которая знает, умеет. Во втором тайме остались вдесятером. Опять проявляем характер, но это не то, что нужно. Меня удивляет, что в третьей игре подряд моя команда проигрывает единоборства со стартовых минут. Не знаю, что это — слишком дорогая цена? Потому что ребята видят, как ломаются игроки.

Хочется пройти мимо судейства, но у меня увезли игрока на скорой, даже желтой за это нет. У нас любое столкновение — мы опять остаемся вдесятером. Мы на тренировках уже готовимся к этому. В кубковой игре дадим возможность поиграть тем, кто не играл. Будем разбираться, почему не проявляем самоотверженности