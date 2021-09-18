Ход матча
3’ Краснодарцы сразу создали острейший момент. Кривцов прошёл вперёд по правой половине поля и затем Никита пробил в правый угол ворот, мяч попал в штангу, а затем ушёл за лицевую линию поля.
15’ Тодорович выиграл борьбу за мяч у Газинского на правом фланге, далее Уткин выполнил передачу в центр штрафной площади «быков» на Конате, но Сафонов вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.
20’ Ильин после подачи в штрафную площадь «Ахмата» сбросил мяч немного назад к линии штрафной на Газинского, Юрий в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
34’ Тимофеев в подкате на левой половине поля у своей штрафной площади сбил Ильина — «Краснодар» заработал опасный стандарт. Сперцян пробил в ближний угол ворот «Ахмата» — рядом со штангой.
41’ 0:1 Реми Кабелла. Классон на левом фланге успешно сыграл в отборе и выполнил передачу на Сперцяна, который технично ушёл от двух соперников и в штрафной «Ахмата» прострелил на Кабелла, а тот в касание пробил в дальний угол — мяч с рикошетом от штанги влетел в сетку. (видео)
44’ 0:2 Владимир Ильин . Сперцян дальним навесом нашёл Кабелла на правом фланге. Реми обработал мяч, сместился к воротам вдоль лицевой линии и покатил под удар Ильину, который опередил Лысцова и послал мяч в сетку ворот «Ахмата». (видео)
52’ Коновалов в подкате на левом фланге перехватил мяч, отдал его Себаю, и тот прострелил на Садулаева, который пробил в ближний угол ворот «Быков» — Сафонов в прыжке перевёл на угловой.
64’ Сперцяну досталось в центре поля. Зоран Нижич, у которого уже была желтая карточка, рукой попал по голове Эдуарду. Арбитр Иван Сиденков решил свистка не давать, что вызвало ярость у главного тренера «Краснодара» Виктора Ганчаренко.
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65’ Удаление. После некоторых раздумий Сиденков оставил «Ахмат» вдесятером, показав Зорану Нижичу вторую жёлтую карточку. А Виктор Ганчаренко получил прямую красную карточку за неспортивное поведение.
69’ Фланговый защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил жёлтую карточку за грубую игру у радиуса своей штрафной площади против Себаи. Уткин пробил со штрафного в верхний правый угол — над перекладиной просвистел мяч.
77’ Кривцов сыграл в «стенку» с Кабелла и пробил от края штрафной в левый угол — штанга не позволила состояться третьему голу в ворота «Ахмата».
90+1’ Классон от радиуса штрафной площади сильно пробил в левый угол ворот, вновь штанга спасла «Ахмат» от пропущенного мяча.
Лучшим игроком встречи признан французский полузащитник краснодарцев Реми Кабелла, который отличился голом и результативной передачей.
Следующие матчи
После этой победы «Краснодар» набрал 15 очков и вышел на 5-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ахмат» — 11-й с 9 очками.
26 сентября команда Виктора Ганчаренко в рамках 9-го тура чемпионата России примет «Сочи», а «Ахмат» встретится с «Ростовом» на выезде.
Два гола в раздевалку, два удаления, три штанги и дебют Манелова 🔥— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 18, 2021
Обзор матча #АхматКраснодар 👇https://t.co/fMsc1M2XbK
Прямая речь
Виктор Ганчаренко, главный тренер «Краснодара»
— Мы сегодня очень организованно, можно сказать, даже самоотверженно играли. Может, не было контроля мяча, к которому мы привыкли, но где-то соперник не давал этого сделать, где-то качество поля. Мне понравилось, как мы отреагировали на смену схемы соперником.
Во втором тайме, когда «Ахмат» стал играть в меньшинстве, нам не хватило глубины атаки, стоило больше открываться вперед на линию защитника. В целом победу мы заслужили. Наверное, то агрессивное, смелое действие, которое Сперцян сделал, когда мы забили первый гол, это то, что надо видеть в исполнении молодых футболистов. За что мне показали красную карточку? Это надо у судьи спросить
Виктор Ганчаренко ответил на вопросы журналистов после #АхматКраснодар👇https://t.co/yqtv9Yl0Ij— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 18, 2021
Андрей Талалаев, главный тренер «Ахмата»
— Самая плохая игра сезона. Будем разбираться. До травмы Тодоровича никаких проблем не было в обороне. В атаке мы выпустили двух больших нападающих, просили чаще доставлять мяч в штрафную верхом и низом. К сожалению, это не выполнялось, будем разбираться почему. Пропустили два гола в концовке первого тайма, надо было доводить игру до перерыва, внесли бы корректировки, с 0:1 было бы легче отыгрываться.
Играем с командой, которая знает, умеет. Во втором тайме остались вдесятером. Опять проявляем характер, но это не то, что нужно. Меня удивляет, что в третьей игре подряд моя команда проигрывает единоборства со стартовых минут. Не знаю, что это — слишком дорогая цена? Потому что ребята видят, как ломаются игроки.
Хочется пройти мимо судейства, но у меня увезли игрока на скорой, даже желтой за это нет. У нас любое столкновение — мы опять остаемся вдесятером. Мы на тренировках уже готовимся к этому. В кубковой игре дадим возможность поиграть тем, кто не играл. Будем разбираться, почему не проявляем самоотверженности