ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    РПЛ. «Сочи» примет «Динамо», «Зенит» в гостях у «Рубина», дерби ЦСКА и «Спартака»

    Обзор матче 8 тура РПЛ

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Ахмат Динамо Зенит Краснодар Крылья Советов Локомотив Нижний Новгород Ростов Рубин Сочи Спартак Урал Уфа Химки ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Жерар ПикеЧто есть, то есть. Упадок «Барселоны» не стал сюрпризом «Спартак» — ЦСКАРПЛ. «Сочи» примет «Динамо», «Зенит» в гостях у «Рубина», дерби ЦСКА и «Спартака» Антуан ГризманнПримера. «Атлетико» сыграет с «Атлетиком», «Реал» в гостях у «Валенсии»
  • 16:33
    • «Брентфорд» победил «Вулверхэмптон», доигрывая в меньшинстве
  • 16:28
    • «Ман Сити» — «Саутгемптон»: стартовые составы команд
  • 16:23
    • Салах, Жота и Мане в старте «Ливерпуля» на матч с «Кристал Пэлас»
  • 16:06
    • «Уфа» обыграла «Химки», Агаларов сделал дубль
  • 13:53
    • Главный тренер «Химок» покинул стадион в Уфе из-за высокой температуры
  • 13:16
    • Глушаков и Мирзов с первых минут сыграют против «Уфы»
  • 13:05
    • «Металлург» одержал четвертую победу подряд в КХЛ
    Все новости спорта
    «Спартак» — ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак» — ЦСКА
    С 18 по 20 сентября пройдут матчи 8 тура РПЛ.

    «Уфа» — «Химки» 3:2

    «Уфа» обыграла «Химки» со счетом 3:2 в матче 8 тура РПЛ.

    Денис Глушаков вывел гостей вперед в концовке первого тайма, однако сразу после перерыва Гамид Агаларов счет сравнял, а после гола Владислава Камилова уфимцы вышли вперед.

    На 82 минуте Агаларов сделал дубль и увеличил разрыв в счете. В концовке встречи Глушаков забил с пенальти, но «Химкам» не хватило времени на то, что чтобы спастись от поражения.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Уфа — Химки 3:2
    Голы: 0:1 Денис Глушаков (44'), 1:1 Гамид Агаларов (52'), 2:1 Владислав Камилов (62'), 3:1 Гамид Агаларов (82') Уфа: Александр Беленов, Константин Плиев, Alexey Nikitin, Боян Йокич (Эрвинг Ботака-Иобома, 59'), Александр Сухов (Азер Алиев, 76'), Владислав Камилов, Олег Иванов (Александр Саплинов, 76'), Egas Cacintura, Вячеслав Кротов (Неманья Милетич, 76'), Filip Mrzljak (Артём Голубев, 90'), Гамид Агаларов Химки: Artem Sokolov, Резиуан Мирзов, Илья Кухарчук, Брайан Идову, Александр Трошечкин (Besard Sabovic, 68'), Денис Глушаков, Кирилл Боженов, Oleksandr Filin, Егор Данилкин, Dusan Stojinovic (David Davidyan, 85'), Илья Лантратов Предупреждение: Александр Трошечкин (9')

    После победы «Уфа» набрала 8 очков и вышла на 11 место в таблице РПЛ. «Химки» с шестью очками занимают 14 место.

    «Крылья Советов» — «Ростов»

    18 сентября, 16:30 мск

    «Ахмат» — «Краснодар»

    18 сентября, 19:00 мск

    «Нижний Новгород» — «Арсенал»

    19 сентября, 16:30 мск

    «Сочи» — «Динамо»

    19 сентября, 19:00 мск

    «Урал» — «Локомотив»

    20 сентября, 16:30 мск

    «Рубин» — «Зенит»

    20 сентября, 18:30 мск

    ЦСКА — «Спартак»

    20 сентября, 19:30 мск

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 18 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Ахмат — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.86
  • Прогноз на матч Салернитана — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.72
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры