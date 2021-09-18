РПЛ. «Сочи» примет «Динамо», «Зенит» в гостях у «Рубина», дерби ЦСКА и «Спартака»

С 18 по 20 сентября пройдут матчи 8 тура РПЛ.

«Уфа» — «Химки» 3:2

«Уфа» обыграла «Химки» со счетом 3:2 в матче 8 тура РПЛ.

Денис Глушаков вывел гостей вперед в концовке первого тайма, однако сразу после перерыва Гамид Агаларов счет сравнял, а после гола Владислава Камилова уфимцы вышли вперед.

На 82 минуте Агаларов сделал дубль и увеличил разрыв в счете. В концовке встречи Глушаков забил с пенальти, но «Химкам» не хватило времени на то, что чтобы спастись от поражения.

Футбол. Россия. Премьер-лига Уфа — Химки 3:2 Голы: 0:1 Денис Глушаков (44'), 1:1 Гамид Агаларов (52'), 2:1 Владислав Камилов (62'), 3:1 Гамид Агаларов (82') Уфа: Александр Беленов, Константин Плиев, Alexey Nikitin, Боян Йокич (Эрвинг Ботака-Иобома, 59'), Александр Сухов (Азер Алиев, 76'), Владислав Камилов, Олег Иванов (Александр Саплинов, 76'), Egas Cacintura, Вячеслав Кротов (Неманья Милетич, 76'), Filip Mrzljak (Артём Голубев, 90'), Гамид Агаларов Химки: Artem Sokolov, Резиуан Мирзов, Илья Кухарчук, Брайан Идову, Александр Трошечкин (Besard Sabovic, 68'), Денис Глушаков, Кирилл Боженов, Oleksandr Filin, Егор Данилкин, Dusan Stojinovic (David Davidyan, 85'), Илья Лантратов Предупреждение: Александр Трошечкин (9')

После победы «Уфа» набрала 8 очков и вышла на 11 место в таблице РПЛ. «Химки» с шестью очками занимают 14 место.

«Крылья Советов» — «Ростов»

18 сентября, 16:30 мск

«Ахмат» — «Краснодар»

18 сентября, 19:00 мск

«Нижний Новгород» — «Арсенал»

19 сентября, 16:30 мск

«Сочи» — «Динамо»

19 сентября, 19:00 мск

«Урал» — «Локомотив»

20 сентября, 16:30 мск

«Рубин» — «Зенит»

20 сентября, 18:30 мск

ЦСКА — «Спартак»

20 сентября, 19:30 мск