Петербургский «Зенит» одержал уверенную победу в Казани. После трёх мячей от сине-бело-голубых в первом тайме вторая половина встречи стала формальностью. После перерыва один гол «Рубин» отыграл, но этого было мало для спасения.

Ход матча

13’ Первый угловой в матче подали гости. Чистяков после навеса над перекладиной пробил головой.

23’ Хороший заброс из глубины прошел на Малкома, который с угла вратарской с лёта пробил над перекладиной ворот «Рубина».

24’ А теперь Малком с дальней дистанции пробивал по воротам — на противоходе из-за рикошета едва не был пойман Дюпин, но погасило силу удара попадание защитника, и вратарь успел перестроиться.

25’ 0:1 Артем Дзюба. Через центр зенитовцы проникли в чужую штрафную площадку, благодаря тонкой перепасовке, и Дзюба с паса Клаудиньо пробил с десяти метров идеально точно в правую «девятку». (видео)

29’ 0:2 Клаудиньо . Началось всё с потери мяча Абильдгора у казанской штрафной площади. Последовал заброс на Дзюбу, который сделал головой пас в центр на Малкома, а тот уже скатил под удар Клаудиньо, мощно пробившего со средней дистанции под правую штангу. (видео)

39’ Дзюба получил мяч на углу штрафной «Рубина» и пытался перебросить Дюпина, который вышел на него, но не сумел переиграть вратаря форвард.

43’ 0:3 Артем Дзюба. Барриос отобрал мяч у штрафной «Зенита», после чего пошла быстрая контратаку «сине-бело-голубых». Малком сыграл на правый край чужой штрафной площади на Кузяева, который в касание прострелил на дальнюю штангу, а Дзюбе оставалось просто не промахнуться по пустым воротам с пары метров. (видео)

48’ Первый удар по воротам соперника «Рубин» нанес лишь в начале второго тайма. Деспотович с дальней дистанции пробил по воротам гостей, но почти по центру мяч полетел, и Крицюк легко справился.

54’ Угловой с левого фланга подали питерцы — Дюпин на выходе ошибся, не сумев поймать мяч, но гости не наказали вратаря «Рубина» за ошибку.

67’ 1:3 Дмитрий Чистяков (А). После навеса со штрафного Абильгор ударил в сторону ворот «Зенита», а Чистяков умудрился головой вколотить его в падении в свои ворота. (видео)

77’ Удаление. Хван Ин-Бом завёлся после одного из игровых эпизодов, и своего подопечного поддержал Леонид Слуцкий. Судья матча Сергей Иванов сперва показал «горчичник» корейцу, а затем удалил главного тренера «Рубина», показав тому вторую желтую карточку за споры с арбитром.

От ярости Слуцкого страшно даже через экран. Это точно кызыл карточка 🟥 pic.twitter.com/NaBLvLxmkg — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 20, 2021

86’ Клаудиньо шикарно на левом фланге накрутил двух соперников, после чего отпасовал в центр на Вендела, который с 15-ти метров пробивал в дальний нижний угол ворот «Рубина», но Дюпин в броске спас свою команду.

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90+3’ В контратаке Ерохин врывался на правый край штрафной площади казанцев, откуда пробивал на силу, но выстрел сумел парировать Дюпин кулаками.

Футбол. Россия. Премьер-лига Рубин — Зенит 1:3 Голы: 0:1 Артём Дзюба (24'), 0:2 Claudinho (29'), 0:3 Артём Дзюба (43'), 1:3 Дмитрий Чистяков (автогол) (67') Рубин: Юрий Дюпин, Георгий Зотов, Филип Уремович (Konstantin Nizhegorodov, 27'), Монтассар Тальби, Илья Самошников, Оливер Абильгор, In-Beom Hwang, Сеад Хакшабанович, Андерс Драйер, Хвича Кварацхелия (Солтмурад Бакаев, 73'), Джордже Деспотович (German Onugkha, 86') Зенит: Артём Дзюба (Андрей Мостовой, 87'), Claudinho, Малком (Александр Ерохин, 75'), Дуглас Сантос, Вендел (Kirill Kravtsov, 90'), Далер Кузяев, Алексей Сутормин (Данил Круговой, 90'), Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Вильмар Барриос, Станислав Крицюк Предупреждения: Konstantin Nizhegorodov (50'), Ярослав Ракицкий (66'), In-Beom Hwang (76'), Георгий Зотов (90 + 2')

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба был признан лучшим игроком матча. Форвард отметился дублем, а также сделал результативную передачу на Клаудиньо.

Следующие матчи

По итогам восьми туров РПЛ команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Казанский клуб располагается на пятой строчке (14).

Календарь и таблица РПЛ

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведет дома против «Крыльев Советов» 25 сентября. На следующий день «Рубин» на выезде сыграет с «Динамо».

Спасибо за поддержку! ❤️💚

К сожалению, сегодня мы не смогли вас порадовать. pic.twitter.com/J8UN9lOjOB — «Рубин» Казань (@fcrk) September 20, 2021

Прямая речь

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

— С волнением ожидали сегодняшнего матча, потому что после перерыва на матчи сборных, после Лиги чемпионов понятно, что эмоциональный фон у нас был немного не тот, как нам хотелось бы. Тем не менее провели сегодня хороший матч, особенно первый тайм, с точки зрения организации, забитых мячей. Во втором тайме у нас было достаточно моментов, только не удалось забить.

В обороне сыграли хорошо, позволили сопернику создать мало моментов. Выбор схемы определяется состоянием игроков и их лучшими качествами, а также игрой соперника. Мы это учитывали при подготовке к игре и решили сыграть так. Считаю, что провели игру хорошо.

Сергей Семак: «Бремя лидерства должны брать на себя разные игроки, чтобы побеждала команда»

Пресс-конференция главного тренера:https://t.co/JTxbQucNuO pic.twitter.com/7RhAEkoVMG — ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 20, 2021

Леонид Слуцкий, главный тренер «Рубина»

Я не согласился с решениями судьи, не оскорблял его, не использовал ненормативную лексику. Лишь сказал, что он пропускает много фолов и игроков плана Кварацхелии или Ин Бома, креативных игроков «Зенита» надо беречь. Он дозволяет против них бесконечно нарушать правила и доводить до травматизма. Я ему сказал, что зрители приходят смотреть на игру Кварацхелии, Малкома или Дзюбы, а не на судейство господина Иванова. На это он показал мне желтые карточки.

Хотел бы, чтобы меня поддержал глава судейского комитета. Третий гол — там могут быть вопросы к судье. Но само судейство, пропущенные фолы, сорванные голы, одна желтая карточка Ракицкому — это катастрофический уровень судейства. Мы не можем написать в ЭСК, эти фолы нельзя внести на изучение. Хочу обратить внимание на мою статистику личную с Ивановым. За 15 лет две красные карточки показал мне один и тот же арбитр.

💬 Леонид Слуцкий — о причинах поражения от «Зенита» и судействе Сергея Иванова — «Рубин» Казань (@fcrk) September 20, 2021

Артем Дзюба, нападающий «Зенита»

— Ну 2+1 это все-таки по-хокейному. Малком, Клаудиньо — не совсем, но поучаствовал, спасибо им большое. В любом случае я безумно рад. Стараюсь! Последние игры все хорошие. Себя проявляю, нахожусь в хорошем тонусе, надеюсь также продолжать. Сейчас не простое время для меня. Поэтому нужно каждую минуту ценить.

Вспоминали, что «Рубин» в прошлом году стал единственной командой, кто дважды обыграл «Зенит». Когда стояли в кругу перед игрой, говорили об этом. «Рубин» очень качественная команда, интересная, с наикрутейшим тренером, поэтому выиграть у них дорогого стоит.

Клаудиньо, полузащитник «Зенита»

— Я счастлив! В первую очередь, потому что мы победили, и потому что забил свой первый гол за «Зенит»! Я очень ждал его, старался отличиться, чтобы помочь команде одержать победу, и сегодня это наконец-то произошло. Малком поддерживает меня с самого первого моего дня в «Зените», и это особенно заметно на поле, где он помогает мне показывать мою лучшую игру, а я — ему. И вместе мы будем помогать «Зениту» побеждать и брать чемпионский титул. Так что, повторюсь, я счастлив, и Малком тоже! Пусть этот гол станет первым из многих.