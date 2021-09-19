«Барсе» на заметку. Гол Захаряна позволил «Динамо» подвинуть «Сочи» в таблице РПЛ

Московское «Динамо» на выезде одержало победу над «Сочи» благодаря быстрому голу Арсена Захаряна. В первом тайме игра подопечных Сандро Шварца смотрелась интереснее, после перерыва коллектив Владимира Федотова добавил в атаке, но так и не смог сравнять счёт.

Ход матча

3’ «Сочи» заработал первый угловой в матче. Нобоа выполнил подачу в штрафную «Динамо», Родригао здорово выпрыгнул, перевисел соперника и пробил головой — рядом со штангой.

12’ 0:1 Арсен Захарян. Шиманьски накрыл Нобоа на чужой половине, после чего поляк протолкнул мяч на Захаряна, который по центру чуть продвинулся вперёд и из-за штрафной пробил впритирку со штангой. (видео)

25’ Юсупов технично обработал мяч у правого края гостевой штрафной, чуть улучшил позицию и пробил по воротам — Скопинцев, выскочивший из-за спины, блокировал атаку.

30’ Грулёв в прессинге заставил Родригао ошибиться, мяч отскочил к Макарову, который пробил с ходу из пределов штрафной — прямо во вратаря «Сочи».

42’ Макаров с правого фланга сместился к линии штрафной площади, далее Денис выполнил передачу в центр по линии штрафной, Грулёв пяткой отправил мяч на левый угол штрафной площади, Скопинцев в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку с внешней стороны.

53’ Юсупов исполнил классную диагональную передачу в штрафную «Динамо», Маргасов головой сделал скидку во вратарскую, но Лещук успел выдвинуться из ворот, помешав Касьерру нанести удар.

71’ Игбун не дал сочинцам выйти в атаку, мяч пришёл к левому краю штрафной, Бальбуэна низом покатил к радиусу, откуда Моро через рикошеты поразил цель. Но VAR проверил голевую атаку «Динамо» — и отменил взятие ворот, так как Бальбуэна одной пяткой забрался в офсайд.

73’ Тут же момент у ворот бело-голубых. Моро у радиуса своей штрафной площади нарушил правила против Жоаозиньо, который ударом со стандарта пробил сильно в правый угол ворот. Лишь перекладина спасла «Динамо» от пропущенного мяча.

85’ Нобоа с углового выполнил подачу в центр штрафной площади «Динамо». После борьбы мяч отскочил на правый угол штрафной, Нобоа в касание пробил по воротам, мяч задел Варелу и затем слабо полетел в ближний угол, Лещук сыграл внимательно и намертво выловил его.

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90+2’ Барач получил мяч от Цаллагова в центре штрафной площади «Динамо», далее Матео развернулся и пробил по воротам. Лещук в прыжке спас свою команду, сыграть на добивании никто из хозяев поля не смог.

Футбол. Россия. Премьер-лига Сочи — Динамо 0:1 Гол: 0:1 Arsen Zakharyan (12') Сочи: Сослан Джанаев, Данила Прохин, Rodrigao, Матео Барач, Тимофей Маргасов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Кирилл Заика (Сергей Терехов, 46'), Ивелин Попов (Никита Бурмистров, 68'), Артур Юсупов (Жоаозиньо, 68'), Матео Кассьерра Динамо: Вячеслав Грулёв (Konstantin Tyukavin, 66'), Arsen Zakharyan (Сергей Паршивлюк, 46'), Даниил Фомин, Себастьян Шиманьски (Роман Евгеньев, 60'), Денис Макаров (Сильвестр Игбун, 66'), Никола Моро, Дмитрий Скопинцев (Clinton N'Jie, 87'), Иван Ордец, Фабиан Бальбуэна, Гильермо Варела, Игорь Лещук

Лучшим игроком этой встречи стал защитник москвичей Фабиан Бальбуэна.

Следующие матчи

После этой победы столичное «Динамо» набрало 16 очков и переместилось на 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Хозяева с 15 очками опустились на 3-ю строчку.

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре чемпионата России «Динамо» на своем поле примет «Рубин», а «Сочи» на выезде встретится с «Краснодаром». Обе встречи пройдут 26 сентября.

Прямая речь

Сандро Шварц, главный тренер «Динамо»

— Это трудовая победа. Мы знали, что перед нами очень серьезный соперник. Это было понятно до игры. Я рад, что мы выиграли. Наша команда играла достаточно низко. В первом тайме были возможности, когда можно было убегать в контратаки и могли забить второй гол. Сегодня команда полностью проявила самоотдачу. Это как раз то, за что мы благодарим ребят

Владимир Федотов, главный тренер «Сочи»

— Был хороший футбол. Соперник использовал нашу ошибку, затем мы доминировали. У нас было много подходов. Несмотря на сложность поля, мы играли, комбинировали, владели инициативой, создавали. Единственное, нам не хватало точного завершающего удара и точного паса. Есть, над чем работать и куда двигаться.

Мы говорили, что надо быть аккуратными. Но наши центральные защитники этого не услышали и начали открываться, когда шла передача на Нобоа. Там было стечение обстоятельств. Заблокировали удар, но мяч попал между ног и удачно попал в угол. Так бывает. Когда мяч попадает защитнику между ног, вратарю сложно сориентироваться. Чуть-чуть не достал.

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Поражение — это всегда разочарование. Мы амбициозная команда, тем более в родных стенах. Конечно, разочарование велико. Как оно может радовать нас?