«Челси» не встретил особого сопротивления со стороны «Тоттенхэма». «Шпоры» не готовы на равных играть с чемпионом Европы

5' «Тоттенхэм» хорошо начал встречу. В первые 5 минут команда создала один опасный момент. После удара Ло Чельсо мяч пошел в створ, но вынести его с линии сумел защитник.

10' «Аристократы» взяли мяч под свой контроль.

16' Ромелу Лукаку попытался пробить по воротам — защитник заблокировал удар.

