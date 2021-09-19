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    «Челси» не встретил особого сопротивления со стороны «Тоттенхэма». «Шпоры» не готовы на равных играть с чемпионом Европы

    В матче 5 тура английской Премьер-лиги «Челси» на выезде обыграл «Тоттенхэм» со счетом 3:0. Подробнее в обзоре

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    Игроки «Челси»
    «Аристократы» большую часть времени давили на соперника, чтобы в конце концов воспользоваться его ошибкой. «Тоттенхэм» допустил сразу 3 результативные ошибки, которые привели к очередному поражению.

    Ход матча

    5' «Тоттенхэм» хорошо начал встречу. В первые 5 минут команда создала один опасный момент. После удара Ло Чельсо мяч пошел в створ, но вынести его с линии сумел защитник.

    10' «Аристократы» взяли мяч под свой контроль.

    16' Ромелу Лукаку попытался пробить по воротам — защитник заблокировал удар.

    21' Серхио Регилон сделал острую передачу в штрафную на Ло Чельсо. Защита вовремя прервала этот пас.

    26' Ромелу Лукаку сделал передачу с угла штрафной на Андреаса Кристенсена. Датчанин пробил немного мимо ворот.

    34' Сон Хын-Мин был выведен на ударную позицию. Кореец выходил один на один с вратарем, но не успел пробросить мяч мимо Кепы, который быстро сократил дистанцию и накрыл форварда.

    45' Первый тайм заканчивался без опасных моментов. Команды обменивались попытками прошить оборону друг друга проникающими передачами и навесами.

    47' После перерыва Маркос Алонсо получил хороший шанс забить. Испанец пробил под перекладину, но Уго Льорис вытащил мяч.

    49' Маркос Алонсо исполнил угловой, навесив в район 11-метровой отметки. На передачу откликнулся Тиагу Силва. Ветеран пробил головой в дальний угол.

    53' Снова Маркос Алонсо. Игрока вывели на оперативное пространство. Он переиграл вратаря, но мяч, летящий в ворота, с линии выбил защитник.

    57' Никто не накрыл Н'Голо Канте, который подобрал мяч перед штрафной «Тоттенхэма» и пробил по воротам. Рикошет мяча от Эрика Дайера дезориентировал Льориса. Француз упал в один угол, а мяч пошел в другой.

    65' Первый удар в створ от «Тоттенхэм» во втором тайме. Харри Кейн с края штрафной пробил низом. Кепа забрал мяч в руки.

    75' Алонсо мастерски исполнил угловой удар. навес пошел прямо на голову Силве, который заставил Льориса вытаскивать мяч из-под перекладины.

    81' Алонсо попытался в касание с подбора пробить по воротам «шпор», но удар был заблокирован.

    87' Лукаку пробил головой по центру ворот. Льорис с ударом справился.

    90+1' Матео Ковачич не смог нанести акцентуированный удар в левый нижний угол. Льорис без труда забрал мяч в руки.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Тоттенхэм — Челси 0:3
    Голы: 0:1 Тьяго Силва (49'), 0:2 Н’Голо Канте (57') Тоттенхэм: Уго Льорис, Эмерсон, Кристиан Ромеро (Давинсон Санчес, 83'), Эрик Дайер, Серхио Регилон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Джовани Ло Чельсо (Бриан Хиль, 62'), Тангай Н'Домбеле (Оливер Скипп, 62'), Деле Алли, Гарри Кейн, Сон Хын Мин Челси: Ромелу Лукаку, Кай Хаверц (Тимо Вернер, 70'), Мэйсон Маунт (Н’Голо Канте, 46'), Маркос Алонсо, Матео Ковачич, Жоржиньо, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Андреас Кристенсен, Кепа Аррисабалага Предупреждение: Тимо Вернер (80')

    90+2' «Аристократы» добивают «Тоттенхэм». Антонио Рюдигер воспользовался передачей в штрафную, принял мяч и пробил в нижний угол ворот. 3:0.

    Игра завершилась сухой победой «Челси» со счетом 3:0.

    Турнирная таблица

    «Челси» после этой победы вышел на первое место в таблице. У него 13 очков. По сути команда Томаса Тухеля делит лидерство с «Ман Юнайтед» и «Ливерпулем».

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    В следующем туре «аристократы» примут «Манчестер Сити». Игра состоится 25 сентября.

    «Тоттенхэм» после поражения является седьмой командой лиги с девятью баллами на счету.

    Календарь и таблица АПЛ

    26 сентября «шпоры» выступят на поле лондонского «Арсенала».

    Прямая речь

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель

    — У меня сложилось впечатление, что мы хотели выиграть матч за счет индивидуального мастерства, но в подобных матчах большую роль играют командные действия. Речь идет об агрессии, выигранных единоборствах и улучшении работы в команде. Мы четко проговорили это в перерыве между таймами. Во втором тайме уже показали хороший футбол и добыли заслуженную победу. Команда хорошо отреагировала, поэтому я доволен игрой во второй половине.

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  • 13/09/2021

    • Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту

    — Я разочарован. Игра состояла из двух разных таймов. В первой половине мы были очень хороши, были лучше и контролировали игру. Мы продолжаем верить в себя. Футболисты много работают. Теперь мы должны поддерживать этот уровень на протяжении всей игры.

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