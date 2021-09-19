«Челси» не встретил особого сопротивления со стороны «Тоттенхэма». «Шпоры» не готовы на равных играть с чемпионом Европы

«Аристократы» большую часть времени давили на соперника, чтобы в конце концов воспользоваться его ошибкой. «Тоттенхэм» допустил сразу 3 результативные ошибки, которые привели к очередному поражению.

Ход матча

5' «Тоттенхэм» хорошо начал встречу. В первые 5 минут команда создала один опасный момент. После удара Ло Чельсо мяч пошел в створ, но вынести его с линии сумел защитник.

10' «Аристократы» взяли мяч под свой контроль.

16' Ромелу Лукаку попытался пробить по воротам — защитник заблокировал удар.

Goalless in the early stages here in north London. ⏱

⚪️ 0-0 🔵 [25'] #TOTCHE pic.twitter.com/e5wUaSdpTV — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 19, 2021

21' Серхио Регилон сделал острую передачу в штрафную на Ло Чельсо. Защита вовремя прервала этот пас.

26' Ромелу Лукаку сделал передачу с угла штрафной на Андреаса Кристенсена. Датчанин пробил немного мимо ворот.

34' Сон Хын-Мин был выведен на ударную позицию. Кореец выходил один на один с вратарем, но не успел пробросить мяч мимо Кепы, который быстро сократил дистанцию и накрыл форварда.

45' Первый тайм заканчивался без опасных моментов. Команды обменивались попытками прошить оборону друг друга проникающими передачами и навесами.

47' После перерыва Маркос Алонсо получил хороший шанс забить. Испанец пробил под перекладину, но Уго Льорис вытащил мяч.

49' Маркос Алонсо исполнил угловой, навесив в район 11-метровой отметки. На передачу откликнулся Тиагу Силва. Ветеран пробил головой в дальний угол.

53' Снова Маркос Алонсо. Игрока вывели на оперативное пространство. Он переиграл вратаря, но мяч, летящий в ворота, с линии выбил защитник.

57' Никто не накрыл Н'Голо Канте, который подобрал мяч перед штрафной «Тоттенхэма» и пробил по воротам. Рикошет мяча от Эрика Дайера дезориентировал Льориса. Француз упал в один угол, а мяч пошел в другой.

65' Первый удар в створ от «Тоттенхэм» во втором тайме. Харри Кейн с края штрафной пробил низом. Кепа забрал мяч в руки.

75' Алонсо мастерски исполнил угловой удар. навес пошел прямо на голову Силве, который заставил Льориса вытаскивать мяч из-под перекладины.

81' Алонсо попытался в касание с подбора пробить по воротам «шпор», но удар был заблокирован.

87' Лукаку пробил головой по центру ворот. Льорис с ударом справился.

Top of the league? 😎 pic.twitter.com/olwOPqzD9h — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 19, 2021

90+1' Матео Ковачич не смог нанести акцентуированный удар в левый нижний угол. Льорис без труда забрал мяч в руки.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Челси 0:3 Голы: 0:1 Тьяго Силва (49'), 0:2 Н’Голо Канте (57') Тоттенхэм: Уго Льорис, Эмерсон, Кристиан Ромеро (Давинсон Санчес, 83'), Эрик Дайер, Серхио Регилон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Джовани Ло Чельсо (Бриан Хиль, 62'), Тангай Н'Домбеле (Оливер Скипп, 62'), Деле Алли, Гарри Кейн, Сон Хын Мин Челси: Ромелу Лукаку, Кай Хаверц (Тимо Вернер, 70'), Мэйсон Маунт (Н’Голо Канте, 46'), Маркос Алонсо, Матео Ковачич, Жоржиньо, Сесар Аспиликуэта, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Андреас Кристенсен, Кепа Аррисабалага Предупреждение: Тимо Вернер (80')

90+2' «Аристократы» добивают «Тоттенхэм». Антонио Рюдигер воспользовался передачей в штрафную, принял мяч и пробил в нижний угол ворот. 3:0.

Игра завершилась сухой победой «Челси» со счетом 3:0.

Турнирная таблица

«Челси» после этой победы вышел на первое место в таблице. У него 13 очков. По сути команда Томаса Тухеля делит лидерство с «Ман Юнайтед» и «Ливерпулем».

В следующем туре «аристократы» примут «Манчестер Сити». Игра состоится 25 сентября.

«Тоттенхэм» после поражения является седьмой командой лиги с девятью баллами на счету.

Календарь и таблица АПЛ

26 сентября «шпоры» выступят на поле лондонского «Арсенала».

Прямая речь

Главный тренер «Челси» Томас Тухель

— У меня сложилось впечатление, что мы хотели выиграть матч за счет индивидуального мастерства, но в подобных матчах большую роль играют командные действия. Речь идет об агрессии, выигранных единоборствах и улучшении работы в команде. Мы четко проговорили это в перерыве между таймами. Во втором тайме уже показали хороший футбол и добыли заслуженную победу. Команда хорошо отреагировала, поэтому я доволен игрой во второй половине.

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту

— Я разочарован. Игра состояла из двух разных таймов. В первой половине мы были очень хороши, были лучше и контролировали игру. Мы продолжаем верить в себя. Футболисты много работают. Теперь мы должны поддерживать этот уровень на протяжении всей игры.