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    Бенефис Заболотного. Судьбу столичного дерби решил один гол

    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу со счетом 1:0 над «Спартаком» в матче 8-го тура чемпионата России. Рассказываем, как это было

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    ЦСКА — «Спартак»
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    ЦСКА — «Спартак»
    Первый тайм столичного дерби между ЦСКА и «Спартаком» прошел на невысоких скоростях. На поле было много борьбы, но командам явно не хватало драйва и эмоций. Второй тайм сморелся повеселее, помимо борьбы стало больше ударов. Победный для армейцев гол в концовке забил Антон Заболотный, который затем схлопотал удаление, став главным героем матча.

    Ход матча

    12’ Пошёл пас низом к линии штрафной площади от Умярова, Ларссон мяч принял и вторым касанием сильно пробил по воротам ЦСКА. Выше перекладины получилось, но близко к цели.

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  • Вчера

    • 20’ Мозес подключился к атаке «Спартака» по правому флангу и прострелил во вратарскую. Акинфеев без проблем забрал мяч в руки.

    26’ Потерял мяч «Спартак», в итоге армейцы провели быструю атаку. Чалов выполнил заброс на Заболотного, который уже в падении пробивал слева из штрафной площади, но в створ не попал.

    ЦСКА — «Спартак»

    30’ Квинси Промес убрал на движении Набабкина и пробил из-за пределов штрафной площади в ближний угол, где надёжно мяч в руки поймал Акинфеев.

    33’ Фернандес сделал длинную передачу в штрафную площадь «Спартака» на Эджуке, но на выходе удачно сыграл Максименко, опередив игрока ЦСКА и сыграв руками.

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  • 19/09/2021

    • 36’ Джикия подключился к атаке «Спартака». Продвинулся вперёд и пальнул с дистанции в дальний угол — Акинфеев отразил мяч в сторону.

    46’ Отличный шанс возник у «Спартака» на 20-й секунде второго тайма! Литвинов с дальней дистанции пробил в угол — Акинфеев отразил мяч, Понсе подкараулил отскок, но из убойной позиции не попал по воротам.

    ЦСКА — «Спартак»

    56’ Мозес на фланге проскочил мимо двух соперников, ворвался в штрафную ЦСКА и пробил низом — Дивеев успел заблокировать.

    74’ Ахметов ворвался в штрафную «Спартака» с левого края и прострелил в центр, Чалов опасно пробил низом, но Айртон заблокировал удар.

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  • 18/09/2021

    • 74’ «Спартак» забил, но из офсайда. Бакаев взял инициативу на себя, дошёл до штрафной ЦСКА и сделал передачу вперёд, Промес вывалился на ворота и пробил мимо Акинфеева. Но ВАР подтвердил тот факт, что голландец залез в небольшое положение «вне игры»

    81’ 1:0 Антон Заболотный. Армейцы провели атаку правым флангом. Прошла подача, Бистрович пробил с линии штрафной, мяч от Кофрие отскочил к Заболотному, который подстроился и в касание пробил в нижний угол ворот. (видео)

    ЦСКА — «Спартак»

    90’ Айртон с фланга навесил на дальний угол вратарской ЦСКА, Рассказов сделал скидку в центр штрафной, но Промес не попал толком по мячу.

    90+1’ Удаление. Антон Заболотный в центре поля снёс Мозеса и получил вторую жёлтую карточку, покинув поле досрочно.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    90+5’ Рассказов сделал заброс в штрафную ЦСКА, Промес подобрал отскок и пробил в дальний угол — Акинфеев отразил мяч в сторону.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Спартак 1:0
    Гол: 1:0 Антон Заболотный (81') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Кирилл Набабкин, Игорь Дивеев, Яка Бийол (Кристиян Бистрович, 51'), Марио Фернандес, Алан Дзагоев (Emil Bohinen, 65'), Бактийор Зайнутдинов (Ильзат Ахметов, 65'), Иван Обляков, Фёдор Чалов (Vladislav Yakovlev, 84'), Чидера Эджук (Константин Кучаев, 84'), Антон Заболотный Спартак: Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон (Зелимхан Бакаев, 71'), Квинси Промес, Айртон Лукас, Руслан Литвинов (Михаил Игнатов, 86'), Наиль Умяров, Виктор Мозес, Георгий Джикия (Николай Рассказов, 86'), Самуэль Жиго, Maximiliano Caufriez, Александр Максименко Предупреждения: Антон Заболотный (43'), Наиль Умяров (53'), Emil Bohinen (70'), Иван Обляков (75'), Антон Заболотный (90 + 1')

    Лучшим игроком матча 8-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» признан нападающий армейцев Антон Заболотный.

    Следующие матчи

    После этой победы ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остался на девятой строчке (10 очков).

    Календарь и таблица РПЛ

    27 сентября армейцы сыграют в гостях против «Нижнего Новгорода», а подопечные Руя Витории двумя днями ранее на своем поле примут «Уфу».

    Прямая речь

    Алексей Березуцкий, главный тренер ЦСКА

    — Чем ЦСКА был сильнее «Спартака»? Только характером. Игра была равная и шла до первой ошибки. Мы свой момент использовали. Ребята молодцы, показали характер. Естественно, я этому очень рад. Из-за вынужденной замены у нас поменялась схема — стали играть в четыре защитника.

    Почему Зайнутдинов играл в опорной зоне, а не на фланге? Баха — это тот футболист, который может играть практически на любой позиции. Заболотный? На мой взгляд, сегодня он играл просто великолепно. Он получил две желтые карточки, что, конечно, не очень хорошо. Но ничего страшного.

    Руй Витория, главный тренер «Спартака»

    — «Спартак» был лучше по всем параметрам. Результат несправедлив, но это футбол. У нас были моменты, мы должны были забивать. Когда не забиваешь, трудно победить в таком матче. Мы не забили, поэтому не выиграли. Но очевидно, что моя команда была лучшей на поле.

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