Если не будет конфликта, Месси покажет себя в ПСЖ

Лионель Месси был неожиданно заменен в матче за ПСЖ в чемпионате Франции. Разбираеся, почему так случилось, и что ожидать дальше.

Что случилось с Месси?

Вы играете вничью дома за 15 минут до конца матча, в котором все ждут, что вы выиграете. Для большинства тренеров нет другого такого игрока, которого в такой ситуации они предпочли бы видеть на поле в составе своей команды, чем Лионель Месси. Но не рулевой ПСЖ Маурисио Почеттино.

Аргентинский специалист пошел на резонансный шаг, когда решил заменить, возможно, лучшего футболиста в истории на 76-й минуте матча французской Лиги 1 против «Лиона» при счете 1:1. Проблема лишь усугубилась тем, что Месси был полностью не согласен с заменой.

На 72-й минуте камеры показали, как Месси сгибает левое колено, как будто это доставляет ему проблемы всего за несколько минут до замены. Но те же камеры также показали, что он показывает большой палец вверх в направлении скамейки, показывая, что с ним все в порядке.

К форварду было приковано всеобщее внимание в его первом матче на новом для него домашнем стадионе, и, похоже, вовсе не собирался покидать поле, однако Почеттино позаботился об этом всего через несколько минут.

Почему замена Месси вызвала споры?

Обмен репликами Месси с тренером после ухода игрока с поля вышел коротким. Это была не обычная замена, и его новые одноклубники на скамейке, судя по всему, это заметили. Когда видео и фото эпизода, в котором звездный новичок парижан не пожал наставнику руку, усиленно тиражировались в соцсетях, тема досрочного ухода Лео с поля лишь начала набирать обороты.

«Это решения, которые необходимо принять команде», — заявил Почеттино после матча. «Все знают, что у нас есть потрясающие футболисты, но нужно делать выбор. Иногда решения положительные, иногда — нет, но именно поэтому у вас есть тренер: для принятия решений, и вы можете соглашаться с ними или нет. Я спросил [Месси,] как он себя чувствует, и он сказал мне, что с ним все в порядке».

Самое интересное в комментариях аргентинского специалиста — это то, что они на самом деле не указывают на то, что он сделал замену в качестве меры предосторожности из-за левого колена Месси. Казалось, это было тактическое решение.

Как часто меняли Месси?

34-летний Месси проводит свой первый сезон в ПСЖ после трансфера 10 августа. Он дебютировал после выхода со скамейки запасных 29 августа в матче против «Реймса» во французском первенстве и впервые сыграл в старте в поединке Лиге чемпионов 14 сентября в Бельгии против «Брюгге». Матч против «Лиона» был его первым поединков в основе перед домашней публикой в Лиге 1, и он явно хотел произвести хорошее впечатление.

Тем не менее, данная замена, вероятно, застала Месси врасплох, потому что его редко меняют. Согласно статистике Transfermarkt, аргентинец уходил с поля всего четыре раза, начиная с сезона 2017/2018 и 71 раз в 804 поединках за «Барселону» и ПСЖ во всех турнирах (8,8 процента матчей). По данным в испанских медиа, в последний раз форварда меняли без его травмы в марте 2010 года, когда «Барселона» нанесла визит «Арсеналу» (2:2) в Лиге чемпионов.

Совместите реакцию Месси с тем давлением, которое на него оказывается, редкими случаями его замены и комментариями Почеттино после матча, и у получается ситуация, которая, вероятно, будет обсуждаться на протяжении нескольких дней уж точно.

Играл ли Месси неубедительно?

По статистике нападающий неплох в ПСЖ, и, несмотря на замену при счете 1:1, стал одним из лучших игроков матча. Whoscored дал ему 7,3, и больше только у Неймара. Французские СМИ также остались довольны аргентинцем — его никто не критиковал за игру и многие даже хвалили. У него четыре удара за 76 минут игры, три успешные обводки и 83 процентов точных передач, а выстрел со штрафного пришелся в перекладину.

По этим показателям он определенно был одним из лучших на поле. Но не хватает одного — голов и ассистов. Это особенно контрастирует с событиями, происходящими в английской Премьер-лиге, куда вернулся Криштиану Роналду и забивает в каждом матче. У Месси очевидные проблемы, которые теперь накладываются на недовольство главным тренером.

Для ПСЖ хорошо, что Почеттино по-прежнему спокоен, ведь наставник точно понимает: конфликт с главной звездой в первую очередь коснется его. Вряд ли руководство хоть на секунду задумается, на чью сторону встать в такой ситуации. Поэтому, несмотря на неоднозначный поступок, аргентинский специалист не сказал ни одного плохого слова о звездном подопечном.

Что будет с Месси дальше?

Но, конечно, ему нужно придумать, как встроить нападающего в структуру атаки ПСЖ. Очевидно, что есть две проблемы:

1. Месси привык быть единственным лидером, и в «Барселоне» так было всегда, поэтому многим партнерам в атаке было сложно с ним играть: за 15 лет, пожалуй, только Давиду Вилье и Луису Суаресу было комфортно. Раньше аргентинец чувствовал себя особенным, но в ПСЖ и без него хватает харизматичных фигур — Неймар и Мбаппе вряд ли готовы полностью подстраиваться под него. У них устоявшийся стиль и четкое понимание того, как строить игру в нападении, поэтому нужен компромисс, которого пока нет.

2. У Месси выдалось тяжелое лето. Сперва длинный Кубок Америки, где в итоге победила Аргентина, а затем скомканная предсезонка из-за перехода в ПСЖ. Он уже сталкивался с чем-то подобным в 2019 году — тяжелый летний турнир, травма и ни одного гола за первые семь туров, — однако не покидал «Барселону», после чего показал себя во всей красе.

Будьте уверены, Лео скоро вернется. И для него главное в это время — не нарушить спокойствие. Если сейчас начнется конфликт внутри команды или с тренером, то это точно не поможет ни Месси, ни ПСЖ, хотя мечты парижан выиграть Лигу чемпионов никуда не делась.