Из лидера в отказники. Почему Дзюба не приедет в сборную России?

Карпин, возглавивший сборную России в конце июле, не вызывал Дзюбу на сентябрьские встречи, отрицая при этом наличие разногласий, мешающих сотрудничеству.
В этот же раз экс-наставник «Спартака» и «Ростова» решил дать форварду «Зенита» шанс, и сделал он это как раз в этот день, когда Артем здорово сыграл против казанского «Рубина» в чемпионате России, оформив дубль.
Впрочем, не прошло и суток, как Дзюба публично отказался приезжать в национальную команду, мотивируя это тем, что… не набрал оптимальную форму.
Можно ли всецело доверять словам Дзюбы или он что-то недоговаривает? Давайте пройдемся по нескольким вариантам.
Накопилась усталость
Начнем с того, что слова Артема Дзюбы действительно не лишены смысла. Он уже возрастной форвард, который потратил много сил в прошлом сезоне, помогая «Зениту» добыть чемпионство, затем поехал на чемпионат Европы, после которого получил дополнительную порцию критики и, следовательно, моральный упадок.
Сезон 2021/22 и впрямь начался для форварда ужасно. В первом туре РПЛ он отыграл всего 68 минут, а во втором хоть и отбегал без замен, но никак не проявил себя у чужих ворот.
После этого Дзюба еще реже стал появляться на поле, а в игре с «Локомотивом» Сергей Семак отвел ему лишь 3 минуты.
Дело дошло до того, что безголевая серия одного из сильнейших российских нападающих растянулась на девять матчей, а прервалась она в уже упомянутой встрече против «Рубина», когда Карпин включил его в расширенный список.
Да, Дзюба отказался ехать в сборную, но ведь он реально может чувствовать, что не потянет такую нагрузку. Впереди у «Зенита» игры РПЛ и Лиги чемпионов, к которым нужно подходить максимально свежим, так что дополнительное время на отдых ему точно не навредит.
Дело в Карпине
Иной взгляд на ситуацию говорит нам о том, что Дзюба — настоящий лидер, который даже в самые непростые времена не откажется помочь сборной России, тем более что на кону стоит путевка в финальную часть чемпионата мира.
Если бы у руля национальной команды находился другой тренера, Дзюба был бы там и готовился к матчам, ну или как минимум помогал бы настраивать на борьбу менее опытных партнеров.
Очевидно, что давние обиды на Карпина все еще дают о себе знать. Именно при Карпине Дзюбу отправили из «Спартака» на полтора года играть за «Томь», именно при гендиректоре Карпине Дзюба не продлил контракт с «красно-белыми», выслушивая, как он сам говорил, угрозы относительно своей будущей карьеры.
Именно при Карпине форвард вновь отправился в аренду — в этот раз уже в тульский «Арсенал». Кроме того, в 2017 году СМИ писали о конфликте, который возник между форвардом и тогдашним наставником «Армавира» в одном из отелей. В ходе словесной перепалки Артем якобы пообещал «поправить панамку» Карпину, но обошлось без рукоприкладства.
В условиях такой напряженности, которая длится годами, вряд ли две стороны способны мгновенно примириться и обо всем забыть.
Боязнь ответственности
Существует мнение, что Дзюба отказался ехать в сборную не столько из-за Карпина, как из-за самой турнирной ситуации в отборочном цикле.
Сборная России занимает второе место в группе H, имея столько же очков, сколько и Хорватия, но это не значит, что путевка на мировое первенство почти у нас в кармане. Скорее, совсем наоборот.
Матчи против Кипра и особенно Мальты россияне провели на низком уровне, так что встречи со Словенией и Словакией, скорее всего, не станут для нас богатыми на очки, и Дзюба это понимает.
Таким образом, своим отказом, он не только снимает с себя ответственность, но и как бы демонстрирует, возможно, новому тренеру, что без него сборная России стала слабее.
Завершение карьеры в сборной
Ну и самый маловероятный вариант заключается в том, что Дзюба решил завершить международную карьеру.
Почему он выглядит неправдоподобно? Во-первых, сам Артем заявил, что не делает никаких пауз в международной карьере, а просто берет время на перерыв в октябре.
Во-вторых, Дзюбе лишь недавно исполнилось 33 года. Конечно он уже совсем не юн, но для форварда такого типа этот возраст точно не помеха, и тот же Златан Ибрагимович или Эдинсон Кавани могут подтвердить.
В-третьих, у Дзюбы до сих пор нет реальных конкурентов в России. Есть Федор Смолов, но он игрок другого стиля, тогда как Антон Заболотный не обладает такой же техникой и голевым чутьем.
Исходя из этого, полагаем, что Дзюба еще не сказал своего последнего слова в сборной России, куда он обязательно вернется.