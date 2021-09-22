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    Из лидера в отказники. Почему Дзюба не приедет в сборную России?

    Форвард «Зенита» отверг предложение Валерия Карпина

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    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин 20 сентября огласил расширенный список национальной команды для подготовки к октябрьским матчам квалификации ЧМ-2022 против Словакии и Словении.
    Для многих болельщиков большим сюрпризом стало попадание в список нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, у которого имеется явный конфликт с Валерием Карпиным еще со спартаковских времен.

    Карпин, возглавивший сборную России в конце июле, не вызывал Дзюбу на сентябрьские встречи, отрицая при этом наличие разногласий, мешающих сотрудничеству.

    В этот же раз экс-наставник «Спартака» и «Ростова» решил дать форварду «Зенита» шанс, и сделал он это как раз в этот день, когда Артем здорово сыграл против казанского «Рубина» в чемпионате России, оформив дубль.

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    • Впрочем, не прошло и суток, как Дзюба публично отказался приезжать в национальную команду, мотивируя это тем, что… не набрал оптимальную форму.

  • Артем Дзюба
  • Нападающий «Зенита»
  • Да, Валерий Георгиевич связался со мной. Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100 процентов. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный. Все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной. Поэтому входить в новый сезон было тяжело. Сейчас понемногу начал возвращать прежнюю форму, но чувствую, что набрал ее еще не до конца. У сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас было бы неправильным. О чем я честно и сказал тренеру. Желаю огромной удачи нашим парням в предстоящих матчах. Надеюсь, что к ноябрьским матчам смогу быть в оптимальной готовности, но понимаю, что никаких гарантий здесь быть не может. Буду работать и выкладываться на все 100, а время покажет.

    • Можно ли всецело доверять словам Дзюбы или он что-то недоговаривает? Давайте пройдемся по нескольким вариантам.

    Накопилась усталость

    Начнем с того, что слова Артема Дзюбы действительно не лишены смысла. Он уже возрастной форвард, который потратил много сил в прошлом сезоне, помогая «Зениту» добыть чемпионство, затем поехал на чемпионат Европы, после которого получил дополнительную порцию критики и, следовательно, моральный упадок.

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    Сезон 2021/22 и впрямь начался для форварда ужасно. В первом туре РПЛ он отыграл всего 68 минут, а во втором хоть и отбегал без замен, но никак не проявил себя у чужих ворот.

    После этого Дзюба еще реже стал появляться на поле, а в игре с «Локомотивом» Сергей Семак отвел ему лишь 3 минуты.

    Дело дошло до того, что безголевая серия одного из сильнейших российских нападающих растянулась на девять матчей, а прервалась она в уже упомянутой встрече против «Рубина», когда Карпин включил его в расширенный список.

  • Вячеслав Малафеев
  • Бывший вратарь «Зенита»
  • Артем сам прекрасно понимает, насколько он готов быть полезен сборной. На сегодняшний день Дзюба не стал рисковать и решил сконцентрироваться на работе в «Зените». Это такое же честное решение, как и решение того же Марио Фернандеса. Футболисту виднее, насколько он готов к выступлению на таком уровне.

    • Да, Дзюба отказался ехать в сборную, но ведь он реально может чувствовать, что не потянет такую нагрузку. Впереди у «Зенита» игры РПЛ и Лиги чемпионов, к которым нужно подходить максимально свежим, так что дополнительное время на отдых ему точно не навредит.

    Дело в Карпине

    Иной взгляд на ситуацию говорит нам о том, что Дзюба — настоящий лидер, который даже в самые непростые времена не откажется помочь сборной России, тем более что на кону стоит путевка в финальную часть чемпионата мира.

    Если бы у руля национальной команды находился другой тренера, Дзюба был бы там и готовился к матчам, ну или как минимум помогал бы настраивать на борьбу менее опытных партнеров.

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    • Очевидно, что давние обиды на Карпина все еще дают о себе знать. Именно при Карпине Дзюбу отправили из «Спартака» на полтора года играть за «Томь», именно при гендиректоре Карпине Дзюба не продлил контракт с «красно-белыми», выслушивая, как он сам говорил, угрозы относительно своей будущей карьеры.

    Именно при Карпине форвард вновь отправился в аренду — в этот раз уже в тульский «Арсенал». Кроме того, в 2017 году СМИ писали о конфликте, который возник между форвардом и тогдашним наставником «Армавира» в одном из отелей. В ходе словесной перепалки Артем якобы пообещал «поправить панамку» Карпину, но обошлось без рукоприкладства.

  • Андрей Канчельскис
  • Бывший игрок сборной России
  • Не самый красивый жест со стороны Артема. Конечно, слова о плохой физической форме — неправда. Все мы понимаем, что Дзюба лукавит. Это чистой воды обида на Карпина. И речь даже не о старом конфликте. Артем просто обиделся на всех и вся из-за невызова на первый сбор. Он был главной действующей фигурой сборной, капитаном, а его не пригласили в новую команду. Конечно, он воспринял это очень болезненно. Но это его решение, пускай оно будет таким. Значит, не хочет играть за сборную, а заставлять никто не будет. Но я бы на его месте поступил по-другому: принял бы вызов, поехал туда и порвал бы всех — так поступают лидеры. Артем выбрал другую тактику, с его выбором надо считаться.

    • В условиях такой напряженности, которая длится годами, вряд ли две стороны способны мгновенно примириться и обо всем забыть.

    Боязнь ответственности

    Существует мнение, что Дзюба отказался ехать в сборную не столько из-за Карпина, как из-за самой турнирной ситуации в отборочном цикле.

    Сборная России занимает второе место в группе H, имея столько же очков, сколько и Хорватия, но это не значит, что путевка на мировое первенство почти у нас в кармане. Скорее, совсем наоборот.

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    • Матчи против Кипра и особенно Мальты россияне провели на низком уровне, так что встречи со Словенией и Словакией, скорее всего, не станут для нас богатыми на очки, и Дзюба это понимает.

  • Алексей Андронов
  • Российский комментатор
  • Думаю, Дзюба не хочет иметь ответственность за возможные потери против Словакии и Словении. Дело в этом. Какую он форму-то не набрал?!

    • Таким образом, своим отказом, он не только снимает с себя ответственность, но и как бы демонстрирует, возможно, новому тренеру, что без него сборная России стала слабее.

    Завершение карьеры в сборной

    Ну и самый маловероятный вариант заключается в том, что Дзюба решил завершить международную карьеру.

    Почему он выглядит неправдоподобно? Во-первых, сам Артем заявил, что не делает никаких пауз в международной карьере, а просто берет время на перерыв в октябре.

  • Артем Дзюба
  • Нападающий «Зенита»
  • Приостановил ли я карьеру в сборной? Нет, хочу это подчеркнуть. Мое решение связано с конкретной ситуацией. Здесь и сейчас. Я всегда мечтал и мечтаю играть за свою страну и надеюсь еще не раз выйти в составе нашей команде и забить не один гол.

    • Во-вторых, Дзюбе лишь недавно исполнилось 33 года. Конечно он уже совсем не юн, но для форварда такого типа этот возраст точно не помеха, и тот же Златан Ибрагимович или Эдинсон Кавани могут подтвердить.

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    • В-третьих, у Дзюбы до сих пор нет реальных конкурентов в России. Есть Федор Смолов, но он игрок другого стиля, тогда как Антон Заболотный не обладает такой же техникой и голевым чутьем.

    Исходя из этого, полагаем, что Дзюба еще не сказал своего последнего слова в сборной России, куда он обязательно вернется.

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