ЧМ каждые два года — это ошибка, но ФИФА можно понять

«Все дело в деньгах». Вы, наверное, слышали, как критики предложения ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года высказывались примерно в таком ключе. И знаете что? Во многом это так и есть. И с точки зрения ФИФА в этом нет ничего плохого. Их основная миссия — буквально «развивать игру, открывать мир, строить лучшее будущее».

Все это требует денег. Или, по крайней мере, все это проще сделать с деньгами. Фонды ФИФА в значительной степени являются единственным источником доходов для большинства федераций по всему миру. А поскольку ЧМ является главным источником доходов для самой ФИФА для финансирования ее членов-федераций, почему бы им не хотелось проводить чемпионат мира в два раза чаще?

У меня есть коллега, который любит говорить «ФИФА будет исполнять ФИФА». И он прав. Жаловаться на то, что ФИФА хочет создать больше соревнований для увеличения доходов, чтобы распределять больше средств среди своих федераций, немного похоже на жалобу на профсоюз, который добивается большей оплаты или лучших условий труда. Можно называть это жадностью или жаждой власти, или как вам угодно. Но это полностью входит в их компетенцию. И, честно говоря, это хорошо согласовывается с интересами их членов-федераций.

ФИФА globallookpress.com

Примерно две трети федераций, входящих в состав ФИФА, не имеют профессиональных мужских лиг. А довольно большая часть оставшейся трети, имеющей профессиональные лиги, предлагает условия и заработную плату, которые ближе к четвертому по силе английскому дивизиону, нежели к АПЛ или Ла Лиге.

Эти страны считают, что они не могут рассчитывать на органический рост и развитие клубного футбола — план, на котором построена игра в Европе или Южной Америке — потому что они слишком сильно отстают.

В глобализированном мире многие спонсоры и вещательные компании предпочли бы тратить деньги на уже существующие продукты, чем на то, что находится у них на пороге.

В следующий раз, когда вы будете смотреть матч АПЛ, обратите внимание, сколько спонсоров пришли не только из Англии, но еще и из Западной Европы. Или подумайте о том, что даже в стране с крупнейшей мировой экономикой, США, права на трансляцию MLS стоят меньше, чем права на трансляцию АПЛ, испанской Ла Лиги и итальянской Серии А.

Федерации других стран видят, что деньги из их стран через спонсоров и телевещателей текут в топ-чемпионаты Европы. И они задаются вопросом: как они смогут когда-либо конкурировать, если даже местные компании предпочтут вложить деньги в уже состоявшиеся богатые лиги на другом конце света?

Здесь вы, возможно, возразите: «Это глобальная экономика, заткнись и смирись с этим». Справедливо, но не удивляйтесь, если ФИФА, мощь которой зависит от ее 211 членов-федераций, решит удовлетворить то, чего хочет большинство из этих федераций — дать им больше возможностей для участия в матчах высшего уровня и заработка денег на футболе в своей стране.

Стоит отметить, что я не поддерживаю предложенный Арсеном Венгером план о проведении чемпионатов мира каждые два года. Я думаю, что во всем этом есть несколько хороших моментов — таких, как сокращение количества пауз на матчи сборных с пяти до трех или даже двух в год, сокращение количества отборочных матчей на ЧМ, введение обязательного периода отдыха для футболистов после летних турниров.

Есть и то, что мне не очень нравится. Например, что в ФИФА становятся расплывчатыми, когда дело доходит до расширенного клубного чемпионата мира и его места в календаре. Или, например, тот факт, что крупный международный турнир каждый год (Евро и ЧМ) может лишить спонсоров и внимания к женскому футболу. И что даже с периодом для отдыха мы рискуем переутомить небольшую группу игроков элитного уровня.

Кроме того, мне не нравится, как все это делается. По запросу Саудовской Аравии было подготовлено технико-экономическое обоснование с очень небольшими деталями, а Арсен Венгер был отправлен по всему миру проповедовать проведение чемпионата мира каждые два года. Никаких предварительных консультаций с другими заинтересованными сторонами — конфедерациями, лигами, игроками.

Арсен Венгер globallookpress.com

Это похоже на силовые действия. И, пожалуй, неудивительно, что против этого выступили УЕФА, КОНМЕБОЛ, FIFPro (глобальный союз игроков), Форум мировых лиг, Европейская ассоциация клубов и ряд других организаций.

Представьте, что ваша супруга (или ваш супруг) говорит вам, что планирует продать ваш дом и жить в автофургоне, и заявляет: «Дорогая, я планировал подписать документы на следующей неделе, но не волнуйся, мне важно твое мнение... На самом деле, ты можешь помочь мне выбрать фургон, в котором мы будем жить до конца наших дней».

Учитывая то, как все происходит, учитывая то, что все выглядит, как свершившийся факт — Венгер зашел так далеко, что выразил надежду, что все это одобрят к декабрю — президент УЕФА объявил о планах бойкотировать ЧМ.

Прямо сейчас это выглядит как «Игра в труса» (когда два игрока, например, разгоняются навстречу друг другу на автомобилях, а проигрывает тот, кто первый свернет). Но, как это часто бывает, все вполне может закончиться каким-нибудь компромиссом.

Однако время идет, и Календарь международных матчей — глобальный меморандум о взаимопонимании между клубами, лигами, ассоциациями, конфедерациями и ФИФА, регулирующий время проведения игр — истекает в 2024 году. Во избежание последствий (а также финансовых потерь, поскольку должны быть подписаны многочисленные контракты) новая сделка должна быть заключена не позднее чем осенью 2022 года.

Но следует помнить, что каждая из заинтересованных сторон заботится об интересах своих членов. ФИФА давит из-за интересов большинства федераций (это большинство по количеству, а не с точки зрениях денежных средств, которые они генерируют). Об этом свидетельствует тот факт, что КОНКАКАФ и Азиатская футбольная конфедерация заявили, что «открыты» для предложения проводить ЧМ раз в два года. То же самое сделала и Африканская конфедерация. В то же время, насколько я могу судить, Футбольная конфедерация Океании — и ее 11 полноправных членов ФИФА — просто счастливы поговорить.

УЕФА и КОНМЕБОЛ — организации, контролирующие большую часть желанного (и прибыльного) продукта — действуют в интересах своих заинтересованных сторон. FIFPro и национальные лиги делают то же самое, что, если подумать, так и должно быть.

Но главная проблема никуда не денется. Футбол пользуется бешеной популярностью во всем мире, но деньги текут в основном на два континента, а внутри них — лишь в несколько стран на этих двух континентах (а в пределах этого — лишь в несколько клубов, находящихся в Западной Европе). И дело не только в неравенстве доходов — это неравенство возможностей, развития, путей к росту.

В зависимости от того, где вы находитесь в политическом отношении, вы можете увидеть или не увидеть в этом проблемы. Это нормально, но не вините ФИФА за то, что она использовала повествование «богатые против бедных». Хотя их план может иметь недостатки, и они не лучшим образом его продвигают, и, возможно, их конечный личный интерес не является чисто альтруистическим (в футболе, как и в политике, если вы контролируете кошелек, вы управляете миром, и если президент ФИФА Джанни Инфантино получит возможность контролировать еще больший банк денег, тогда он станет еще более могущественным), в ФИФА все же реагируют на то, что хочет, по их мнению, большинство их членов — в частности, более бедные и менее развитые федерации говорят, что страдают из-за неравенства.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Так что да, ФИФА собирается исполнять ФИФА. И хотя немногие из руководящих органов футбола имеют безупречную репутацию — три последних президента КОНМЕБОЛ были обвинены в коррупции и отстранены от футбола, последние четыре президента КОНКАКАФ были либо обвинены, либо отстранены, как и два последних президента Океании и последние президенты АФК и УЕФА — название ФИФА, как признает сам Инфантино, все еще «токсично» для многих. Всего шесть лет назад организация была близка к присвоению статуса «преступной» от Министерства юстиции США.

Но это не означает, что, выступая от имени своих более бедных членов, которых оказывается большинство, они не выполняют свою работу. И сама по себе эта пропаганда не может быть причиной для противодействия предложенным ими планам.