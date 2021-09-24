Будущее Кумана становится все более туманным, но игроки «Барсы» верят в борьбу за титул

Давление на главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана продолжает расти — его команда сыграла в досадную нулевую ничью против скромного «Кадиса».

Красная карточка Френк де Йонга привела к тому, что последние 25 минут гости были вынуждены играть вдесятером. А Куман был удален на последних минутах за споры с арбитром.

У «Барселоны» всего две победы в пяти стартовых матчах чемпионата, и разговоры о будущем Кумана становятся все активней.

У «Барсы» ближе всего к голу в матче был Мемфис Депай, однако он ошибся и не забил с нескольких метров, а также упустил еще несколько неплохих возможностей. Но для гостей, которым не хватало креатива, все могло закончиться и хуже — голкиперу Марку-Андре тер Штегену пришлось совершить несколько впечатляющих сэйвов в концовке матча.

Мемфис Депай globallookpress.com

Куман был в ярости из-за двух желтых карточек для де Йонга. «Барселоне» пришлось сесть глубоко в оборону, и «Кадис» в большинстве смог создать моменты для победы. Тер Штеген справился с ударами Альваро Негредо, Сальви Санчеса и Энтони Лосано.

В компенсированное время досада взяла верх над Куманом, и он был удален из технической зоны после того, как негодовал из-за желтой карточки для Бускетса.

«Одна из проблем в Испании заключается в том, что вас удаляют ни за что. Они не объясняют ничего. Все видели момент, когда на поле появился второй мяч. Все должны были это видеть», — возмущался Куман в комментарии La Liga TV.

«Я сильный. Выиграть битву с прессой я не могу. Я вложу всю свою энергию в команду и игроков, и это для меня самое главное. Я не могу остановить то, что пишет пресса. Мы должны продолжать, это моя работа», — добавил он.

Давление на Кумана начало расти с самого старта сезона — каталонцы не смогли выиграть уже в трех матчах чемпионата, а также разгромно проиграли «Баварии» в Лиге чемпионов (0:3).

Удаление де Йонга globallookpress.com

Из-за тяжелого финансового положения летом «Барселону» покинул Лионель Месси, оставив Кумана наедине с молодой и неопытной командой. Против «Кадиса» 17-летний полузащитник Гави дебютировал за «Барсу», а 18-летний Юссуф Демир продолжил свои выступления в атаке.

Отношения 58-летнего Кумана с президентом Жоаном Лапортой в последние недели стали натянутыми. И все чаще стали появляться слухи о возможной смене тренера.

Полузащитник «Барселоны» Серджи Роберто считает, что каталонцы все равно должны бороться за титул:

«Мы должны попытаться выиграть Ла Лигу. Понятие "это нормально финишировать в топ-четверке" для меня не работает. У нас есть состав, способный сражаться за победу в чемпионате. Не думаю, что у других команд составы лучше, чем у нас. Нам нужно включиться и начать побеждать».

Жерар Пике также говорит, что «Барселона» будет сражаться:

«Мы будем бороться. Я не ношу футболку "Барселоны", чтобы занимать второе или третье место. Я здесь, чтобы выигрывать титулы, и я абсолютно уверен, что, несмотря на то, как мы начали, мы будем сражаться. Нам нужно, чтобы фанаты оставались с нами».