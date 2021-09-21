Гвардиола выпустил пар на болельщиков, хотя недоволен совсем другим

Кажется, у «Ман Сити» сейчас все вполне неплохо, но главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола ходит с лицом человека, который опасается, что крыша дома вот-вот обвалится.

Чемпион АПЛ начал этот сезон, забив 17 голов в шести матчах во всех турнирах. Сейчас «горожане» на 3 очка отстают от «Челси», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Но чемпионская гонка едва началась.

Победа над «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов на прошлой неделе со счетом 6:3 позволила «Сити» взять под контроль ситуацию в группе А после неожиданной ничьей ПСЖ с «Брюгге» (1:1). Если «Сити» сможет победить на «Парк де Пренс» на следующей неделе, через пять месяцев после победы со счетом 2:1 в Париже в первом полуфинале прошлого сезона, они окажутся одной ногой в плей-офф ЛЧ еще до того, как начнут опадать осенние листья.

Но Гвардиола сейчас выглядит обеспокоенным ситуацией с командой и, возможно, это связано с тремя важными играми, которые «Сити» предстоит провести в течение следующих 13 дней. Последствия неудачи «Сити» в попытках подписать Гарри Кейна или Криштиану Роналду на замену Серхио Агуэро в качестве наконечника атак могут оказаться довольно неприятными.

После матча Кубка английской лиги против «Уикомба» 21 сентября (он должен стать формальностью для «Сити») «горожане» проведут три выездных матча, которые могут повлиять на весь их сезон.

В субботу «Ман Сити» отправится в гости к «Челси», за этим последует встреча с ПСЖ (уже через три дня), а 3 октября «горожан» ждет визит в Ливерпуль для соперничества с командой Юргена Клоппа.

«Сити» более чем способен победить во всех этих матчах и избавиться от негатива, который начал появляться после того, как Гвардиола зажег фитиль, сказав, что больше фанатов могли бы поддерживать его команду (это произошло после того, как 38 тысяч болельщиков пришли на матч в Лейпциге). За субботней ничьей с «Саутгемптоном» (0:0) с трибун «Этихад Стэдиум» наблюдали 52698 болельщиков, но итоговый счет, особенно с учетом того, что «Сити» нанес лишь один удар в створ, лишь усугубил разочарование Гвардиолы.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

«Всегда, когда мы играем плохо, я чувствую себя плохо, — сказал Гвардиола после игры, — Фаны приходят посмотреть шоу, посмотреть игру. Когда этого не происходит, я чувствую себя немного виноватым, потому что мы плохо сыграли».

Публично Гвардиола настаивал на том, что отсутствие Кейна или Роналду не повлияло на способность его команды забивать голы и побеждать в матчах, но большинство футбольных тренеров достаточно умны, когда дело доходит до выбора, какое из сражений важнее. И экс-тренер «Барселоны» и «Баварии» не настолько наивен, чтобы раскритиковать владельцев «Ман Сити» из-за того, что они не смогли подписать центрфорварда, в котором явно нуждается команда.

Жозе Моуринью — раритет в этом отношении. Он регулярно жаловался на неудовлетворительную работу на трансферном рынке в предыдущих клубах. И обычно все в итоге довольно скоро заканчивалось его уходом из клуба. Другие, например, Клопп или сэр Алекс Фергюсон, в бытность его тренером «МЮ», сосредотачивают свой гнев на арбитрах или соперниках, понимая, что критика владельцев или игроков зачастую является рецептом для больших проблем.

Критикуя фанатов «Сити», Гвардиола использовал их, чтобы выразить свое разочарование и, возможно, даже свои опасения по поводу того, что ждет команду впереди. «Сити» предстоит пройти серьезную проверку в ближайшие три недели, но они не готовы.

В прошлом сезоне «горожане» выбрались из середины таблицы и выиграли титул, в конечном счете опередив ближайшего преследователя на 12 очков. Но на этот раз соперники гораздо сильнее. И Гвардиола понимает, что его команда не может позволить «Челси», «Ливерпулю» или «МЮ» уйти в отрыв. Поражение на «Стэмфорд Бридж» оставит «Ман Сити» на 6 очков позади команды Томаса Тухеля и усилит давление перед поездкой на «Энфилд». Но у Гвардиолы нет очевидного решения проблемы с центральным нападающим.

В матче против «Саутгемптона» Рахим Стерлинг, который забил всего 2 гола в последних 22 матчах, начинал в роли ложной «девятки». Кевин де Брюйне еще не забивал в новом сезоне, так как лишь набирает форму из-за травмы лодыжки. Габи Жезус, единственный центрфорвард в команде, забил лишь 2 гола в шести матчах — столько же, сколько и Ферран Торрес, который больше предпочитает позицию ложной «девятки».

Криштиану Роналду globallookpress.com

Роналду, между тем, показал истинную ценность бомбардира, забив три гола в двух матчах АПЛ в составе «МЮ». В «Челси» три гола Ромелу Лукаку в четырех играх — важная причина, по которой клуб сейчас занимает лидирующие позиции в Премьер-лиге. Что касается «Ливерпуля», то Мохамед Салах продолжает доказывать, почему он, пожалуй, самый надежный и стабильный бомбардир в АПЛ: на данный момент он забил 4 гола в пяти играх.

У «Сити» нет ни Роналду, ни Лукаку, ни Салаха. Конечно, у них много опасных игроков в атаке, но каждому топ-клубу нужен игрок, способный забить не менее 20 голов за сезон. И Гвардиола знает, что у него нет такого футболиста.

Однако вместо того, чтобы жаловаться на это публично, он решил выпустить пар в адрес болельщиков клуба.

Время покажет, изменится ли настроение Гвардиолы, но можно поспорить, что результат трех следующих выездных игр «Сити» сыграет большую роль в формировании его поведения.