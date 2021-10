Почему фанаты «Ньюкасла» ненавидят владельца? 10 худших моментов клуба в эпоху Эшли

«Ньюкасл» находится на пороге смены владельца. Майк Эшли, которого презирают фанаты «Ньюкасла», хочет продать клуб. Автор Four Four Two Марк Уайт вспоминает десять худших решений и моментов, которые произошли с «Ньюкаслом» во время правления Эшли.