Почему фанаты «Ньюкасла» ненавидят владельца? 10 худших моментов клуба в эпоху Эшли

Когда 13 лет назад магнат Sports Direct Майк Эшли купил «Ньюкасл Юнайтед», фанаты поначалу обрадовались. Он пообещал вернуть клубу дни славы, он пил с фанатами и назначил легенду клуба Кевина Кигана главным тренером. Все выглядело так, что «сорок» ждет радостное будущее.

Но как же все изменилось за прошедшие годы. В «Ньюкасле» было много нелепых моментов — начиная от оправданий Алана Пардью, включавших невозможность перенести игру на день из-за Ноттинг-Хиллского карнавала, продолжая фанатами, спекулирующими на покупке клуба боссом World Wrestling Entertainment Винсом Макмэном. Но ничто не могло подготовить клуб к тем неудачам, с которыми они столкнулись при Эшли.

Владелец «Ньюкасла» вполне может смениться в ближайшее время. И уход Майка Эшли ознаменовал бы завершение одного из самых катастрофических владений клубом в английском футболе.

Переименование стадиона

«Сент-Джеймс Парк» был домом «Ньюкасла» с тех пор, как этот клуб был основан в 1892 году. Так что понятно, что болельщикам не понравилось, когда Эшли переименовал арену в «Sports Direct Arena» в честь своей компании.

Это была одна из множества сделок, которые Эшли заключил со Sports Direct. В какой-то момент считалось, что вездесущность гиганта спортивной одежды на стадионе «Ньюкасла» объясняется тем, что Эшли выделил компании все рекламные места, которые не были проданы.

В 2011 году стадион был переименован еще раз. Была заключена противоречивая сделка с компанией Wonga, которая приобрела права на название арены на следующий сезон. Но и это еще не все. Клуб был оштрафован за то, что разрешил букмекерской компании Fun88 быть спонсором футболок детских команд. В общем, Эшли принял ряд неудачных решений, связанных со спонсорством.

Киган и Уайз

Кевин Киган — одна из самых знаковых фигур в истории «Ньюкасла». Когда легенду назначили тренером, это выглядело новым рассветом для клуба, но оказалось, что не тем, на который фанаты могли бы надеяться.

Кевин Киган globallookpress.com

Киган жаловался на то, что Эшли и директор клуба Деннис Уайз подрывают его. Вскоре Король Кевин ушел, позже выиграв в суде 2 миллиона фунтов компенсации от владельца «Ньюкасла».

Фанаты окрестили Эшли и Уайза «мафией кокни». Это был худший из возможных стартов для владельца «Ньюкасла», поскольку клуб официально признал арбитражной комиссии, что они намеренно вводили фанатов в заблуждение.

Восьмилетний контракт для Алана Пардью

Период Алана Пардью на посту главного тренера «Ньюкасла» был странным. Он был омрачен ударом головой, который Пардью нанес футболисту Дэвиду Мейлеру, оскорблением Мануэля Пеллегрини — Пардью назвал его «старым хреном» в прямом эфире ТВ — и ужасными результатами в матчах против вражеского «Сандерленда».

Это поразительно, но его продленный контракт с «Ньюкаслом» истек только в начале этого года.

Возможно, Пардью грамотно использовал прекрасную форму французских новичков «Ньюкасла» и зарекомендовал себя, но решение Эшли заключить с тренером новый контракт, несмотря на то, что предыдущий истекал через четыре года, выглядело наивным даже в тот момент. То, что последовало за этим, было не менее прискорбным — Пардью позволили уйти, не найдя никакой замены, и команду принял Джон Карвер.

Карвер сказал СМИ, что был «лучшим тренером в лиге», но его контракт был расторгнут после того, как «сороки» смогли сохранить прописку в АПЛ лишь в последнем туре.

Джо Киннир (часть 1 и 2)

Согласно автобиографии Шэя Гивена, назначение Джо Киннира тренером «Ньюкасла» в 2008 году было встречено игроками с огромным разочарованием. Киннир был без работы в течение пяти лет и в предыдущий раз добивался какого-то успеха еще в конце 90-х с «Уимблдоном». Разумеется, никакого успеха с «Ньюкаслом» не последовало.

После словесных оскорблений в СМИ, когда он во время послематчевого интервью назвал Шарля Н'Зогбиа «Чарльзом Инсомниа» (переводится, как «бессонница», — Прим.), француз заявил о желании покинуть клуб из-за этого инцидента. Кроме того, с Киннером клуб финишировал лишь чуть выше зоны вылета, так что тренер был освобожден от должности.

Но в 2013 году он вернулся в качестве директора по футболу. На этот раз он назвал Йохана Кабая «Йохан Кебаб», а в 2014 году был отправлен в отставку.

Уход Рафы Бенитеса

Достаточно сложно найти менеджера, который хотел бы работать на Майка Эшли. Найти победителя Лиги чемпионов и Лиги Европы, который добровольно останется в клубе после понижения в классе — Эшли наверняка сделал бы все, что в его силах, чтобы сохранить такого?

Рафа Бенитес globallookpress.com

Очевидно, нет. Рафу Бенитеса обожали в Ньюкасле. Символ АПЛ и человек, который творил чудеса, учитывая имеющийся в его распоряжении состав. Но это не помешало Эшли опубликовать официальное заявление об окончании контракта Рафы без продления.

Исполнительный директор «Ньюкасла» Ли Чарнли заявил, что решение Бенитеса покинуть «сорок» ради китайской Суперлиги было связано с деньгами. «Если бы я был заинтересован в переезде только ради денег, как заявил Чарнли, я бы мог сделать это гораздо раньше», — ответил Рафа.

Отношение к Ширеру

Когда «Ньюкасл» понизился в классе под руководством Алана Ширера — неопытного тренера, который, по общему мнению, все еще учился на работе — Эшли по-видимому сказал легенде «сорок», что он сохранит свою должность и ему доверят работу по возвращению команды в АПЛ. Согласно сообщениям СМИ, это был последний раз, когда они разговаривали.

Алан Ширер globallookpress.com

Сейчас Ширер во весь голос критикует владельца клуба, за который он забил 148 голов в АПЛ. Между тем, бар «Alan Shearer» на «Сент-Джеймс Парк» с тех пор был переименован, а Эшли, по-видимому, отказался от идеи устанавливать статую Ширера на территории стадиона.

Увольнение Криса Хьютона

Учитывая, что «Брайтон» фактически находится в таком же положении по набранным очкам, что и в прошлом сезоне, Крису Хьютону не повезло в том, что его уволили из клуба в прошлом сезоне. Однако это ничто по сравнению с тем, когда он был тренером «Ньюкасла».

Хьютону удалось с первой попытки вернуть «сорок» в АПЛ после того, как «Ньюкасл» не сохранил Ширера. Хьютон выигрывал награды лучшему тренеру месяца в августе, сентябре, а затем в ноябре. У Хьютона был лучший старт среди всех тренеров «Ньюкасла».

Это не помешало Хьютону стать первым из уволенных тренеров в АПЛ в начале нового сезона. Фанаты были в ярости, а такие люди, как Ширер и Алан Шугар высказались по поводу несправедливости такого решения. Ветеран-защитник Сол Кэмпбелл заявил, что это увольнение «не имеет смысла».

Дело Хонаса Гутьерреса

В последнем туре сезона 2014/15 Хонас Гутьеррес забил второй гол «Ньюкасла» в матче с «Вест Хэмом» (2:0), и тем самым помог команде остаться в АПЛ. Это был эмоциональный момент, поскольку Гутьеррес боролся с раком и прошел курс химиотерапии.

Затем Гутьеррес узнал, что клуб избавляется от него. Об этом ему по телефону сообщил Джон Карвер. Аргентинец выиграл иск против «Ньюкасла» по иску о дискриминации по инвалидности в 2016 году. Клуб считал, что он не мог претендовать на премиальные, так как не сыграл нужное количество матчей, однако Гутьеррес не мог принимать участие в матчах из-за своей болезни. Другие обвинения, в частности, в неблагоприятном обращении, были сняты.

Мать Гутьерреса выступила в суде и сказала, что роль «Ньюкасла» во всем этом заставила ее задуматься о самоубийстве. Этот случай остается одним из самых печальных и самых несправедливых в недавней истории английского футбола, но Гутьеррес по-прежнему любим болельщиками.

Понижение в классе (часть 1 и часть 2)

«Ньюкасл» шесть раз покидал АПЛ в своей истории. Треть из этих случаев пришлась на период правления Эшли.

Надпись на плакате — «Самая большая проблема — это Эшли» globallookpress.com

Первое понижение в классе шокировало всех. На тот момент «Ньюкасл» считался «слишком большим» клубом, чтобы его могла постичь такая участь. Менее десяти лет назад они играли в Лиге чемпионов.

Во втором случае это было просто халатностью. Всего за год до этого клубу удалось сохранить прописку в АПЛ лишь в последнем туре. Предупреждающий знак был очевиден.

Два вылета остаются самыми удручающими моментами в жизни «Ньюкасла» на поле при Эшли. Мрачность усугубляет то, что они не были близки ко всему этому до того, как он купил клуб.

Неспособность продать

Майк Эшли пообещал продать «Ньюкасл Юнайтед» в первый раз, когда они вылетели. Запрашиваемая цена была установлена на уровне 100 миллионов фунтов стерлингов. Фактически, он впервые заявил, что готов продать клуб еще в 2008 году, после того, как фанаты возмутились инцидентом с Кевином Киганом.

Майк Эшли globallookpress.com

Конечно же, клуб по-прежнему в руках Эшли. Из-за хронической нехватки инвестиций на поле, в академию и на тренировочную базу «Ньюкасл» не является привлекательным клубом для управления, не говоря уже о владении им.