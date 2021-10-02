Финансовый кризис «Барселоны»: Месси ушел, уйдет ли Куман?

«Барселона» снова проиграла, на этот раз «Бенфике» в Лиссабоне. «Сине-гранатовые» остались один на один с рекордом, который звучит так: два матча, два поражения, нет забитых мячей и шесть пропущенных. Они действительно рискуют не выйти из группы.

«Критическая ситуация», — назвал происходящее Серхио Бускетс.

В подобных ситуациях от тренеров принято избавляться, хотя именно сейчас, возможно, это тоже не вариант. На вопрос, поможет ли увольнение Кумана что-то исправить, Френки де Йонг ответил однозначно: «Нет». И хотя в этом есть заинтересованность в самосохранении, повторяющиеся слова наставника о суровой реальности тоже нельзя забывать.

Сегодня он сказал об этом так, будто не говорил в подобном ключе в течение последних нескольких недель, и тем же утром Ла Лига раскрыла зарплатные лимиты, наложенные на испанские клубы в этом сезоне. Другими словами, речь идет о сумме, которую клуб может потратить на расходы футбольной части своего бизнеса, включая трансферы, зарплаты и так далее. Это фундаментальная основа, на которой строится любой клуб.

Лимит «Реала» на сезон 2021/22 составляет 739,12 миллиона евро, «Барселоны» — 97,92 миллиона. Еще раз: девяносто семь миллионов девятьсот двадцать тысяч.

То, что «Барселона» находится в кризисе, неудивительно, хотя кое-кто любит говорить, что на самом деле это не кризис, и обвиняет остальных в излишней эмоциональности. Что ж, каталонцы на грани вылета из Лиги чемпионов, чего совершенно не могут себе позволить, и они были вынуждены расстаться со своим лучшим игроком. Второй по статусу нападающий тоже ушел, и тоже бесплатно. Звучит довольно кризисно.

«Сине-гранатовые» фактически стали банкротами, и есть причина, по которой лето прошло именно так. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта уже сказал, что общий долг составляет 1,3 миллиарда евро, и что только за последний год каталонцы потеряли более 450 миллионов евро. Но, тем не менее, цифры, опубликованные самой лигой, вызвали потрясение. Лимит «Барселоны» оказался в семь раз ниже, чем у «Реала», в семь раз ниже, чем было раньше: два года назад лимит каталонцев составлял 671 миллион евро.

И дело не только в преимуществе «Реала», Несколько дней назад Куман заявил, что финиш на «высоких позициях в Ла Лиге будет успехом». Если, в конце концов, дело доходит до денег (а так часто бывает), то он прав. Не только «Реал» может потратить на свою команду больше, чем «Барселона». В эту компанию входят и «Севилья», и «Атлетико», и «Вильярреал», и «Реал Сосьедад», и «Атлетик». «Сине-гранатовые» не так далеко ушли от того же «Эспаньола». В английской Премьер-лиге и вовсе нет клуба, который не имеет права тратить больше 100 миллионов евро.

Минувшим летом, по данным Ла Лиги, клубы АПЛ потратили 1,386 миллиарда евро. Испанские клубы потратили 271 миллион евро. Лиги Германии, Франции и Италии также потратили больше в абсолютном выражении. Однако, когда дело дошло до чистых расходов, то Германия и Франция вернули больше денег, чем потратили.

Правила Ла Лиги коснулись не только «Барсы»

Рассматривать цифры клубов Ла Лиги — увлекательное дело. Давайте взглянем на некоторые другие выдающиеся клубы в списке: в самом низу находится «Валенсия». Да, «Валенсия». Ее лимит составляет 30,98 миллиона евро. Если бы не вливание денег в результате сделки с инвестиционной компанией CVC, возможно, он составил бы чуть более 10 миллионов.

Финансовый директор Ла Лиги сказал, что «Валенсия» пострадала от «идеального шторма» — в пандемию команда не прошла в еврокубки, а на трансферном рынке не смогла заработать достаточно денег, чтобы сбалансировать бюджет на фоне общего долга в 450 миллионов евро. Прошлым летом «летучие мыши» все же продали сразу шестерых игроков основного состава, прежде чем большинство людей осознало, насколько все плохо.

Чуть выше «Валенсии» находятся соседи из «Леванте». Они реконструировали стадион как раз в тот момент, когда трибуны оказались закрыты. Лимит «Атлетико» снизился более чем наполовину, несмотря на победу в чемпионате, в основном потому, что годом ранее они потратили значительно больше, чем планировалось.

Что касается «Реала», то его лимит вырос по сравнению с прошлым годом с 468 миллионов до 739 миллионов евро. По словам руководителя Ла Лиги Хосе Герры, мадридское управление кризисом, спровоцированным коронавирусом, было «блестящим». Следует сказать, что это опровергает слова бывшего президента «Барселоны» Жозепа Марии Бартомеу о том, что каталонский клуб погубила только пандемия.

«Реал» снизил зарплаты, создал резервный фонд, начал распродажу игроков и получил небольшую прибыль. Серхио Рамос, Рафаэль Варан и Мартин Эдегор — все ушли, что позитивно сказалось на экономическом состоянии.

Карло Анчелотти, придя на тренерский пост, заявил, что у него не будет много денег, что он не будет подписывать контракты, что политика жесткой экономии будет продолжена. Сэкономленные деньги были собраны для переговоров по трансферу Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен». И Ла Лига впоследствии подтвердила, что «Реал» мог себе позволить француза.

В конце концов, сделка не состоялась, и небольшая часть денег была использована для подписания Эдуардо Камавинга. «Реал» не достиг предела по затратам — точно так же, как он не делал этого в последние несколько лет.

И вот еще одна вещь, о которой стоит помнить. Зарплатный лимит не совпадает с бюджетом. Зарплатный лимит — это даже не то же самое, что масса зарплаты. Это максимум, который клубу разрешено тратить на команду согласно расчетам лиги, которые проводятся по ряду критерием, некоторые из которых являются сложными, а некоторые более простыми.

Это не то, что они должны потратить, и это не то, что они потратили. Это не простой процент дохода, хотя истина заключается в том, что лига рекомендует, чтобы зарплаты не превышали 60 процентов от лимита. Это конечное простое число, четкий предел и линия, которую нельзя пересекать. Лимит сделан для того, чтобы клубы, попавшие в затруднительное положение, не усугубили свои проблемы, продолжая тратить то, что они не могут себе позволить.

В лимите также можно проследить за тем, как клуб может вести себя на трансферном рынке, в том числе с новичками. Давайте приведем простой пример: если бы Лионель Месси уже был в составе «Барселоны» с действующим контрактом, а не был бы фактически новичком, которого «сине-гранатовые» должны были переподписать, они смогли бы сохранить его. Его зарплата не рассматривалась бы как способствующая тому, что «Барселона» не соблюдает свои лимиты, хотя, конечно, стоимость его содержания все равно способствовала бы снижению этого лимита.

Конечно, клуб может выйти за рамки бюджета, но все равно не сможет рационально тратить. Ла Лига использует автоматизированную систему, и в ней все очень просто: если ты не подходишь под критерии и приходишь, чтобы зарегистрировать игрока, тебе просто откажут. Компьютер скажет нет. Никаких аргументов, никаких сделок, никаких способов обойти это.

Ну, есть один способ обойти это. Из-за пандемии было предоставлено небольшое пространство для маневра. Клубы, которые превысили лимит, все равно могли тратить на новых игроков, если они имели сбережения и доказали, что обслуживают свой долг, сокращая расходы и справляясь с финансовым дефицитом. Если их чистые затраты не росли, а довольно быстро сокращались, они могли бы тратить с соотношением один к четырем. Другими словами, на каждые оздоровившиеся 100 миллионов евро, они могли потратить 25 миллионов евро. Вот почему «Барселона» может подписывать контракты в соответствии с критериями, несмотря на то, что ее общие расходы превышают 97,92 миллиона евро (фактические затраты на зарплату по-прежнему превышают 400 миллионов евро). Но на каждый потраченный евро приходилось находить четыре дополнительных. Каталонцы также могут не захотеть подписывать контракт, потому что их общее финансовое состояние — это отдельная проблема.

Все испанские клубы оказались в одной лодке. Они придерживались одних и тех же критериев. «Вильярреал» и «Севилья» использовали продажи игроков для финансирования расходов, которые определили все остальное.

«Атлетико» подписал контракт с Антуаном Гризманном, потому что знал, что «Барселоне» в конечном итоге придется отпустить его совершенно бесплатно. «Валенсия» потратила 8 миллионов евро на Маркоса Андре (она приобрела первого игрока за два года) только после того, как была заключена сделка с CVC.

Сместит ли «Барса» Кумана после фиаско с Месси?

Все это приводит нас к ключевому вопросу относительно Месси. Когда «Барселона» объявила, что он уходит, в ее заявлении говорилось, что и игрок, и клуб хотят, чтобы форвард остался, но правила лиги этого не допускают. Но это правда лишь отчасти. Досрочное продление контракта позволило бы избежать этой ситуации, и в любом случае, согласно критериям зарплатного лимита, он мог бы остаться.

Подписание соглашения с CVC было одним из вариантов, но не единственным, даже если со временем оказалось, что так оно и есть. Хорошее экономическое здоровье — это другой вопрос, который внушили Лапорте люди, чьи финансовые гарантии позволили ему стать президентом.

«Существовали решения, позволяющие удержать Месси», — заявил Герра. — «Клуб решил заключить контракты с другими игроками. Дело касалось не только финансовых проблем».

Вот только без финансовых проблем не обошлось. Месси ушел. Другие тоже. Ушли все, с кем команда могла хоть как-то оставаться на плаву. Получилось так, что клуб не смог выбрать того, кто должен был стать единственной жертвой. Часто говорят, что финансовый фейр-плей не работает, но в данной ситуации именно он привел к конечным последствиям.

Почему у «Барселоны» нет лучшей команды? Потому что она не может себе ее позволить. Это проблема, о который говорит Куман: реальная, осязаемая, футбольная проблема, а не какой-то абстрактный экономический вопрос, который следует игнорировать. Это правило, наложенное лигой на всех, кто хочет зарегистрировать игрока.

«Барселона» могла сохранить Месси, но никто бы больше не приехал, и время истекало. Не было никакой гарантии, что можно будет на чем-то сэкономить. Никто не хотел покупать, не в последнюю очередь потому, что все знали, что в этом нет необходимости. «Атлетико» просто игрался и следил за отчаянием Лапорты в ситуации с Гризманном. Отдельные футболисты отказались уходить. Снижение заработной платы произошло слишком поздно.

Те, кто пришел, обошлись в четверть расходов, которые «Барселона» могла себе позволить. Каждая сделка зависела от предыдущей. В противном случае не получилось бы зарегистрировать всех новичков. Они остались бы в подвешенном состоянии. Скорее всего, как и их тренер.

Отсутствие альтернатив и нехватка денег удерживают Кумана в «Барселоне». Наличие проблемы, которая больше, чем он сам, является причиной того, что неприятности команды сохраняются, становясь все больше по ходу игры.

Увольнение Кумана обойдется «Барселоне» в 12 миллионов евро в качестве отступных, при том, что клуб все еще не рассчитался с Кике Сетьеном и Эрнесто Вальверде. Ла Лига не позволяет клубам получать выгоду от односторонних увольнений, поэтому любая заработная плата, сэкономленная в результате увольнения без двустороннего согласия, не может быть снята с лимита и освобождена для подписания другого тренера.

Но поскольку лига не хочет, чтобы клубы застряли в подвешенном состоянии, есть специальное разрешение на привлечение нового тренера. Помимо зарплатного лимита, помимо варианта «один к четырем», «Барселона» может потратить 3,91 миллиона евро на своего нового тренера, потому что правила гласят, что в качестве экстренной меры клуб может потратить 4 процента от своего лимита.

И в данном случае процент отсчитывается от суммы 97,92 миллиона евро. И это настоящая проблема. Ну, по крайней мере, одна из них.