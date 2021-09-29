«Зенит» одержал крупную победу над «Мальме» в Санкт-Петербурге — 4:0. В первом тайме шведы сумели создать ряд опасных моментов у ворот хозяев, но после гола, пропущенного на старте второго тайма, и после удаления, гости сникли и не сумели оказать сопротивления команде Сергея Семака.

Ход матча

3’ Дзюба получил мяч в штрафной площади «Мальме», намеревался пробить по воротам, но успели его накрыть гости.

6’ Ответили гости. Бирманчевич от лицевой отыграл на Кристиансена, который опасно прострелил, и чуть-чуть Колак до мяча не добрался.

9’ 1:0 Клаудиньо. Малком здорово подключился по левому флангу Дугласа, который прострелил в центр штрафной площади на Клаудиньо, и бразилец переправил мяч в дальний угол ворот «Мальмё»

«Зенит» — «Мальме» uefa.com

13’ Бирманчевич слева отыграл между защитниками к линии штрафной площади «Зенита», откуда опасно пробивал в дальний угол Колак. Мяч прошел недалеко от «девятки».

19’ Еще один опасный у ворот «Зенита». Прошла подача с правого фланга на дальнюю штангу, Бергет скинул мяч в центр на набегавшего Кристиансена, который с лёта опасно пробивал, но получилось чуть выше перекладины.

24’ Штрафной заработали гости, навесил справа Кристиансен, удалось «Зениту» отбиться. На подборе был игрок «Мальмё», но удар с линии штрафной не получился.

38’ Кристиансен навесил со штрафного к воротам «Зенита», ошибся на выходе Крицюк, но защитники подстраховали голкипера «Зенита».

«Зенит» — «Мальме» uefa.com

49’ 2:0 Далер Кузяев . «Зенит» разыграл угловой на левом фланге, Малком навесил к линии вратарской, но получилось без адреса. Ракицкий на противоположном краю здорово на замахе убрал Инносента, успел поскользнуться, но всё-таки навесил в центр, и Кузяев головой переправил мяч в дальний угол.

53’ Удаление. Анел Ахмедходжич успел накрыть Кузяева, который мог убежать один на один. Рукой подыграл при этом защитник «Мальмё», увидел перед собой сначала жёлтую карточку. Но после того, как арбитр из Греции посмотрел видеоповтор, цвет карточки именился на красный.

«Зенит» — «Мальме» uefa.com

67’ Дзюба с близкого расстояния мимо ворот «Мальме» головой пробил после навеса дос Сантоса с фланга.

72’ Абубакари грубо ошибся на своей половине поля, отдав мяч точно в ноги Малкому. Бразилец отыграл направо в штрафную на ход Сутормину, который мощно пробил в ближний угол, но Далин мяч отбил.

«Зенит» — «Мальме» uefa.com

80’ 3:0 Алексей Сутормин . Сутормин получил мяч далеко от ворот, его никто не встал встречать, в итоге Алексей двинулся вперёд, подработал себе под удар и очень красивым обводящим ударом с подступов к штрафной положил мяч в угол ворот «Мальмё».

90+1’ Подача с правого фланга, Азмун пробивал головой из центра штрафной площади под перекладину, Далин вытаскивает мяч.

90+4’ Азмун на скорости по центру ворвался в штрафную, подработал себе под удар и пробил между двумя защитниками. Далин отбил, но прямо на Вендела, который аккуратно добавил мяч в створ.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Зенит — Мальмё 4:0 Голы: 1:0 Claudinho (9'), 2:0 Далер Кузяев (49'), 3:0 Алексей Сутормин (80') Зенит: Станислав Крицюк, Вильмар Барриос, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин (Kirill Kravtsov, 84'), Далер Кузяев (Сердар Азмун, 75'), Вендел, Дуглас Сантос (Данил Круговой, 84'), Малком, Артём Дзюба (Андрей Мостовой, 84'), Claudinho (Александр Ерохин, 75') Мальмё: Антонио-Мирко Колак (Malik Abubakari, 62'), Veljko Birmancevic (Adi Nalic, 88'), Erdal Rakip (Martin Olsson, 55'), Андерс Кристиансен, Bonke Innocent (Серхио Пенья, 62'), Йо Инге Бергет, Franz Brorsson (Noah Eile, 87'), Лассе Нильсен, Anel Ahmedhodzic, Эрик Ларссон, Йохан Далин Предупреждения: Erdal Rakip (30'), Franz Brorsson (86') Удаление: Anel Ahmedhodzic (53')

Лучшим игроком матча был признан бразильский форвард «Зенита» Малком.

Турнирная таблица

Команда Сергея Семака набрала 3 очка, присоединившись к «Челси» и «Ювентусу», которые еще только проводят очную встречу 2-го тура.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Брюгге» замыкает таблицу с двумя поражениями и разницей мячей 0-7.

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Cледующие матчи

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на своем поле сыграет с туринским «Ювентусом». «Мальме» отправится в гости к «Челси». Оба матча пройдут 20 октября.

В ближайшем матче питерский клуб в рамках 10-го тура РПЛ примет 3 октября «Сочи». «Мальме» в этот же день будет принимать «Мьелльбю» в рамках шведской Высшей лиги.

Прямая речь

Йон-Даль Томассон, главный тренер «Мальме»

— Всегда обидно проигрывать. Если посмотреть на составы команд, на их бюджеты, это справедливый результат. Плюс мы играли в меньшинстве. Но в первые 45 минут мы действовали неплохо, имели шансы забить. Надо было лучше ими распоряжаться. А потом пропустили второй, потом удаление… В конце было еще два необязательных мяча. На таком уровне нужно уметь быстро принимать решения. Но мы в Лиге чемпионов, чтобы учиться и набираться опыта.

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»

— Хорошо начали первый тайм. Минуты с 15-й игра выровнялась, шла на встречных курсах. Потом забили еще. А после удаления стало играть значительно легче. Результат нас устраивает. Поздравляем болельщиков с победой. В следующих играх нам будет гораздо сложнее.

Первый тайм мог закончиться с другим результатом. Игра стала спокойной только после второго мяча и удаления.Барриос прекрасно отреагировал [на то, что он играет в центре обороны]. Это позиция, на которой он играет хорошо. Я дважды с ним разговаривал — перед «Челси» и сегодня. И у него нет никаких проблем с игрой в центре обороны.

Алексей Сутормин, полузащитник «Зенита»

— В первом тайме после гола нам не стоило откатываться назад, «Мальме» стал контролировать мяч. Тут дело в психологии. Дома надо исправлять такие моменты. Хорошо, что во втором тайме мы опять включились, забили гол. А потом важную роль сыграло удаление. В итоге довели матч до логичной победы.

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Мой гол? Убрал под левую, делать уже нечего было, ковырнул в дальний — попал. Но надо отметить действия всей команды. Сегодня хорошо играли. Надеюсь, это будет толчком для нас в дальнейших матчах.

Андерс Кристиансен, полузащитник «Мальме»

— На этом уровне тебя наказывают за малейший просчет. Мы провели хороший первый тайм, создавали моменты, но после того как они забили второй мяч, а мы остались вдесятером, все свелось к тому, чтобы не пропустить больше. Мы пропустили, и это было необязательно.

Малком: «Надеюсь, мы и дальше продолжим в победном режиме кампанию в Лиге чемпионов УЕФА»

Интервью полузащитника: https://t.co/JneDxxsKsI pic.twitter.com/dh2I7w9wmE — ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 29, 2021

Малком, полузащитник «Зенита»

— Мы очень хорошо подготовились к сопернику. Знали, что он будет играть на контратаках, что они очень опасны в этом. Матч был непростым, но с первых минут мы контролировали игру. Потом немного снизили давление. Хорошо, что во втором тайме вернули себе контроль. Все сегодня молодцы, все отлично потрудились. Надеюсь, мы и дальше продолжим в победном режиме борьбу в Лиге чемпионов.

Все футбольные трансферы

Если бы мне предложили подарить приз лучшему игроку матча кому-то из команды, передал бы его Барриосу. Он прекрасно выполняет свою роль на поле, играет на не самой привычной позиции, но справляется с ней потрясающе.

Эрик Ларссон, защитник «Мальме»

— Болезненный результат. Отрезками мы играли неплохо, но этого не хватило. Может ли вчерашняя победа «Шерифа» над «Реалом» послужить для нас дополнительной мотивацией перед матчами с «Челси»? Да, эта победа показывает, что в футболе действительно все возможно, и мы будем делать все возможное, чтобы еще раз это доказать.

Далер Кузяев, полузащитник "Зенита"

— Приятно при своих болельщиках взять три очка. Не считаю, что победа была легкой. Мы здорово начали, но потом сели в оборону и стали меньше атаковать, позволили сопернику создать пару неплохих моментов. В следующих матчах постараемся это исправить.