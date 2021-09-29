«Реал» проиграл «Шерифу». Такие поражения уже стали для «сливочных» традицией

Пенальти Карима Бензема оказалось недостаточно — «Реал» потерпел стыдное поражение от «Шерифа» на «Бернабеу» в матче Лиги чемпионов.

В первом тайме у «Реала» были моменты лучше, чем у соперника — удар Винисиуса Жуниора был заблокирован, на удар со штрафного от Карима Бензема среагировал Георгис Атанасиадис, а Феде Вальверде пробил мимо ворот. Все это произошло до того, как на 25-й минуте матча «Шериф» вышел вперед. Нападающий Жасур Яхшибоев остался без присмотра, чтобы забить головой после подачи Криштиано.

Затем, когда «Реал» пытался сравнять счет, шансы были у Мигеля Гутьерреса, Винисиуса, Эдена Азара, Бензема и Каземиро.

После перерыва Азар проверил Атанасиадиса ударом низом, а Винисиус заработал пенальти, который реализовал Бензема. Далее Бруно из «Шерифа» забил из офсайда, а вышедшие на замену Родриго Гоес и Лука Йович упустили прекрасные шансы, прежде чем Себастьян Тилль забил поразительный поздний победный мяч — мощным ударом из-за пределов штрафной в верхний угол ворот.

Игроки «Шерифа» globallookpress.com

Позитив

«Шериф» не был самым ярким соперником, но не сомневайтесь — это был большой матч для «Реала». «Сливочные» проводили свой первый матч в ЛЧ на «Бернабеу» с февраля 2020 года. Матч в главном клубном турнире Европы после 18 месяцев поединков без зрителей на арене Альфредо ди Стефано казался большим событием, независимо от результата на поле.

Этот вечер также, казалось, был создан для Азара, чтобы продемонстрировать, что он наконец-то возвращается к той форме, которую демонстрировал когда-то. Домашний матч против соперника, который по зубам, игра с Бензема, со свободой передвижения и пространством для маневров. По правде говоря, он был лучшим и самым активным игроком «Реала» до того, как его заменили. Он просто не забил, хотя заслуживал на это.

Эден Азар globallookpress.com

Негатив

«Реал» потерпел уже не первую подобную неудачу на групповом этапе ЛЧ за последние годы. На ум приходят поражения или ничьи в матчах с «Шахтером», ЦСКА, «Брюгге» и «Легией». Последнее потрясение в матче с «Шерифом», возможно, стало и самым крупным. Конечно, большинство из этих неудач не имели значения, потому что «Реал» ни разу не провалил задачу выхода из группы.

Защита «Реала» вновь окажется в центре внимания, поскольку они дважды слишком легко позволили соперникам забить. При первом голе у левого защитника «Шерифа» Криштиано было предостаточно времени, чтобы прострелить, а Яхшибоев не мог поверить в ту свободу, которую ему предоставили, чтобы нанести удар мимо Тибо Куртуа. Это был гол, который эхом разнесся по Европе, как и победное взятие ворот от Тилля. Команда Карло Анчелотти предстала не в лучшем виде.

Оценка для Анчелотти

6 из 10. Анчелотти провел три замены в составе «Реала» по сравнению с командой, которая сыграла вничью с «Вильярреалом» (0:0) на выходных. Мигель Гутьеррес вышел на левом фланге обороны, Камавинга появился вместо Модрича в центре поля, а также с первых минут игру начал Азар.

Карло Анчелотти globallookpress.com

По ходу матча тренер провел замену сразу четырех игроков — она была запланирована еще при счете 0:1, но проведена, когда Бензема уже сравнял счет. Анчелотти снял обоих крайних защитников, выпустив Модрича, Тони Крооса, Родриго и Йовича. Все выглядело так, как будто это сработало, но лишь до тех пор, пока «Реал» не допустил еще одну ошибку.

Рейтинг игроков «Реала»

Тибо Куртуа — 5 из 10. Не смог ничего сделать при обоих голах. Плохая попытка вынести мяч чуть не подарила «Шерифу» еще один гол в первом тайме.

Начо — 7. Вновь поменял позицию — на этот раз перешел с левого фланга на правый. Мог забить в первом тайме, когда после удара головой мяч прошел на близком расстоянии от ворот. Хорошо ходил в атаку, но не столь хорошо действовал при обороне.

Давид Алаба — 5. Его навесы со стандартов как обычно были полезны. Но должен быть очень разочарован тем, что предоставил Яхшибоеву возможность открыть счет.

Эдер Милитао — 6. Нанес удар головой во втором тайме и мог забить позже, когда «Реал» пытался победить.

Мигель Гутьеррес — 5. Нанес удар над перекладиной в первом тайме. По-прежнему лучше выглядит в атаке, чем в обороне. Потерял позицию при голе «Шерифа».

Каземиро — 6. Временами выглядел разочарованным в первом тайме и получил желтую карточку. Был заменен, когда «Реалу» нужно было идти вперед.

Феде Вальверде — 10. Вернулся в полузащиту после опрометчивого эксперимента с игрой в обороне в прошлом матче. Чувствовал себя комфортно на правом фланге. В краткосрочной и среднесрочной перспективе это должна быть его позиция.

Эдуардо Камавинга — 6. Дебютировал за «Реал» в Лиге чемпионов (в этом турнире он уже играл за «Ренн» год назад). Но особо не преуспел. Запомнился одним прекрасным касанием, чтобы обыграть защитника в штрафной, но на этом все.

Эдуардо Камавинга globallookpress.com

Эден Азар — 7. Пожалуй, самый активный игрок «Реала». Одним хорошим пасом нашел Вальверде на свободном пространстве. Очень хорошо сочетался с Бензема и проверил голкипера как в первом тайме, так и после перерыва.

Винисиус Жуниор — 7. Принимал не совсем правильные решения в первом тайме. Немного лучше действовал после перерыва, заработав пенальти, который позволил сравнять счет. Затем также записал на свой счет отраженный удар.

Карим Бензема — 7. В первом тайме бил со штрафного, который был отражен. Забив пенальти, опередил Рауля с 72 голами и стал четвертым лучшим бомбардиром в истории ЛЧ после Левандовски, Месси и Роналду.

Лука Модрич — 7. Мог забить, но его удар был остановлен головой Атанасиадиса.

Тони Кроос — 7. Провел свои первые минуты в этом сезоне после травмы паха.

Родриго — 7. Совершил один эффектный проход по правому флангу, которому не хватило последней передачи.

Лука Йович — 6. Обработка мяча подвела его, когда он пытался пробить вскоре после выхода на поле.