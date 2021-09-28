Нескучные 0:0. «Шахтер» и «Интер» набрали первые очки в Лиге чемпионов

Ход матча
6’ Первый опасный момент создал «Шахтер». Манор Соломон с левого фланга сместился к центру и метров с пятнадцати пробил в ближний нижний угол, но совсем чуть-чуть не попал в створ.
9’ Ужасное столкновение Лассина Траоре с Дензелом Дюмфрисом. У форварда «горняков» нога вывернулась неестественным образом. Сам он подняться не смог, его сразу же увезли в больницу.
Здоровья, Лассина! 🙏🏻 Мы с тобой!#Shakhtar #UCL pic.twitter.com/WFc80S2mPS— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 28, 2021
16’ «Интер» мог забивать! Николо Барелла с мячом с левого фланга сместился к центру и метров с двадцати пробил в направлении дальнего верхнего угла, однако угодил в перекладину.
31’ Лаутаро Мартинес прорвался по левому флангу к штрафной, обработал мяч и нанес острый удар — рядом со штангой. Вот только гол все равно бы не засчитали, поскольку у аргентинца был небольшой офсайд.
💥 | BATTAGLIA— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 28, 2021
Scene d'azione a Kiev#ShakhtarInter 0⃣-0⃣#UCL #ForzaInter ⚫️🔵 pic.twitter.com/JGl35DSk9a
32’ Следом ответ от «Шахтера». Педриньо с правого фланга сместился к центру, получил мяч от Алана Патрика и метров с двадцати пяти мощно пробил. Снаряд пролетел чуть выше перекладины.
35’ Момент! Как не забил Эдин Джеко?! Босниец бил головой в ближний угол с двух метров, но умудрился пробить выше створа.
😰| EDIN— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 28, 2021
35' — Da due passi @EdDzeko va vicino al primo squillo, palla sopra la traversa#ShakhtarInter 0⃣-0⃣#UCL #ForzaInter ⚫️🔵 pic.twitter.com/hQtAx5pIVP
50’ Момент у «Шахтера»! Додо с правого фланга прострелил вдоль ворот, где сходу метров с пяти бил Педриньо. «Интер» спас Милан Шкриньяр, который успел заблокировать удар в подкате.
Škriniar's goal-saving block denies Shakhtar 💪— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 28, 2021
🤔 Will either side find a winner? #UCL pic.twitter.com/0QpPX7y58X
53’ И вновь блестящая игра Шкриньяра. В этот раз он в подкате не позволил пробить Соломону.
65’ Роберто Де Дзерби за необоснованное проявление эмоций получил от арбитра желтую карточку. К тому моменту ни у кого из игроков обеих команд не было «горчичников».
67’ «Шахтер» на ровном месте потерял мяч, который прилетел к Лаутаро Мартинесу, а тот метров с одиннадцати метров зарядил намного выше створа.
😫 | LAUTARO— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 28, 2021
65' — 🇦🇷 Prova a sorprendere gli ucraini, il suo tentativo finisce alto.
👀 L'Inter prova a preparare il finale thrilling!#ShakhtarInter 0⃣-0⃣#UCL #ForzaInter ⚫️🔵 pic.twitter.com/NyYwBwEwWo
81’ Дюмфрис наиграл на желтую карточку за то, что откровенно завалил на газон Михаила Мудрика, который набрал скорость и был готов убежать в опасную контратаку.
87’ Момент! Хоакин Корреа обыгрался с Хаканом Чалханоглу, с левого фланга сместился к центру и метров с семнадцати пробил в дальний нижний угол. «Шахтер» спас Пятов, который кончиками пальцев дотянулся до мяча.
88’ Еще момент! После подачи с углового Стефан де Врей головой метров с восьми пробил в правый нижний от голкипера угол, но вратарь «горняков» успел среагировать.
90+2’ Прозвучал финальный свисток! Команды набрали по очку в киевском матче.
Лучшим игроком матча признан защитник «Интера» Милан Шкриньяр.
⭐ | MVP— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 28, 2021
E il premio MVP va a..... #Skriniar 👏👏#UCL #ForzaInter pic.twitter.com/n2j10cRRVy
Турнирная таблица
В турнирной таблице группы D «Интер» и «Шахтер» занимают третье и четвертое места соответственно, набрав по 1 баллу.
Напомним, что в первом туре «Интер» потерпел поражение от «Реала» со счетом 0:1, тогда как «Шахтер» уступил «Шерифу» 0:2.
Следующие матчи
В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» в Милане примет «Шериф», у которого еще есть игра в запасе.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Донецкий «Шахтер» ждет серьезное испытание в лице «Реала», который приедет в Киев. Оба матча пройдут 19 октября.
Прямая речь
Симоне Индзаги, главный тренер «Интера»
— Сегодня был немножко странный матч в том плане, что не было забитых голов. Хотя было создано очень много опасных моментов, особенно с нашей стороны. Но я хочу отметить вратаря команды соперников, он сыграл на очень высоком уровне. Но и вся команда «Шахтера» выглядела очень здорово. Я вижу, что эта команда хорошо натренирована итальянским специалистом Роберто Де Дзерби. Команды в группе достаточно сбалансированы. Равная группа. Но очень важны будут следующие туры — наше двойное противостояние с «Шерифом» и двойное противостояние «Шахтера» с «Реалом». Только после этих матчей можно будет уже как-то прогнозировать нашу ситуацию в ноябрьской игре с «Шахтером».
Роберто Де Дзерби, главный тренер «Шахтера»
— Я думаю, что «Интер» сильнее ментально, чем мы, потому что сегодня, даже когда «Шахтер» долго владел мячом, «Интер» не потерял терпение и создал нам сложности. Это показывает, насколько «Интер» ментально сильная команда, и «Шахтер» получил результат в виде ничьи 0:0, мы должны быть довольны. Нет, мы не думаем о «Реале», мы думаем о «Динамо», с которым будем играть на «Олимпийском» в воскресенье. Поэтому мы должны концентрироваться на этом матче.