Нескучные 0:0. «Шахтер» и «Интер» набрали первые очки в Лиге чемпионов

«Нерадзурри» имели больше моментов на НСК «Олимпийский», но «горняки» тоже не отсиживались в обороне и сыграли значительно лучше, чем в первом туре, когда сенсационно проиграли «Шерифу».

Ход матча

6’ Первый опасный момент создал «Шахтер». Манор Соломон с левого фланга сместился к центру и метров с пятнадцати пробил в ближний нижний угол, но совсем чуть-чуть не попал в створ.

9’ Ужасное столкновение Лассина Траоре с Дензелом Дюмфрисом. У форварда «горняков» нога вывернулась неестественным образом. Сам он подняться не смог, его сразу же увезли в больницу.

16’ «Интер» мог забивать! Николо Барелла с мячом с левого фланга сместился к центру и метров с двадцати пробил в направлении дальнего верхнего угла, однако угодил в перекладину.

31’ Лаутаро Мартинес прорвался по левому флангу к штрафной, обработал мяч и нанес острый удар — рядом со штангой. Вот только гол все равно бы не засчитали, поскольку у аргентинца был небольшой офсайд.

32’ Следом ответ от «Шахтера». Педриньо с правого фланга сместился к центру, получил мяч от Алана Патрика и метров с двадцати пяти мощно пробил. Снаряд пролетел чуть выше перекладины.

35’ Момент! Как не забил Эдин Джеко?! Босниец бил головой в ближний угол с двух метров, но умудрился пробить выше створа.

50’ Момент у «Шахтера»! Додо с правого фланга прострелил вдоль ворот, где сходу метров с пяти бил Педриньо. «Интер» спас Милан Шкриньяр, который успел заблокировать удар в подкате.

Škriniar's goal-saving block denies Shakhtar 💪

🤔 Will either side find a winner? #UCL pic.twitter.com/0QpPX7y58X — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 28, 2021

53’ И вновь блестящая игра Шкриньяра. В этот раз он в подкате не позволил пробить Соломону.

65’ Роберто Де Дзерби за необоснованное проявление эмоций получил от арбитра желтую карточку. К тому моменту ни у кого из игроков обеих команд не было «горчичников».

67’ «Шахтер» на ровном месте потерял мяч, который прилетел к Лаутаро Мартинесу, а тот метров с одиннадцати метров зарядил намного выше створа.

😫 | LAUTARO

65' — 🇦🇷 Prova a sorprendere gli ucraini, il suo tentativo finisce alto.

👀 L'Inter prova a preparare il finale thrilling!#ShakhtarInter 0⃣-0⃣#UCL #ForzaInter ⚫️🔵 pic.twitter.com/NyYwBwEwWo — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) September 28, 2021

81’ Дюмфрис наиграл на желтую карточку за то, что откровенно завалил на газон Михаила Мудрика, который набрал скорость и был готов убежать в опасную контратаку.

87’ Момент! Хоакин Корреа обыгрался с Хаканом Чалханоглу, с левого фланга сместился к центру и метров с семнадцати пробил в дальний нижний угол. «Шахтер» спас Пятов, который кончиками пальцев дотянулся до мяча.

88’ Еще момент! После подачи с углового Стефан де Врей головой метров с восьми пробил в правый нижний от голкипера угол, но вратарь «горняков» успел среагировать.

90+2’ Прозвучал финальный свисток! Команды набрали по очку в киевском матче.

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Шахтёр Д — Интер 0:0 Шахтёр Д: Андрей Пятов, Додо, Марлон, Николай Матвиенко, Исмаили (Сергей Кривцов, 78'), Тарас Степаненко, Педриньо, Майкон Барберан, Алан Патрик (Марлос, 85'), Манор Соломон (Mykhaylo Mudryk, 78'), Лассина Траоре (Тете, 11') Интер: Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 72'), Эдин Джеко (Хоакин Корреа, 55'), Федерико Димарко (Иван Перишич, 82'), Николо Барелла, Марсело Брозович (Хакан Чалханоглу, 55'), Матиас Весино (Роберто Гальярдини, 82'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждения: Roberto De Zerbi (64'), Дензел Дюмфрис (81')

Лучшим игроком матча признан защитник «Интера» Милан Шкриньяр.

Турнирная таблица

В турнирной таблице группы D «Интер» и «Шахтер» занимают третье и четвертое места соответственно, набрав по 1 баллу.

Напомним, что в первом туре «Интер» потерпел поражение от «Реала» со счетом 0:1, тогда как «Шахтер» уступил «Шерифу» 0:2.

Следующие матчи

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» в Милане примет «Шериф», у которого еще есть игра в запасе.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Донецкий «Шахтер» ждет серьезное испытание в лице «Реала», который приедет в Киев. Оба матча пройдут 19 октября.

Прямая речь

Симоне Индзаги, главный тренер «Интера»

— Сегодня был немножко странный матч в том плане, что не было забитых голов. Хотя было создано очень много опасных моментов, особенно с нашей стороны. Но я хочу отметить вратаря команды соперников, он сыграл на очень высоком уровне. Но и вся команда «Шахтера» выглядела очень здорово. Я вижу, что эта команда хорошо натренирована итальянским специалистом Роберто Де Дзерби. Команды в группе достаточно сбалансированы. Равная группа. Но очень важны будут следующие туры — наше двойное противостояние с «Шерифом» и двойное противостояние «Шахтера» с «Реалом». Только после этих матчей можно будет уже как-то прогнозировать нашу ситуацию в ноябрьской игре с «Шахтером».

Роберто Де Дзерби, главный тренер «Шахтера»

— Я думаю, что «Интер» сильнее ментально, чем мы, потому что сегодня, даже когда «Шахтер» долго владел мячом, «Интер» не потерял терпение и создал нам сложности. Это показывает, насколько «Интер» ментально сильная команда, и «Шахтер» получил результат в виде ничьи 0:0, мы должны быть довольны. Нет, мы не думаем о «Реале», мы думаем о «Динамо», с которым будем играть на «Олимпийском» в воскресенье. Поэтому мы должны концентрироваться на этом матче.