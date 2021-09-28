ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Нескучные 0:0. «Шахтер» и «Интер» набрали первые очки в Лиге чемпионов

    В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на своем поле сыграл вничью с миланским «Интером» со счетом 0:0. Подробнее в нашем обзоре

    Футбол Лига чемпионов Шахтер Донецк Футбол Украины Интер Футбол Италии Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаНескучные 0:0. «Шахтер» и «Интер» набрали первые очки в Лиге чемпионов «Ливерпуль»ЛЧ. ПСЖ принимает «Ман Сити», «Ливерпуль» в гостях у «Порту» Алексей березуцкий и Марио ФернандесЦСКА одержал вторую победу подряд. Счет мог быть более крупным
  • 23:54
    • Первый гол Месси помог ПСЖ обыграть «Ман Сити» в Лиге чемпионов
  • 23:59
    • «Ливерпуль» разгромил «Порту», «Милан» уступил «Атлетико»
  • 23:57
    • «Лейпциг» уступил «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
  • 23:56
    • Гол Малена принес «Боруссии» победу над «Спортингом»
  • 23:52
    • «Реал» потерпел поражение от «Шерифа» в Мадриде
  • 21:37
    • «Шахтер» и «Интер» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
  • 21:37
    • Гол и ассист Бергёйса помогли «Аяксу» обыграть «Бешикташ»
    Все новости спорта
    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча
    «Нерадзурри» имели больше моментов на НСК «Олимпийский», но «горняки» тоже не отсиживались в обороне и сыграли значительно лучше, чем в первом туре, когда сенсационно проиграли «Шерифу».

    Ход матча

    6’ Первый опасный момент создал «Шахтер». Манор Соломон с левого фланга сместился к центру и метров с пятнадцати пробил в ближний нижний угол, но совсем чуть-чуть не попал в створ.

    9’ Ужасное столкновение Лассина Траоре с Дензелом Дюмфрисом. У форварда «горняков» нога вывернулась неестественным образом. Сам он подняться не смог, его сразу же увезли в больницу.

    16’ «Интер» мог забивать! Николо Барелла с мячом с левого фланга сместился к центру и метров с двадцати пробил в направлении дальнего верхнего угла, однако угодил в перекладину.

  • ЦСКА одержал вторую победу подряд. Счет мог быть более крупным
  • В матче 9 тура РПЛ ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород» со счетом 2:0. Подробнее в нашем отчете.
  • 27/09/2021

    • 31’ Лаутаро Мартинес прорвался по левому флангу к штрафной, обработал мяч и нанес острый удар — рядом со штангой. Вот только гол все равно бы не засчитали, поскольку у аргентинца был небольшой офсайд.

    32’ Следом ответ от «Шахтера». Педриньо с правого фланга сместился к центру, получил мяч от Алана Патрика и метров с двадцати пяти мощно пробил. Снаряд пролетел чуть выше перекладины.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    35’ Момент! Как не забил Эдин Джеко?! Босниец бил головой в ближний угол с двух метров, но умудрился пробить выше створа.

    50’ Момент у «Шахтера»! Додо с правого фланга прострелил вдоль ворот, где сходу метров с пяти бил Педриньо. «Интер» спас Милан Шкриньяр, который успел заблокировать удар в подкате.

    53’ И вновь блестящая игра Шкриньяра. В этот раз он в подкате не позволил пробить Соломону.

    65’ Роберто Де Дзерби за необоснованное проявление эмоций получил от арбитра желтую карточку. К тому моменту ни у кого из игроков обеих команд не было «горчичников».

  • «Арсенал» продемонстрировал готовность сделать шаг вперед, а «Тоттенхэм» застрял
  • Лондонское дерби завершилось уверенной победой «канониров»
  • 27/09/2021

    • 67’ «Шахтер» на ровном месте потерял мяч, который прилетел к Лаутаро Мартинесу, а тот метров с одиннадцати метров зарядил намного выше створа.

    81’ Дюмфрис наиграл на желтую карточку за то, что откровенно завалил на газон Михаила Мудрика, который набрал скорость и был готов убежать в опасную контратаку.

    87’ Момент! Хоакин Корреа обыгрался с Хаканом Чалханоглу, с левого фланга сместился к центру и метров с семнадцати пробил в дальний нижний угол. «Шахтер» спас Пятов, который кончиками пальцев дотянулся до мяча.

  • Трансферный дайджест. 21-27 сентября
  • Кто может забрать Рюдигера у «Челси», вернется ли Коутиньо в Англию, ждут ли Захаряна в Германии и другие трансферные новости последних дней
  • 27/09/2021

    • 88’ Еще момент! После подачи с углового Стефан де Врей головой метров с восьми пробил в правый нижний от голкипера угол, но вратарь «горняков» успел среагировать.

    90+2’ Прозвучал финальный свисток! Команды набрали по очку в киевском матче.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа D
    Шахтёр Д — Интер 0:0
    Шахтёр Д: Андрей Пятов, Додо, Марлон, Николай Матвиенко, Исмаили (Сергей Кривцов, 78'), Тарас Степаненко, Педриньо, Майкон Барберан, Алан Патрик (Марлос, 85'), Манор Соломон (Mykhaylo Mudryk, 78'), Лассина Траоре (Тете, 11') Интер: Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 72'), Эдин Джеко (Хоакин Корреа, 55'), Федерико Димарко (Иван Перишич, 82'), Николо Барелла, Марсело Брозович (Хакан Чалханоглу, 55'), Матиас Весино (Роберто Гальярдини, 82'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Самир Ханданович Предупреждения: Roberto De Zerbi (64'), Дензел Дюмфрис (81')

    Лучшим игроком матча признан защитник «Интера» Милан Шкриньяр.

    Турнирная таблица

    В турнирной таблице группы D «Интер» и «Шахтер» занимают третье и четвертое места соответственно, набрав по 1 баллу.

  • «Быки» затоптали «барсов». «Краснодар» вдевятером выиграл южное дерби
  • ФК «Краснодар» одержал домашнюю победу со счетом 3:0 над «Сочи» в матче 9-го тура чемпионата России. Рассказываем, как это было
  • 26/09/2021

    • Напомним, что в первом туре «Интер» потерпел поражение от «Реала» со счетом 0:1, тогда как «Шахтер» уступил «Шерифу» 0:2.

    Следующие матчи

    В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» в Милане примет «Шериф», у которого еще есть игра в запасе.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Донецкий «Шахтер» ждет серьезное испытание в лице «Реала», который приедет в Киев. Оба матча пройдут 19 октября.

    Прямая речь

    Симоне Индзаги, главный тренер «Интера»

    — Сегодня был немножко странный матч в том плане, что не было забитых голов. Хотя было создано очень много опасных моментов, особенно с нашей стороны. Но я хочу отметить вратаря команды соперников, он сыграл на очень высоком уровне. Но и вся команда «Шахтера» выглядела очень здорово. Я вижу, что эта команда хорошо натренирована итальянским специалистом Роберто Де Дзерби. Команды в группе достаточно сбалансированы. Равная группа. Но очень важны будут следующие туры — наше двойное противостояние с «Шерифом» и двойное противостояние «Шахтера» с «Реалом». Только после этих матчей можно будет уже как-то прогнозировать нашу ситуацию в ноябрьской игре с «Шахтером».

    Роберто Де Дзерби, главный тренер «Шахтера»

    — Я думаю, что «Интер» сильнее ментально, чем мы, потому что сегодня, даже когда «Шахтер» долго владел мячом, «Интер» не потерял терпение и создал нам сложности. Это показывает, насколько «Интер» ментально сильная команда, и «Шахтер» получил результат в виде ничьи 0:0, мы должны быть довольны. Нет, мы не думаем о «Реале», мы думаем о «Динамо», с которым будем играть на «Олимпийском» в воскресенье. Поэтому мы должны концентрироваться на этом матче.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 29 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Зенит — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бавария — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Бенфика — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Йокерит — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Амур — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры