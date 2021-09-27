Трансферный дайджест. 21-27 сентября

Антонио Рюдигер

«Челси», защитник, 28 лет

Значительно усилились слухи о том, что в конце сезона Антонио Рюдигер покинет «Челси», с которым пока не продлил контракт.

Как пишет Marca, футболист сборной Германии не настроен заключать новую сделку. В связи с этим представители футболиста приступили к поискам новой команды для него.

Наибольший интерес к защитнику проявляет мюнхенская «Бавария», хотя также не исключен вариант с мадридским «Реалом».

Отмечается, что «Челси» предлагает Рюдигеру зарплату в 6,5 миллиона евро, футболист требует 10 миллионов.

При этом сам Рюдигер заявил, что пока ни с кем не вел переговоров, кроме лондонского клуба.

Антонио Рюдигер Защитник «Челси» Мне предстоит принять самое важное решение в моей профессиональной карьере. Пока я не разговаривал с другими клубами, только с «Челси».

Очевидно, что, находясь на пике карьеры, Рюдигеру хотелось бы получить наиболее выгодное предложение. Не факт, что «Челси» умерит все аппетиты, но пока еще слишком рано прощаться с немцем.

Наш прогноз: «Челси».

Филиппе Коутиньо

«Барселона», полузащитник, 29 лет

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

«Барселона» хотела бы расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо во время зимнего трансферного окна, сообщает El Nacional.

«Сине-гранатовые» рассчитывали вернуть бразильца «Ливерпулю», тем более что сам хавбек стремился в состав «красных», однако наставник мерсисайдцев Юрген Клопп выступил против этого трансфера.

Каталонцы надеются, что Коутиньо здорово проявит себя в ближайшие месяцы и привлечет дополнительное внимание.

Определенный интерес имеют лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». Наиболее вероятный вариант — аренда бразильца с последующим правом выкупа.

Из-за финансовых проблем «Барселоне» действительно нет смысла удерживать дорогостоящего футболиста, так что его возвращение в Англию вполне реально.

Наш прогноз: АПЛ.

Антони Марсьяль

«Манчестер Юнайтед», нападающий, 25 лет

Антони Марсьяль globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на форварда Антони Марсьяля, у которого возник дефицит игровой практики в этом сезоне, информирует Eurosport.

Француз оказался попросту не нужен клубу после прихода Криштиану Роналду. Кроме того, сам француз своей игрой в последнее время только разочаровывает болельщиков.

Среди претендентов на Марсьяля называются «Атлетико», «Барселона», «Ювентус», дортмундская «Боруссия», «Тоттенхэм» и «Лион».

Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» потребует за Марсьяля около 40 миллионов фунтов.

Скорее всего, Марсьяль действительно уйдет, но вот куда — большой вопрос. Мы бы на данном этапе выделили «Тоттенхэм», который взамен может предложить Танги Ндонбеле.

Наш прогноз: «Тоттенхэм».

Лука Йович

«Реал», нападающий, 23 года

Лука Йович globallookpress.com

Лука Йович вернулся в мадридский «Реал» из аренды. Главный тренер Карло Анчелотти заявил, что доволен тем, как тренируется серб и даже пообещал предоставить ему шанс, но все еще с трудом верится, что форвард оправдает вложенные в него деньги.

Как пишет Eurosport, «сливочные» с большой долей вероятности продадут Йовича, который просто не прижился в Исании.

В числе возможных опций для 23-летнего форварда называет «Арсенал» и «Вест Хэм», однако отмечает, что сам серб предпочел бы перейти в клуб из Германии или Италии, если будет хороший вариант.

Нам кажется, что наиболее оптимальное место для Йовича — Германия. Именно там он сделал себе имя, так что новый подъем нужно начинать с хорошо знакомых мест.

Наш прогноз: Бундеслига.

Миккель Дамсгор

«Сампдория», полузащитник, 21 год

Миккель Дамсгор globallookpress.com

Полузащитник «Сампдории» Миккель Дамсгор привлек внимание сильнейших клубов Европы, утверждает Tuttosport.

По данным издания, датчанина хотят подписать «Милан», «Ювентус», «Интер» и «Тоттенхэм».

В своем время генуэзцы купили футболиста за 6,75 миллиона евро, а теперь просят за него около 30 миллионов.

При этом в нынешнем сезоне Дамсгор не впечатляет своей игрой на поле, поскольку в Серии А до сих пор не отметился результативными действиями.

Да, датчанин все еще молод. Он способен прогрессировать. Но, если он не улучшит игровую форму, то до следующего лета ему будет сложно кого-то убедить заплатить за него внушительную сумму.

Наш прогноз: «Сампдория».

Бернд Лено

«Арсенал», вратарь, 29 лет

Бернд Лено globallookpress.com

Голкипер Бернд Лено может покинуть лондонский «Арсенал» в следующем году, сообщает Eurosport.

Клуб выставит 29-летнего игрока на трансфер на фоне процедуры по перестройке состава.

Отмечается, что «канониры» хотят снизить средний возраст команды, увеличить процент местных футболистов, постараться подписать ряд молодых игроков, за которыми они следят по всей Европе.

К слову, ранее «Арсенал» приобрел молодого английского вратаря Аарона Рэмсдейла. Но способен ли он так быстро заменить Лено? Мы в этом сомневаемся.

Конечно, Лено сложно назвать суперзвездой, но в целом он достаточно стабилен и отпускать его в молодом для вратаря возрасте нет смысла.

Наш прогноз: «Арсенал».

Арсен Захарян

«Динамо», полузащитник, 18 лет

Арсен Захарян globallookpress.com

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян заинтересовал дортмундскую «Боруссию», сообщает РБК.

По данным издания, немецкий клуб изучает возможность приобретения 18-летнего россиянина.

«Глава скаутского отдела Маркус Пилава следит за Арсеном. Пристально изучать его стали во время молодежного чемпионата Европы в Венгрии.

Игрок понравился скаутской службе, и клубу было предложено рассмотреть его кандидатуру на возможный трансфер», — говорится в материале.

Также интерес к Захаряну приписывают «Вольфсбургу», хотя спортивный директор клуба Йорг Шмадтке эту информацию опроверг.

Йорг Шмадтке Спортивный директор «Вольфсбурга» Захаряна знают в Германии, но информация про интерес «Вольфсбурга» к нему — всего лишь слухи.

Захарян, безусловно, талантливый футболист, но в свои 18 лет он пока ничего не достиг в России, поэтому отправлять его в Германию, преждевременно. Давайте подождем еще год-два.

Наш прогноз: «Динамо».