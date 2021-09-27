ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 21-27 сентября

    Кто может забрать Рюдигера у «Челси», вернется ли Коутиньо в Англию, ждут ли Захаряна в Германии и другие трансферные новости последних дней

    Футбол Трансферы Челси АПЛ Футбол Англии Бавария Бундеслига Футбол Германии Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Арсенал Тоттенхэм Ливерпуль Манчестер Юнайтед Атлетико Боруссия Д Ювентус Серия A Футбол Италии Лион Лига 1 Футбол Франции Реал Мадрид Сампдория Милан Интер Динамо РПЛ Футбол России Вольфсбург Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Антонио РюдигерТрансферный дайджест. 21-27 сентября «Краснодар»«Быки» затоптали «барсов». «Краснодар» вдевятером выиграл южное дерби Микель Артета«Арсенал» продемонстрировал готовность сделать шаг вперед, а «Тоттенхэм» застрял
  • 13:51
    • Месси провел тренировку в общей группе «Пари Сен-Жермен»
  • 13:18
    • «Амур» отправил в отставку главного тренера
  • 12:37
    • Билялов, Пашнин и Бурдасов — лучшие игроки недели в КХЛ
  • 12:23
    • СМИ: Ибрагимович не сыграет с «Атлетико»
  • 12:10
    • Названа бригада арбитров матча ЛЧ «Зенит» — «Мальме»
  • 08:06
    • «Вегас» объявил о переходе Чайки
  • 23:47
    • Гол Осимхена помог «Наполи» обыграть «Кальяри»
    Все новости спорта
    Антонио Рюдигер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антонио Рюдигер
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Антонио Рюдигер

    «Челси», защитник, 28 лет

    Значительно усилились слухи о том, что в конце сезона Антонио Рюдигер покинет «Челси», с которым пока не продлил контракт.

    Как пишет Marca, футболист сборной Германии не настроен заключать новую сделку. В связи с этим представители футболиста приступили к поискам новой команды для него.

    Наибольший интерес к защитнику проявляет мюнхенская «Бавария», хотя также не исключен вариант с мадридским «Реалом».

  • Трансферный дайджест. 7-13 сентября
  • Удержит ли «Лестер» бельгийского полузащитника, вернет ли «Барселона» хавбека «Лейпцига», переманит ли «МЮ» лидера «Вест Хэма» и другие трансферные новости последних дней
  • 13/09/2021

    • Отмечается, что «Челси» предлагает Рюдигеру зарплату в 6,5 миллиона евро, футболист требует 10 миллионов.

    При этом сам Рюдигер заявил, что пока ни с кем не вел переговоров, кроме лондонского клуба.

  • Антонио Рюдигер
  • Защитник «Челси»
  • Мне предстоит принять самое важное решение в моей профессиональной карьере. Пока я не разговаривал с другими клубами, только с «Челси».

    • Очевидно, что, находясь на пике карьеры, Рюдигеру хотелось бы получить наиболее выгодное предложение. Не факт, что «Челси» умерит все аппетиты, но пока еще слишком рано прощаться с немцем.

    Наш прогноз: «Челси».

    Филиппе Коутиньо

    «Барселона», полузащитник, 29 лет

    Филиппе Коутиньо

    «Барселона» хотела бы расстаться с полузащитником Филиппе Коутиньо во время зимнего трансферного окна, сообщает El Nacional.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Сине-гранатовые» рассчитывали вернуть бразильца «Ливерпулю», тем более что сам хавбек стремился в состав «красных», однако наставник мерсисайдцев Юрген Клопп выступил против этого трансфера.

    Каталонцы надеются, что Коутиньо здорово проявит себя в ближайшие месяцы и привлечет дополнительное внимание.

    Определенный интерес имеют лондонские «Арсенал» и «Тоттенхэм». Наиболее вероятный вариант — аренда бразильца с последующим правом выкупа.

  • «Быки» затоптали «барсов». «Краснодар» вдевятером выиграл южное дерби
  • ФК «Краснодар» одержал домашнюю победу со счетом 3:0 над «Сочи» в матче 9-го тура чемпионата России. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • Из-за финансовых проблем «Барселоне» действительно нет смысла удерживать дорогостоящего футболиста, так что его возвращение в Англию вполне реально.

    Наш прогноз: АПЛ.

    Антони Марсьяль

    «Манчестер Юнайтед», нападающий, 25 лет

    Антони Марсьяль

    «Манчестер Юнайтед» не рассчитывает на форварда Антони Марсьяля, у которого возник дефицит игровой практики в этом сезоне, информирует Eurosport.

    Француз оказался попросту не нужен клубу после прихода Криштиану Роналду. Кроме того, сам француз своей игрой в последнее время только разочаровывает болельщиков.

    Среди претендентов на Марсьяля называются «Атлетико», «Барселона», «Ювентус», дортмундская «Боруссия», «Тоттенхэм» и «Лион».

  • Пора на пенсию. У Семина не получилось в «Ростове»
  • 74-летний специалист проработал с командой всего 52 дня
  • Вчера

    • Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» потребует за Марсьяля около 40 миллионов фунтов.

    Скорее всего, Марсьяль действительно уйдет, но вот куда — большой вопрос. Мы бы на данном этапе выделили «Тоттенхэм», который взамен может предложить Танги Ндонбеле.

    Наш прогноз: «Тоттенхэм».

    Лука Йович

    «Реал», нападающий, 23 года

    Лука Йович

    Лука Йович вернулся в мадридский «Реал» из аренды. Главный тренер Карло Анчелотти заявил, что доволен тем, как тренируется серб и даже пообещал предоставить ему шанс, но все еще с трудом верится, что форвард оправдает вложенные в него деньги.

    Как пишет Eurosport, «сливочные» с большой долей вероятности продадут Йовича, который просто не прижился в Исании.

  • Размялись перед «Наполи». «Спартак» прервал серию неудач, уверенно обыграв «Уфу»
  • Московский «Спартак» одержал домашнюю победу со счетом 2:0 над «Уфой» в матче 9-го тура чемпионата России. Рассказываем, как это было
  • 25/09/2021

    • В числе возможных опций для 23-летнего форварда называет «Арсенал» и «Вест Хэм», однако отмечает, что сам серб предпочел бы перейти в клуб из Германии или Италии, если будет хороший вариант.

    Нам кажется, что наиболее оптимальное место для Йовича — Германия. Именно там он сделал себе имя, так что новый подъем нужно начинать с хорошо знакомых мест.

    Наш прогноз: Бундеслига.

    Миккель Дамсгор

    «Сампдория», полузащитник, 21 год

    Миккель Дамсгор

    Полузащитник «Сампдории» Миккель Дамсгор привлек внимание сильнейших клубов Европы, утверждает Tuttosport.

    По данным издания, датчанина хотят подписать «Милан», «Ювентус», «Интер» и «Тоттенхэм».

    В своем время генуэзцы купили футболиста за 6,75 миллиона евро, а теперь просят за него около 30 миллионов.

  • Конец беспроигрышной серии «Челси». «МанСити» был лучшим на «Стэмфорд Бридж»
  • «Манчестер Сити» одержал выездную победу со счетом 1:0 над «Челси» в матче шестого тура чемпионата Англии. Рассказываем, как это было
  • 25/09/2021

    • При этом в нынешнем сезоне Дамсгор не впечатляет своей игрой на поле, поскольку в Серии А до сих пор не отметился результативными действиями.

    Да, датчанин все еще молод. Он способен прогрессировать. Но, если он не улучшит игровую форму, то до следующего лета ему будет сложно кого-то убедить заплатить за него внушительную сумму.

    Наш прогноз: «Сампдория».

    Бернд Лено

    «Арсенал», вратарь, 29 лет

    Бернд Лено

    Голкипер Бернд Лено может покинуть лондонский «Арсенал» в следующем году, сообщает Eurosport.

    Клуб выставит 29-летнего игрока на трансфер на фоне процедуры по перестройке состава.

    Отмечается, что «канониры» хотят снизить средний возраст команды, увеличить процент местных футболистов, постараться подписать ряд молодых игроков, за которыми они следят по всей Европе.

  • Новый инвестор не помог. Что не так с берлинской «Гертой»?
  • За последние несколько лет клуб получил 374 миллиона евро, но так и не стал сильнее
  • 24/09/2021

    • К слову, ранее «Арсенал» приобрел молодого английского вратаря Аарона Рэмсдейла. Но способен ли он так быстро заменить Лено? Мы в этом сомневаемся.

    Конечно, Лено сложно назвать суперзвездой, но в целом он достаточно стабилен и отпускать его в молодом для вратаря возрасте нет смысла.

    Наш прогноз: «Арсенал».

    Арсен Захарян

    «Динамо», полузащитник, 18 лет

    Арсен Захарян

    Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян заинтересовал дортмундскую «Боруссию», сообщает РБК.

    По данным издания, немецкий клуб изучает возможность приобретения 18-летнего россиянина.

    «Глава скаутского отдела Маркус Пилава следит за Арсеном. Пристально изучать его стали во время молодежного чемпионата Европы в Венгрии.

    Игрок понравился скаутской службе, и клубу было предложено рассмотреть его кандидатуру на возможный трансфер», — говорится в материале.

  • Будущее Кумана становится все более туманным, но игроки «Барсы» верят в борьбу за титул
  • «Барселона» вновь потеряла очки в Ла Лиге, не сумев обыграть «Кадис»
  • 24/09/2021

    • Также интерес к Захаряну приписывают «Вольфсбургу», хотя спортивный директор клуба Йорг Шмадтке эту информацию опроверг.

  • Йорг Шмадтке
  • Спортивный директор «Вольфсбурга»
  • Захаряна знают в Германии, но информация про интерес «Вольфсбурга» к нему — всего лишь слухи.

    • Захарян, безусловно, талантливый футболист, но в свои 18 лет он пока ничего не достиг в России, поэтому отправлять его в Германию, преждевременно. Давайте подождем еще год-два.

    Наш прогноз: «Динамо».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.21
  • Экспресс дня 27 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сельта — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Урал — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Милан — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Шериф
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры